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അമേരിക്കൻ മണ്ണിൽ ബൽജിയം 'റെഡ് ഡെവിൾസ്' താണ്ഡവം; ഇനി ബെല്‍ജിയം 'സ്പെയിൻ' പോരാട്ടം!

ആതിഥേയരെ നാണം കെടുത്തി ബെല്‍ജിയന്‍ പട. ചാൾസ് ഡെ കെറ്റലരെയുടെ ഇരട്ട ഗോൾ മികവിൽ വിജയിച്ച ബൽജിയത്തിന് ക്വാർട്ടറിൽ എതിരാളികള്‍ സ്പെയിന്‍.2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിന്‍റെ മൂന്ന് ആതിഥേയ രാജ്യങ്ങളും ക്വാര്‍ട്ടര്‍ കാണാതെ പുറത്ത്.

Belgium US World Cup match Romelu Lukaku World Cup record Charles De Ketelaere goals Quarterfinal Spain
ചാൾസ് ഡി കെറ്റെലേർ (AP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 7, 2026 at 11:03 AM IST

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വാഷിങ്ടൻ : ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ അമേരിക്കൻ മോഹങ്ങളെ തല്ലിക്കെടുത്തി ബൽജിയം ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ. സിയാറ്റിൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ആവേശകരമായ പ്രീ ക്വാർട്ടർ പോരാട്ടത്തിൽ ആതിഥേയരായ യുഎസിനെ ഒന്നിനെതിരെ നാല് ഗോളുകൾക്കാണ് (4-1) ബൽജിയം തകർത്തത്. യുവതാരം ചാൾസ് ഡെ കെറ്റലരെയുടെ ഇരട്ട ഗോളുകളും ഹൻസ് വനകൻ , റൊമേലു ലുക്കാക്കു എന്നിവരുടെ പ്രകടനവുമാണ് ബൽജിയത്തിന് മിന്നും വിജയം സമ്മാനിച്ചത്. തോൽവിയോടെ, ലോകകപ്പിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന കാനഡ, മെക്‌സിക്കോ, യുഎസ് എന്നീ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളും ടൂർണമെൻ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തായി.

ആഞ്ഞടിച്ച് ബൽജിയം; തകർന്ന് യുഎസ് പ്രതിരോധം

മത്സരത്തിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ പന്തടക്കത്തിൽ യുഎസ് മുന്നിട്ടുനിന്നെങ്കിലും ക്യത്യമായ കൗണ്ടർ അറ്റാക്കുകളിലൂടെ ബൽജിയം യുഎസ് പ്രതിരോധത്തെ പിടിച്ചുലച്ചു. നിക്കോള റസ്‌കിൻ്റെ പാസിൽ നിന്നും ചാൾസ് ഡെ കെറ്റലരെയിലൂടെ ബൽജിയം ആദ്യ ഗോൾ നേടി. 31 ാം മിനിറ്റിൽ മാലിക് ടിൽമാൻ എടുത്ത ഫ്രീകിക്ക് ബൽജിയം ഗോളി ടിബോട് കോർട്ടിസിനെ കാഴ്ചക്കാരനാക്കി വലയിൽ കയറിയതോടെ യു എസ് സമനില പിടിച്ചു (1-1).

BELGIUM US WORLD CUP MATCH ROMELU LUKAKU WORLD CUP RECORD CHARLES DE KETELAERE GOALS QUARTERFINAL SPAIN
ക്രിസ്റ്റ്യൻ പുലിസിക് (AP)

മിന്നൽ വേഗത്തിൽ തിരിച്ചടി

എന്നാൽ യു എസിൻ്റെ ആഹ്ളാദം 61 സെക്കൻഡ് പോലും നീണ്ടുനിന്നില്ല. 33 ാം മിനിറ്റിൽ ലിയാൻഡ്രോ ട്രൊസാർഡിൻ്റെ മനോഹരമായ ക്രോസിൽ തലവെച്ച് ഡെ കെറ്റലരെ ബൽജിയത്തിന് വീണ്ടും ലീഡ് സമ്മാനിച്ചു (2-1).

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രണ്ടാം പകുതിയിലെ യുഎസ് പിഴവുകൾ

രണ്ടാം പകുതിയിൽ തിരിച്ചുവരവിന് ശ്രമിച്ച യു എസിന് സൂപ്പർ താരം ക്രിസ്റ്റ്യൻ പുലിസിച്ചിൻ്റെ പരുക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയായി. 57 ാം മിനിറ്റിൽ യു എസ് ഗോളി മാറ്റ് ഫ്രീസിന് സംഭവിച്ച ഗുരുതരമായ പിഴവ് മുതലെടുത്ത് ഹൻസ് വനകൻ ബൽജിയത്തിൻ്റെ മൂന്നാം ഗോൾ നേടി. ഒഴിഞ്ഞ വലയിലേക്ക് പന്തെത്തിക്കുമ്പോൾ ഹൻസിന് പ്രായം 33 വയസ്സും 316 ദിവസവുമായിരുന്നു. ലോകകപ്പ് നോക്കൗട്ടിൽ ബൽജിയത്തിനായി ഗോൾ നേടുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ താരമെന്ന റെക്കോർഡും ഇതോടെ ഹൻസ് സ്വന്തമാക്കി.

BELGIUM US WORLD CUP MATCH ROMELU LUKAKU WORLD CUP RECORD CHARLES DE KETELAERE GOALS QUARTERFINAL SPAIN
Belgium vs USA (AP)

കളിയുടെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയ സൂപ്പർ സ്ട്രൈക്കർ റൊമേലു ലുക്കാക്കു മനോഹരമായൊരു സോളോ റണ്ണിലൂടെ ബൽജിയത്തിൻ്റെ നാലാം ഗോളും പട്ടികയും തികച്ചു. കരിയറിലാദ്യമായി തുടർച്ചയായ മൂന്ന് ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങളിൽ ഗോൾ നേടുന്ന താരമെന്ന ബഹുമതിയും ലുക്കാക്കു ഇതോടെ സ്വന്തമാക്കി.

ക്വാർട്ടറിൽ സ്പെയിൻ കാത്തിരിക്കുന്നു

ആതിഥേയരുടെ കണ്ണീരൊഴുക്കി ക്വാർട്ടറിലേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്‌ത ബൽജിയത്തിന് ഇനി കടുത്ത പരീക്ഷണമാണ് മുന്നിലുള്ളത്. ജൂലൈ 10-ന് ലോസ് ആഞ്ചലസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ഹൈ വോൾട്ടേജ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ പോരാട്ടത്തിൽ മുൻ ചാമ്പ്യന്മാരായ സ്പെയിനാണ് ബൽജിയത്തിൻ്റെ എതിരാളികൾ. പ്രീ ക്വാർട്ടറിൽ പോർച്ചുഗലിനെ തോൽപ്പിച്ചാണ് സ്പെയിൻ ക്വാർട്ടറിലെത്തിയത്.

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TAGGED:

BELGIUM US WORLD CUP MATCH
ROMELU LUKAKU WORLD CUP RECORD
CHARLES DE KETELAERE GOALS
QUARTERFINAL SPAIN
FIFA WORLD CUP 2026

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