നൈറ്റ് ക്ലബ് വിവാദം മുതൽ അപ്രതീക്ഷിത വിരമിക്കൽ വരെ; സ്റ്റോക്സിന്റെ കരിയറിലെ അവസാന നാടകീയ നിമിഷങ്ങൾ
ഭാവിയിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് ടീമിന്റെ പരിശീലകനാകാൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ച് ബെൻ സ്റ്റോക്സ്; 2027 ആഷസ് പരമ്പരയിലൂടെയുള്ള തിരിച്ചുവരവ് പൂർണ്ണമായി തള്ളി.
Published : August 4, 2026 at 8:39 PM IST
ഹെെദരാബാദ്: അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച മുൻ ഇംഗ്ലണ്ട് നായകൻ ബെൻ സ്റ്റോക്സ് ഭാവിയിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ മുഖ്യ പരിശീലകനാകാനുള്ള തന്റെ താല്പര്യം പരസ്യമായി പ്രകടിപ്പിച്ചു. കരിയറിലെ ദീർഘകാല ലക്ഷ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച സ്റ്റോക്സ്, വരാനിരിക്കുന്ന 2027-ലെ ആഷസ് പരമ്പരയിലൂടെ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് ഇനി ഒരു തിരിച്ചുവരവ് ഉണ്ടാകില്ലെന്നും പൂർണ്ണമായി വ്യക്തമാക്കി. ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്ക് ശേഷമാണ് സ്റ്റോക്സ് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ലണ്ടനിലെ ഒരു നൈറ്റ് ക്ലബ്ബിലുണ്ടായ വിവാദ സംഭവങ്ങളെത്തുടർന്ന് പരമ്പരയിലെ രണ്ടാമത്തെ ടെസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടമായിരുന്നു.
പരിശീലക വേഷത്തിലേക്ക് മാറാൻ താല്പര്യം
കളിക്കളത്തിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചാലും ക്രിക്കറ്റിൽ തന്നെ സജീവമായി തുടരാനാണ് താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും ഇതിനായി ലെവൽ-3 കോച്ചിങ് കോഴ്സ് ഇപ്പോൾ തന്നെ പൂർത്തിയാക്കുകയാണെന്നും മുൻ സഹതാരങ്ങളായ സ്റ്റുവർട്ട് ബ്രോഡ്, ജോസ് ബട്ട്ലർ എന്നിവർ ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റിൽ സ്റ്റോക്സ് വെളിപ്പെടുത്തി.
ക്രിക്കറ്റ് കളി പൂർണ്ണമായി നിർത്തുന്ന ദിവസം തന്നെ തന്റെ കോച്ചിങ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളെല്ലാം സ്വന്തമാക്കാനാണ് താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഭാവിയിൽ ഒരു ദിവസം ഇംഗ്ലണ്ട് ടീമിന്റെ പരിശീലകനാകാൻ തനിക്ക് തീർച്ചയായും ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നും കളിക്കാരൻ എന്നതിനപ്പുറം മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ ടീമിന്റെ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള ആശയം തനിക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടമാണെന്നും സ്റ്റോക്സ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
🚨WANT TO BE COACH OF ENGLAND CRICKET TEAM - BEN STOKES🤯— Akshat (@Cricketmythos) August 4, 2026
Ben Stokes said :🗣️
"I want to be a coach. I know what I want to do interms of staying within the game which is to be a coach and would I love to be coach of England cricket team one day. I would love to be able to do… pic.twitter.com/WwDpO7UK03
ജോ റൂട്ടിന്റെ നായകസ്ഥാനവും മക്കല്ലത്തിന്റെ പടിയിറക്കവും
തനിക്ക് ശേഷം ഹാരി ബ്രൂക്ക് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ക്യാപ്റ്റനാകുമെന്നാണ് താൻ കരുതിയിരുന്നതെന്നും എന്നാൽ ജോ റൂട്ടിനെ വീണ്ടും നായകനായി നിയമിച്ചതിൽ തനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നിയെന്നും സ്റ്റോക്സ് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ആഷസ് പര്യടനത്തിൽ വൈസ് ക്യാപ്റ്റനായിരുന്ന ബ്രൂക്കിനെ മറികടന്ന് റൂട്ടിനെ നായകനാക്കിയതിലെ യുക്തി മനസ്സിലാക്കാമെങ്കിലും ഇത് യുവതാരത്തിന് എന്ത് സന്ദേശമാണ് നൽകുന്നതെന്ന ചോദ്യം സ്റ്റോക്സ് ഉയർത്തി. എങ്കിലും പുതിയ ക്യാപ്റ്റൻ ജോ റൂട്ടിനും പുതിയ ടെസ്റ്റ് കോച്ച് സ്റ്റീഫൻ ഫ്ലെമിങ്ങിനും അദ്ദേഹം എല്ലാ വിജയങ്ങളും ആശംസിച്ചു.
ബ്രെണ്ടൻ മക്കല്ലം ഇംഗ്ലണ്ട് ടെസ്റ്റ് ടീമിന്റെ പരിശീലക സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞതിനെക്കുറിച്ചും സ്റ്റോക്സ് സംസാരിച്ചു. താൻ വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപനം നടത്തി രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് മക്കല്ലത്തിന്റെ പടിയിറക്കം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 'ബാസ്ബോൾ' ശൈലിയിലൂടെ ഇംഗ്ലണ്ട് ക്രിക്കറ്റിൽ വലിയ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ച സഖ്യമായിരുന്നു സ്റ്റോക്സും മക്കല്ലവും. താൻ നാല് ആഴ്ച മുൻപ് വിരമിക്കൽ തീരുമാനം എടുത്തില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ബാസ് ഇന്നും ടെസ്റ്റ് ടീമിന്റെ പരിശീലകനായി തുടരുമായിരുന്നു എന്നും അതിനാൽ ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം തനിക്കാണെന്നും സ്റ്റോക്സ് തമാശയോടെ പറഞ്ഞു. മക്കല്ലം നിലവിൽ പരിമിത ഓവർ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ പരിശീലകനായി മികച്ച രീതിയിൽ തുടരുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
Ben Stokes opens up on his decision to retire from international cricket. pic.twitter.com/kqX5rGrJmD— Circle of Cricket (@circleofcricket) August 4, 2026
തിരിച്ചുവരവ് ഇനി ഉണ്ടാകില്ല
ഇംഗ്ലണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ റോബ് കീ സ്റ്റോക്സിന് മുന്നിൽ തിരിച്ചുവരവിന്റെ വാതിൽ ഇപ്പോഴും തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നെങ്കിലും താരം അത് പൂർണ്ണമായി നിഷേധിച്ചു. തനിക്ക് ഇപ്പോൾ 35 വയസ്സായെന്നും ഇംഗ്ലണ്ടിന് വേണ്ടി കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ക്യാപ്റ്റനായി മാത്രമായിരിക്കുമെന്നും മറ്റൊരാളുടെ കീഴിൽ കളിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ടല്ല ഇതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. തന്റെ കരിയറിലെ വലിയൊരു ഭാഗം ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന നിലയിലാണ് നൽകിയത്. അതിനാൽ വിരമിക്കൽ തീരുമാനത്തിൽ താൻ പൂർണ്ണ സംതൃപ്തനാണെന്നും ഇംഗ്ലണ്ട് ടീമിലേക്ക് ഇനി ഒരു തിരിച്ചുവരവിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ലെന്നും സ്റ്റോക്സ് ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു.
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