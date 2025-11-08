ETV Bharat / sports

ടര്‍ക്കിഷ് ഫുട്ബോളില്‍ വാതുവെപ്പ് വിവാദം:17 റഫറിമാരെയും ഒരു ക്ലബ് പ്രസിഡന്‍റിനേയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിര്‍ദേശം

അടുത്തിടെ 149 റഫറിമാരെയും അസിസ്റ്റന്‍റ് റഫറിമാരെയും അടുത്തിടെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്‌തിരുന്നു.

Betting scandal in Turkish football
Betting scandal in Turkish football (TFF)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 8, 2025 at 11:33 AM IST

2 Min Read
ര്‍ക്കിഷ് ഫുട്ബോളില്‍ ബെറ്റിങ്, മാച്ച് ഫിക്‌സിങ് വിവാദം അലയടിക്കുന്നു. അന്വേഷണത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി 17 റഫറിമാരേയും ഒരു സൂപ്പർ ലിഗ് ക്ലബ് പ്രസിഡന്‍റും ഉൾപ്പെടെ 21 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുർക്കി പ്രോസിക്യൂട്ടർമാർ ഉത്തരവിട്ടതായി സംസ്ഥാന മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു. 12 നഗരങ്ങളിലായി നടത്തിയ ഓപ്പറേഷനുകളിൽ 21 പ്രതികളിൽ 18 പേരെ ഇതിനകം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

പ്രതികൾക്കെതിരെ കൃത്യനിർവ്വഹണത്തിലെ ദുരുപയോഗം, മത്സരഫലങ്ങളിൽ കൃത്രിമം കാണിക്കൽ തുടങ്ങി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് വരെയുള്ള കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തവരിൽ തുർക്കിയിലെ ഉന്നത ഡിവിഷനിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ക്ലബ് പ്രസിഡന്‍റ്, മുൻ ക്ലബ് ഉടമ, മുൻ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്‍റ് എന്നിവരും ഉൾപ്പെടുന്നതായി ഇസ്താംബുൾ ചീഫ് പ്രോസിക്യൂട്ടറുടെ ഓഫീസ് വ്യക്തമാക്കി.

തുർക്കി ഫുട്ബോളിനെ പിടിച്ചുകുലുക്കിയ അഴിമതിയിൽ സ്ഫോടനാത്മകമായ വർധനവാണ് അറസ്റ്റുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഫുട്ബോൾ മത്സരങ്ങളിൽ വാതുവെപ്പ് നടത്തിയതിന് തുർക്കി ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ (TFF) 149 റഫറിമാരെയും അസിസ്റ്റന്‍റ് റഫറിമാരെയും അടുത്തിടെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്‌തിരുന്നു. ദേശീയ, അന്തർദേശീയ ഫുട്ബോൾ ചട്ടങ്ങളുടെ ഗുരുതരമായ ലംഘനമാണിത്. വാതുവെപ്പിൽ ഉൾപ്പെട്ട 149 ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ടിഎഫ്എഫിന്‍റെ അച്ചടക്ക ബോർഡ് എട്ട് മുതൽ 12 മാസം വരെ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി. മൂന്ന് കേസുകൾ കൂടി ഇപ്പോഴും അവലോകനത്തിലാണ്. ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പൂർണ്ണ പട്ടിക ഫെഡറേഷന്‍റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ടിഎഫ്എഫ് കണ്ടെത്തിയ വാതുവെപ്പിന്‍റെ വ്യാപ്‌തി ഫുട്ബോൾ അധികൃതരെയും ആരാധകരെയും ഒരുപോലെ ഞെട്ടിച്ചു. തുർക്കിയിലെ 571 സജീവ റഫറിമാരിൽ 371 പേർക്ക് വാതുവെപ്പ് അക്കൗണ്ടുകളുണ്ടെന്നും അവരിൽ 152 പേർ സജീവമായി ചൂതാട്ടം നടത്തുന്നവരാണെന്നും ഫെഡറേഷന്‍റെ അഞ്ച് വർഷത്തെ അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി. ചില റഫറിമാർ വിരലിലെണ്ണാവുന്ന വാതുവെപ്പുകൾ മാത്രമേ നടത്തിയിട്ടുള്ളൂവെന്ന് കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ, 42 പേർ ഓരോരുത്തരും 1,000-ത്തിലധികം മത്സരങ്ങളിൽ വാതുവെപ്പ് നടത്തിയിരുന്നു.

അതേസമയം സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണമാണ് റഫറിമാർ വാതുവെപ്പിൽ ഏർപ്പെടുന്നുവെന്ന ആരോപണം ടിഎഫ്എഫ് പ്രസിഡന്‍റ് ഇബ്രാഹിം ഹാസിയോസ്മാനോഗ്ലു നിരസിച്ചു. 'ഏതെങ്കിലും റഫറിയോട് ചോദിക്കൂ, ശമ്പളം ലഭിക്കാത്ത ഒരാൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും, ഞാൻ ഫെഡറേഷൻ പ്രസിഡന്‍റ് സ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കും. കഴിഞ്ഞ വർഷവും ഈ വർഷവും ഞങ്ങൾ അവരുടെ ശമ്പളം മെച്ചപ്പെടുത്തിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

തുർക്കിയിലെ ആഭ്യന്തര ലീഗുകളുടെയും രാജ്യത്തിന്‍റെ ഫുട്ബോൾ ഭരണത്തിന്‍റേയും വിശ്വാസ്യതയ്ക്ക് മേൽ വാതുവെപ്പ് അഴിമതി കരിനിഴൽ വീഴ്ത്തി. കായികരംഗത്തിന്‍റെ സമഗ്രത പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് "ആവശ്യമായ എല്ലാ നിയമപരവും അച്ചടക്കപരവുമായ നടപടികളും" സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അധികാരികൾ അറിയിച്ചു.

