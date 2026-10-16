വിന്ഡീസിനെതിരായ അഞ്ചാം ടി20; അര്ഷ്ദീപിന് പകരം ഭുവനേശ്വര് കുമാര് ഇന്ത്യന് ടീമില്
ന്യൂസിലന്ഡ് പരമ്പരയ്ക്കായി ബെംഗളൂരുവിലെ സെൻ്റര് ഓഫ് എക്സലന്സില് പരിശീലനം നടത്തവേയാണ് ഭുവനേശ്വറിന് വീണ്ടും ഇന്ത്യന് ടീമിലേക്കുളള വിളി വന്നത്.
Published : October 16, 2026 at 4:00 PM IST|
Updated : October 16, 2026 at 4:09 PM IST
വിന്ഡീസിനെതിരായ അവസാന ടി20ക്കുളള ഇന്ത്യന് ടീമില് തിരിച്ചെത്തി വെറ്ററന് പേസര് ഭുവനേശ്വര് കുമാര്. പരിക്കേറ്റ അര്ഷ്ദീപ് സിങിന് പകരമാണ് ശനിയാഴ്ച ബെംഗളൂരുവില് നടക്കാനിരിക്കുന്ന അഞ്ചാം ടി20ക്കുളള സ്ക്വാഡില് ഭുവനേശ്വറിനെ ഉള്പ്പെടുത്തിയത്. അടുത്തിടെ ന്യൂസിലന്ഡിനെതിരായ ടി20 പരമ്പരക്കുളള ഇന്ത്യന് ടീമില് ഭുവനേശ്വര് കുമാര് ഇടംപിടിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും നേരത്തെ താരം ടീമിലെത്തുകയായിരുന്നു.
ഭുവനേശ്വര് കുമാറിന്റെ തിരിച്ചുവരവ് പരമ്പര വിജയികളെ നിര്ണയിക്കുന്ന അവസാന മത്സരത്തില് ഇന്ത്യക്ക് നിര്ണായകമാവും. കഴിഞ്ഞ ഐപിഎല്ലില് ശ്രദ്ധേയ പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ച ഭുവനേശ്വറിനെ മാസങ്ങളോളം ഇന്ത്യന് ടീമിലെടുക്കാതെ സെലക്ടര്മാര് തഴയുകയായിരുന്നു. ഭുവനേശ്വര് കുമാറിനെ ടീമിലെടുക്കണമെന്ന് മുന് ഇന്ത്യന് താരങ്ങള് വരെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും താരത്തിന് അവസരമുണ്ടായിരുന്നില്ല. 2022 നവംബറിലാണ് താരം അവസാനമായി ഇന്ത്യക്കായി ടി20 കളിച്ചത്.
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നിലവില് ന്യൂസിലന്ഡ് പരമ്പരയ്ക്കായുളള തയ്യാറെടുപ്പിനായി ബെംഗളൂരുവിലെ സെൻ്റര് ഓഫ് എക്സലന്സില് പരിശീലനം നടത്തവേയാണ് ഭുവനേശ്വറിന് ടീമിലേക്കുളള വിളി വന്നത്. റണ്ണൊഴുകുന്ന ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തില് ബാറ്റര്മാരെ നിയന്ത്രിക്കാന് ഭുവനേശ്വര് കുമാറിന്റെ അനുഭവസമ്പത്ത് ഇന്ത്യന് ടീമിന് വലിയ തുണയാകും.
കഴിഞ്ഞ ഐപിഎലില് ബെംഗളൂരു റോയല് ചലഞ്ചേഴ്സിനായി 16 മത്സരങ്ങളില് നിന്ന് 7.95 എക്കണോമിയില് 28 വിക്കറ്റുകളാണ് ഭുവനേശ്വര് കുമാര് വീഴ്ത്തിയിരുന്നത്. ആര്സിബിക്ക് രണ്ടാം തവണയും ഐപിഎല് കിരീടം ലഭിച്ചതില് വലിയ പങ്കാണ് താരം വഹിച്ചത്. സ്വിങ് ബോളിങും ഡെത്ത് ഓവറുകളില് അധികം റണ്സ് വിട്ടുകൊടുക്കാത്തതും നിലവിലെ ഫോമുമെല്ലാം ഭുവനേശ്വര് കുമാറിന്റെ ഇന്ത്യന് ടീമിലേക്കുളള തിരിച്ചുവരവില് നിര്ണായകമായി.
വിന്ഡീസിനെതിരായ നാലാം ടി20യില് ബാറ്റിങ്ങിനിടെയാണ് അര്ഷ്ദീപ് സിങിന് തോളെല്ലിന് പരിക്കേറ്റത്. വെസ്റ്റ് ഇന്ഡീസ് പേസര് ഷമര് ജോസഫ് എറിഞ്ഞ ഒരു ഷോര്ട്ട് പിച്ച് പന്ത് അര്ഷ്ദീപിന്റെ പന്തെറിയുന്ന തോളില് വന്ന് ശക്തമായി ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതേതുടര്ന്നുണ്ടായ കടുത്ത വേദനയില് താരം കളം വിടുകയായിരുന്നു. പരിക്ക് കാരണം അര്ഷ്ദീപ് അഞ്ചാം ടി20 കളിക്കുന്ന കാര്യം സംശയമാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഭുവനേശ്വര് കുമാറിനെ ഇന്ത്യന് ടീമില് എടുത്തിരിക്കുന്നത്.
അഞ്ചാം ടി20ക്കുളള ഇന്ത്യന് ടീം: ശ്രേയസ് അയ്യര്(c), അഭിഷേക് ശര്മ്മ, സഞ്ജു സാംസണ്, ഇഷാന് കിഷന്, തിലക് വര്മ്മ, അക്സര് പട്ടേല്, ശിവം ദുബെ, കുല്ദീപ് യാദവ്, വൈഭവ് സൂര്യവംശി, രവി ബിഷ്ണോയി, നിതീഷ് കുമാര് റെഡ്ഡി, അര്ഷ്ദീപ് സിങ്, പ്രിന്സ് യാദവ്, മായങ്ക് യാദവ്, നമന് ധിര്, ഭുവനേശ്വര് കുമാര്.
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