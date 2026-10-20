ഏഷ്യൻ പാരാ ഗെയിംസ്; ടേബിൾ ടെന്നീസിൽ വെങ്കല മെഡൽ സ്വന്തമാക്കി ഭവിന പട്ടേൽ
വനിതാ സിംഗിൾസ് ക്ലാസ് 4-5 വിഭാഗം സെമിഫൈനലിൽ, എട്ടുതവണ പാരാലിമ്പിക് ചാമ്പ്യനായ ചൈനയുടെ ഷാങ് ബിയാനോട് പരാജയപ്പെട്ടതോടെയാണ് ഭവിന വെങ്കലം സ്വന്തമാക്കിയത്.
Published : October 20, 2026 at 7:46 AM IST
ടോക്കിയോ: ഏഷ്യൻ പാരാ ഗെയിംസ് ടേബിൾ ടെന്നീസ് മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭവിന പട്ടേലിന് വെങ്കല മെഡൽ. ചൊവ്വാഴ്ച നടന്ന വനിതാ സിംഗിൾസ് ക്ലാസ് 4-5 വിഭാഗം സെമിഫൈനലിൽ, എട്ടുതവണ പാരാലിമ്പിക് ചാമ്പ്യനായ ചൈനയുടെ ഷാങ് ബിയാനോട് പരാജയപ്പെട്ടതോടെയാണ് ഭവിന വെങ്കലം സ്വന്തമാക്കിയത്. നേരത്തെ പാരാലിമ്പിക്സിൽ വെള്ളി മെഡൽ നേടിയിട്ടുള്ള പട്ടേൽ, 7-11, 5-11, 7-11 എന്ന സ്കോറിനാണ് ഷാങ് ബിയാനോട് പരാജയപ്പെട്ടത്. ഇതോടെ കായികമേളയിൽ തുടർച്ചയായി രണ്ടാം തവണയും ഭവിന വെങ്കല മെഡൽ സ്വന്തമാക്കി. ടൂർണമെൻ്റിൽ ഇതുവരെ ഇന്ത്യ 12 മെഡലുകളാണ് സ്വന്തമാക്കിട്ടുള്ളത്.
ജപ്പാനിലെ നഗോയയിലാണ് 2026 ഏഷ്യൻ പാരാ ഗെയിംസ് നടക്കുന്നത്. ടൂർണമെൻ്റിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ കുവൈത്തിൻ്റെ അഹദ് അൽറാഷിദിയെ പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഭവിന പട്ടേൽ മികച്ച തുടക്കം കുറിച്ചിരുന്നു. 2018ലെ ഏഷ്യൻ പാരാ ഗെയിംസിൽ ഭവിന പട്ടേൽ വെള്ളി മെഡൽ നേടി. എതിരാളിയായ 40-കാരി ഷാങ് ബിയാൻ, കഴിഞ്ഞ ഏഷ്യൻ പാരാ ഗെയിംസിൽ വെള്ളി മെഡൽ ജേതാവായിരുന്നു. ഗുജറാത്തിൽ നിന്നുള്ള 39കാരിയായ ഈ ഇന്ത്യൻ താരം, കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയിട്ടുള്ള കായികതാരം കൂടിയാണ്.
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കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിലെ സ്വർണ തിളക്കം
2022 കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ പാര ടേബിൾ ടെന്നീസ് ക്ലാസ് 3-5 വിഭാഗം സിംഗിൾസിൽ സ്വർണ മെഡൽ സ്വന്തമാക്കിയ താരമാണ് ഭവിന പട്ടേൽ. ടോക്കിയോ പാരലിമ്പിക്സിലും ഭവിന വെള്ളി മെഡൽ സ്വന്തമാക്കിട്ടുണ്ട്. പാര ടേബിൾ ടെന്നീസ് ക്ലാസ് 3-5 വിഭാഗം സിംഗിൾസിലാണ് ഭവിന സ്വർണം സ്വന്തം പേരിൽ കുറിച്ചത്.
ശരീരത്തിൻ്റെ മുകൾഭാഗത്ത് പൂർണ നിയന്ത്രണമുണ്ടെങ്കിലും കാലുകൾക്കോ ശരീരത്തിൻ്റെ കീഴ്ഭാഗത്തിനോ ഉള്ള വൈകല്യങ്ങൾ കാരണം വീൽചെയർ ഉപയോഗിക്കുന്ന കായികതാരങ്ങൾക്കായുള്ള വിഭാഗമാണ് 'ക്ലാസ് 4-5'.
ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ പാര ടേബിൾ ടെന്നീസ് സ്വർണ മെഡൽ ആയിരുന്നു ഇത്. നൈജീരിയയുടെ ഇക്പെയോയിയെ നേരിട്ടുള്ള സെറ്റുകൾക്ക് തോൽപ്പിച്ചായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ താരത്തിന്റെ സ്വർണ നേട്ടം. കടുത്ത പോരാട്ടം കണ്ട ആദ്യ സെറ്റ് 12-10ന് ജയിച്ച ഭവിന രണ്ടാം സെറ്റ് 11-2ന് അനായാസം നേടി. മൂന്നാം സെറ്റിലും പോരാട്ടം കണ്ടെങ്കിലും 11-9ന് സെറ്റ് പിടിച്ച ഭവിന സ്വർണത്തിൽ മുത്തമിട്ടു.
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