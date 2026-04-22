ടി20 ലോകകപ്പിൽ ബിഷ്ണോയ് സംഘം ഇടപെട്ടോ? കാനഡ - ന്യൂസിലൻഡ് മത്സരത്തിൽ ഒത്തുകളി ആരോപണം!

കാനഡ ക്രിക്കറ്റിൽ ബിഷ്ണോയ് സംഘത്തിന്‍റെ ഭീഷണി, ലോകകപ്പിൽ ഒത്തുകളി നടന്നതായി സംശയം, ഐസിസി അന്വേഷണം

Bishnoi Gang links with Cricket Canada fixing scandal emerge (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 22, 2026 at 1:30 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ടി20 ലോകകപ്പിൽ കാനഡ ടീമിനെതിരായ ഒത്തുകളി ആരോപണത്തിൽ ഐസിസി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതിനു പിന്നാലെ, ബിഷ്ണോയ് സംഘത്തിന്‍റെ ഇടപെടൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നത്. കാനഡയിലെ പ്രമുഖ മാധ്യമമായ സിബിസി ന്യൂസാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന ഈ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടത്. കുപ്രസിദ്ധമായ 'ബിഷ്ണോയ് ഗാംഗ്' താരങ്ങളെയും ഒഫീഷ്യൽസിനെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി മത്സരഫലത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.

ടീമിലെ ചില താരങ്ങളെയും ഒഫീഷ്യൽസിനെയും ഗുണ്ടാസംഘങ്ങൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായാണ് സൂചന. കാനഡ ക്യാപ്റ്റൻ ദിൽപ്രീത് ബജ്‌വയുടെ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ വലിയ വിവാദങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ചില പ്രത്യേക താരങ്ങളെ ടീമിലെടുക്കാനും അവരെ പിന്തുണയ്ക്കാനും താരങ്ങൾക്ക് മേൽ സമ്മർദ്ദമുണ്ടായിരുന്നു. "നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം, ബിഷ്ണോയ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല" എന്ന തരത്തിലുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ താരങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ഈ ഭീഷണിയെത്തുടർന്ന് ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർ രാജിവെക്കുകയും മറ്റുചിലർ പോലീസ് സംരക്ഷണം തേടുകയും ചെയ്‌തു.

അന്വേഷണ നിഴലിലെ ആ 'ഓവർ'

ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ ക്യാപ്റ്റൻ ദിൽപ്രീത് ബജ്‌വ എറിഞ്ഞ അഞ്ചാം ഓവറാണ് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത്. ചെന്നൈയിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ കാനഡ ഉയർത്തിയ 173 റൺസ് പിന്തുടർന്ന ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെ തുടക്കത്തിൽ കാനഡ മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. പേസർമാരായ ജസ്‌കരൻ സിംഗും ഡിലോൺ ഹെയ്‌ലിഗറും 35 റൺസ് മാത്രമാണ് നൽകിയത്. തുടർന്ന് പന്തെറിഞ്ഞ സാദ് ബിൻ സഫർ ഒരു വിക്കറ്റ് മെയ്‌ഡൻ ഓവറിലൂടെ ന്യൂസിലൻഡിനെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കി.

എന്നാൽ, അഞ്ചാം ഓവർ എറിയാൻ സ്വയം എത്തിയ ക്യാപ്റ്റൻ ബജ്‌വ 15 റൺസാണ് വിട്ടുകൊടുത്തത്. ഈ ഓവറിൽ ഒരു നോ ബോളും ലെഗ് സൈഡിലൂടെയുള്ള രണ്ട് വൈഡുകളും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. അനാവശ്യമായി റൺസ് വിട്ടുകൊടുത്ത ഈ ഓവറിൽ ഒത്തുകളി നടന്നതായാണ് സംശയിക്കുന്നത്.

കൂടാതെ ടീമിനെ നയിക്കാൻ ദിൽപ്രീത് ബജ്‌വയെ തിരഞ്ഞെടുത്തതിലും ബാഹ്യശക്തികളുടെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായതായി ആരോപണമുണ്ട്. ബജ്‌വയെ പിന്തുണയ്ക്കാത്തവർക്ക് ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായും ഉറവിടങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ടീമിലെ ചില കളിക്കാരെ എന്ത് വന്നാലും ഒഴിവാക്കരുതെന്ന കർശന നിർദ്ദേശവും ഗുണ്ടാസംഘങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിരുന്നു.

ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തെ തന്നെ നാണക്കേടിലാക്കുന്ന ഈ സംഭവത്തിൽ ഐസിസിയുടെ അഴിമതി വിരുദ്ധ വിഭാഗം വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്. കുറ്റക്കാരാണെന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ കാനഡ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനും ബന്ധപ്പെട്ട താരങ്ങൾക്കും ആജീവനാന്ത വിലക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ നേരിടേണ്ടി വരും.

Also Read: വിജയവഴിയിൽ റയൽ മാഡ്രിഡും ബെറ്റിസും; ലാ ലിഗ കിരീടപ്പോരാട്ടം മുറുകുന്നു

