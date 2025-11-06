വാതുവെപ്പ് കേസ്: ശിഖർ ധവാന്റേയും സുരേഷ് റെയ്നയുടെയും 11.14 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടി ഇ.ഡി
സുരേഷ് റെയ്നയെ എട്ട് മണിക്കൂറിലധികം ഇഡി ചോദ്യം ചെയ്തു.
Published : November 6, 2025 at 4:46 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഓൺലൈൻ വാതുവെപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ മുന് ഇന്ത്യന് ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളുടെ സ്വത്ത് എൻഫോഴ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കണ്ടുകെട്ടി. അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സുരേഷ് റെയ്നയുടെയും ശിഖർ ധവാന്റേയും 11.14 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കളാണ് ഇഡി കണ്ടുകെട്ടിയത്. നേരത്തെ, വാതുവെപ്പ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ വൺഎക്സ് ബെറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ അന്വേഷണത്തില് ശിഖർ ധവാന് ഇഡി സമൻസ് അയച്ചിരുന്നു.
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരം (പിഎംഎൽഎ) താരങ്ങളുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തും. എൻഡോഴ്സ്മെന്റ് ഡീലുകൾ വഴി ധവാന്റെ വൺഎക്സ് ബെറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇഡി അന്വേഷിച്ചുവരികയാണ്. നേരത്തെ ഉപയോക്താക്കളെ വഞ്ചിക്കുകയും ഗണ്യമായ നികുതി വെട്ടിപ്പ് നടത്തുകയും ചെയ്തതായി ഈ വാതുവെപ്പ് ആപ്പിനെതിരെ ആരോപണമുണ്ടായിരുന്നു.
ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിയമവിരുദ്ധ ഓൺലൈൻ വാതുവെപ്പ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്കെതിരായ വ്യാപകമായ നടപടിയുടെ ഭാഗമാണ് അന്വേഷണം. വഞ്ചനാപരമായ പദ്ധതികൾ നടത്തുകയും നിയമവിരുദ്ധമായി വലിയ അളവിൽ പണം നീക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.
ഇതേ കേസിൽ മുൻ ഇന്ത്യൻ ബാറ്റര് സുരേഷ് റെയ്നയെയും എട്ട് മണിക്കൂറിലധികം ഇഡി ചോദ്യം ചെയ്തു. ഇന്ത്യയ്ക്കായി എല്ലാ ഫോർമാറ്റുകളിലും കളിച്ചിട്ടുള്ള റെയ്നയെ വാതുവെപ്പ് ആപ്പിലൂടെയുള്ള പ്രമോഷണൽ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇഡി ചോദ്യം ചെയ്തത്. അതേസമയം ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങള്ക്കപ്പുറത്തേക്കും അന്വേഷണം വ്യാപിക്കുന്നുണ്ട്. ടെക് കമ്പനികളായ ഗൂഗിള്, മെറ്റ എന്നിവയുടെ പ്രതിനിധികളേയും ഇഡി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു.
പാരിമാച്ച് എന്ന മറ്റൊരു വാതുവെപ്പ് ആപ്പിനെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഏജന്സി ഒന്നിലധികം സംസ്ഥാനങ്ങളില് തിരച്ചില് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. വൺഎക്സ് ബെറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ മുൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളായ യുവരാജ് സിങ്, സുരേഷ് റെയ്ന, റോബിൻ ഉത്തപ്പ, ശിഖർ ധവാൻ, നടന്മാരായ സോനു സൂദ്, മിമി ചക്രവർത്തി (മുൻ ടിഎംസി എംപി), അങ്കുഷ് ഹസ്ര എന്നിവരെ അടുത്തിടെ ഇഡി ചോദ്യംചെയ്തിരുന്നു.
റിയൽ മണി ഓൺലൈൻ ഗെയിമുകൾ നിരോധിക്കുന്നതിനുള്ള പുതിയ നിയമനിർമ്മാണം ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് അന്വേഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. ഈ വാതുവെപ്പ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ നടത്തുന്ന ഉപയോക്തൃ വഞ്ചന, നികുതി വെട്ടിപ്പ് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാധ്യതയുള്ള ലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയാണ് അന്വേഷണത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം, ഇതിൽ ഗണ്യമായ തുകകൾ ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്നാണ് ആരോപണം.
