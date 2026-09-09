യുഎസ് ഓപ്പണിൽ വൻ അട്ടിമറി: അൽകരാസിനെ വീഴ്ത്തി ബെൻ ഷെൽട്ടൺ സെമിയിൽ
അൽകരാസിന്റെ വിജയക്കുതിപ്പിന് അന്ത്യം; യുഎസ് ഓപ്പണില് നിലവിലെ ചാമ്പ്യനെ അട്ടിമറിച്ച് ബെൻ ഷെൽട്ടൺ സെമിയിൽ.
Published : September 9, 2026 at 5:04 PM IST
ന്യൂയോർക്ക്: യുഎസ് ഓപ്പൺ ടെന്നീസ് ടൂർണമെന്റില് വൻ അട്ടിമറി. നിലവിലെ യുഎസ് ഓപ്പൺ ചാമ്പ്യനും ലോക രണ്ടാം നമ്പറുമായ കാർലോസ് അൽകരാസിനെ ക്വാർട്ടറില് അട്ടിമറിച്ച് അമേരിക്കയുടെ ബെൻ ഷെൽട്ടൺ സെമിയില് പ്രവേശിച്ചു. 4 മണിക്കൂറും 28 മിനിറ്റും നീണ്ടുനിന്ന അത്യന്തം ആവേശകരമായ അഞ്ച് സെറ്റ് പോരാട്ടത്തിലാണ് ഷെൽട്ടൺ അൽകരാസിനെ കീഴടക്കിയത്. സ്കോർ: 6-7(5), 6-1, 6-3, 1-6, 6-7(7).
ന്യൂയോർക്ക് സമയം പുലർച്ചെ 3:33 വരെ നീണ്ടുനിന്ന മത്സരം, ഒരു ഗ്രാൻഡ്സ്ലാം ഹാർഡ് കോർട്ട് ടൂർണമെന്റില് ഏറ്റവും വൈകി അവസാനിക്കുന്ന മത്സരമെന്ന ചരിത്ര റെക്കോർഡും സ്വന്തമാക്കി. ഇതിനുമുൻപ് രണ്ട് വർഷം മുൻപ് അൽകരാസ് തന്നെ ജാനിക് സിന്നറെ തോൽപ്പിച്ച മത്സരമായിരുന്നു (പുലർച്ചെ 2:50) ഈ റെക്കോർഡിന് ഉടമ. പരിക്കിനെ തുടർന്ന് നാല് മാസത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് അൽകരാസ് കോർട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയത്. മുൻപ് ആദ്യ മൂന്ന് റാങ്കുകാർക്കെതിരെ കളിച്ച 17 മത്സരങ്ങളിലും തോറ്റ ചരിത്രമുള്ള ഷെൽട്ടന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയങ്ങളിലൊന്നാണിത്.
Ben Shelton scores the biggest win of his career and a spot in the US Open semifinals! pic.twitter.com/2PCndRLcpL— US Open Tennis (@usopen) September 9, 2026
ആവേശം നിറഞ്ഞ അഞ്ച് സെറ്റ്
മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഇരുതാരങ്ങളും കടുത്ത പോരാട്ടമാണ് പുറത്തെടുത്തത്. ആദ്യ സെറ്റ് ടൈബ്രേക്കറിലേക്ക് നീണ്ടെങ്കിലും അൽകരാസ് മനസ്സാന്നിധ്യം കൈവിടാതെ 7-6 ന് സ്വന്തമാക്കി. എന്നാൽ രണ്ടാം സെറ്റിൽ ശക്തമായി തിരിച്ചുവന്ന ഷെൽട്ടൺ അൽകരാസിന്റെ സർവുകൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് സെറ്റ് 6-3 ന് പിടിച്ചെടുത്തു. ഇതേ ഫോം തുടർന്ന അമേരിക്കൻ താരം മൂന്നാം സെറ്റ് 6-1 ന് സ്വന്തമാക്കി മത്സരത്തിൽ ലീഡ് നേടി. എന്നാൽ തോൽവി സമ്മതിക്കാൻ തയാറാകാതിരുന്ന അൽകരാസ് നാലാം സെറ്റ് 6-1 ന് നേടി മത്സരം നിർണായകമായ അഞ്ചാം സെറ്റിലേക്ക് എത്തിച്ചു.
അഞ്ചാം സെറ്റിൽ ഇരുതാരങ്ങളും വീരോചിതമായി പോരാടിയതോടെ കളി വീണ്ടും ടൈബ്രേക്കറിലേക്ക് നീണ്ടു. അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ ഗാലറിയുടെ വൻ പിന്തുണയോടെ കളം നിറഞ്ഞ ഷെൽട്ടൺ അൽകരാസിനെ വീഴ്ത്തി വിജയം സ്വന്തമാക്കുകയായിരുന്നു.
സെമിയിൽ ഓൾ-അമേരിക്കൻ പോരാട്ടം
മറ്റൊരു ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ അമേരിക്കയുടെ തന്നെ ഫ്രാൻസിസ് ടിയാഫോ തകർപ്പൻ തിരിച്ചുവരവിലൂടെ സെമിയിൽ കടന്നു. അമേരിക്കൻ താരം അലക്സ് മിഷേൽസനെതിരെ ആദ്യ രണ്ട് സെറ്റുകൾ നഷ്ടമായ ശേഷമാണ് ടിയാഫോ മത്സരം തിരിച്ചുപിടിച്ചത്. 4 മണിക്കൂറും 38 മിനിറ്റും നീണ്ട പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ 5-7, 3-6, 7-5, 6-3, 7-6(6) എന്ന സ്കോറിനായിരുന്നു ടിയാഫോയുടെ വിജയം.
Ben's moment 😤 pic.twitter.com/qnojmzvmqr— US Open Tennis (@usopen) September 9, 2026
സെമി ഫൈനലിൽ ബെൻ ഷെൽട്ടണും ഫ്രാൻസിസ് ടിയാഫോയും തമ്മിലാകും ഏറ്റുമുട്ടുക. യുഎസ് ഓപ്പൺ പുരുഷ സിംഗിൾസ് ചരിത്രത്തിൽ ഇത് മൂന്നാം തവണ മാത്രമാണ് രണ്ട് അമേരിക്കൻ താരങ്ങൾ സെമിയിൽ നേർക്കുനേർ വരുന്നത്. 2003-ൽ ആൻഡി റോഡിക്ക് കിരീടം നേടിയ ശേഷം ഒരു അമേരിക്കൻ താരം പോലും യുഎസ് ഓപ്പൺ പുരുഷ സിംഗിൾസ് കിരീടം നേടിയിട്ടില്ലെന്ന കാത്തിരിപ്പിന് ഇത്തവണ വിരാമമാകുമെന്ന് ഇതോടെ ഉറപ്പായി.
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