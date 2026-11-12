വെടിക്കെട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്! 21 സിക്സറുകൾ പറത്തി ബെവോണിനു ഇരട്ട സെഞ്ചുറി, എന്നിട്ടും ടീം തോറ്റു!
ഫോർഡ് ട്രോഫിയിൽ 21 സിക്സറുകളുമായി ബെവോൺ ജേക്കബ്സിന്റെ ഇരട്ട സെഞ്ചുറി; റെക്കോർഡ് പ്രകടനത്തിനിടയിലും ഓക്ലൻഡിന് തോൽവി.
Published : November 12, 2026 at 5:24 PM IST
ഓക്ലൻഡ്: ന്യൂസിലൻഡിലെ ആഭ്യന്തര ഏകദിന ടൂർണമെന്റായ ഫോർഡ് ട്രോഫിയിൽ തകർപ്പൻ ഇരട്ട സെഞ്ചുറിയുമായി കിവീസ് യുവതാരം ബെവോൺ ജേക്കബ്സ്. ഒട്ടാഗോയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ ഓക്ലൻഡ് ഏസസിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിയ താരം 137 പന്തിൽ 202 റൺസാണ് അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. 147.44 സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിൽ ബാറ്റ് വീശിയ താരത്തിന്റെ ഇന്നിംഗ്സിൽ 7 ഫോറുകളും 21 കൂറ്റൻ സിക്സറുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു.
ചരിത്ര നേട്ടങ്ങൾ
ലിസ്റ്റ എ ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിൽ ഒരു ഇന്നിംഗ്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിക്സറുകൾ നേടുന്ന രണ്ടാമത്തെ താരമെന്ന റെക്കോർഡാണ് ജേക്കബ്സ് സ്വന്തമാക്കിയത്. 2018-ൽ ക്വീൻസ്ലൻഡിനെതിരെ വെസ്റ്റേൺ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കായി 148 പന്തിൽ 257 റൺസ് നേടിയ ഓസ്ട്രേലിയൻ താരം ഡാർസി ഷോർട്ടാണ് (23 സിക്സറുകൾ) ഈ പട്ടികയിൽ ഒന്നാമത്.
കൂടാതെ, ലിസ്റ്റ് എ പുരുഷ ക്രിക്കറ്റിൽ ഇരട്ട സെഞ്ച്വറി നേടുന്ന നാലാമത്തെ ന്യൂസിലൻഡ് താരമായും ജേക്കബ്സ് മാറി. മാർട്ടിൻ ഗപ്റ്റിൽ (237*), ജാമി ഹൗ (222), ചാഡ് ബോവ്സ് (205) എന്നിവരാണ് ഇതിനുമുമ്പ് ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ച കിവീസ് താരങ്ങൾ. ഫോർഡ് ട്രോഫി ചരിത്രത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ ഇരട്ട സെഞ്ച്വറിയാണിത്.
B JACOBS - FINISHER 🥶💥 perfect finisher hard hitter in lower order 👀💥 @ChennaiIPL @ImZaheer @albiemorkel bring him 💥💛 https://t.co/XsBP0EpGjT— Drx Abhi 💛 (@Abhishe49306856) November 12, 2026
മത്സരഫലം
ജേക്കബ്സിന്റെ ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടത്തിന്റെ കരുത്തിൽ നിശ്ചിത 50 ഓവറിൽ 8 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 334 റൺസാണ് ഓക്ലൻഡ് നേടിയത്. 45 പന്തിൽ 46 റൺസെടുത്ത ലാക്ലാൻ സ്റ്റാക്ക്പോളാണ് ഓക്ലൻഡ് നിരയിലെ രണ്ടാമത്തെ ഉയർന്ന സ്കോറർ. മറ്റാർക്കും അർധ സെഞ്ച്വറി പോലും നേടാനായില്ല.
എന്നാൽ 335 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ഒട്ടാഗോ അഞ്ച് പന്തുകളും അഞ്ച് വിക്കറ്റുകളും ബാക്കിനിൽക്കെ ലക്ഷ്യം മറികടന്നു. മാക്സ് ചു (55 പന്തിൽ 75*), ജാക്ക് ബോയിൽ (61 പന്തിൽ 62), തോൺ പാർക്സ് (63 പന്തിൽ 55) എന്നിവരുടെ അർധ സെഞ്ച്വറികളും, അവസാന ഓവറുകളിൽ ടോം ജോൺസ് (19 പന്തിൽ 31), ജമാൽ ടോഡ് (8 പന്തിൽ 21*) എന്നിവർ നടത്തിയ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിംഗുമാണ് ഒട്ടാഗോയ്ക്ക് തകർപ്പൻ ജയം സമ്മാനിച്ചത്.
കരിയർ കണക്കുകൾ
അടുത്തിടെ ഇന്ത്യക്കെതിരെ നടന്ന അഞ്ച് മത്സരങ്ങളുടെ ടി20 പരമ്പരയിലും ബെവോൺ ജേക്കബ്സ് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചിരുന്നു (5 ഇന്നിംഗ്സുകളിൽ നിന്ന് 45.33 ശരാശരിയിൽ 136 റൺസ്). 2025 ൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച ശേഷം 16 അന്താരാഷ്ട്ര ടി20 മത്സരങ്ങളിൽ ന്യൂസിലൻഡിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച താരം 319 റൺസ് നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഫോർഡ് ട്രോഫിയിൽ 31 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നായി 870 റൺസാണ് ജേക്കബ്സിന്റെ സമ്പാദ്യം.
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