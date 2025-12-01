ETV Bharat / sports

സുൽത്താൻ അസ്ലാൻ ഷാ കപ്പ് ഹോക്കി കലാശപ്പോരില്‍ ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് അടിപതറി: ബെൽജിയത്തിനു കിരീടം

ബെൽജിയം തങ്ങളുടെ കന്നി സുൽത്താൻ അസ്ലാൻ ഷാ കപ്പ് സ്വന്തമാക്കി.

Belgium beats India to win Azlan Shah title
Belgium beats India to win Azlan Shah title (ANI)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 1, 2025 at 1:27 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: സുൽത്താൻ അസ്ലാൻ ഷാ കപ്പിലെ ആവേശകരമായ ഫൈനലിൽ, ഇന്ത്യയെ 1-0 ന് വീഴ്‌ത്തി ബെൽജിയം കിരീടത്തില്‍ മുത്തമിട്ടു. മലേഷ്യയിലെ ഇപ്പോയിൽ നടന്ന മത്സരത്തില്‍ 34-ാം മിനിറ്റിൽ തിബ്യൂ സ്റ്റോക്ക്ബ്രോക്‌സിന്‍റെ ഏക ഗോളിലൂയാണ് ബെൽജിയം തങ്ങളുടെ കന്നി സുൽത്താൻ അസ്ലാൻ ഷാ കപ്പ് സ്വന്തമാക്കുന്നത്. 2008 ൽ ബെൽജിയം ടൂർണമെന്‍റില്‍ ആറാം സ്ഥാനത്തെത്തിയിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാനഡയ്‌ക്കെതിരായ 14-3 എന്ന വമ്പന്‍ സ്‌കോറിംഗ് വിജയത്തിന് ശേഷം ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ച ഇന്ത്യയ്ക്ക് നിർഭാഗ്യവശാൽ, ലഭിച്ച മൂന്ന് പെനാൽറ്റി കോർണറുകൾ ഗോളാക്കി മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ടൂർണമെന്‍റില്‍ ജുഗ്‌രാജ് സിംഗ്, അമിത് രോഹിദാസ്, സഞ്ജയ് എന്നിവർ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തെങ്കിലും, ബെൽജിയൻ പ്രതിരോധത്തെ മറികടക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല.

ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട മത്സരത്തില്‍ ഇന്ത്യയെ 3-2 ന് പരാജയപ്പെടുത്തിയ ബെൽജിയം, ഫൈനലിലും ആധിപത്യം പുലർത്തി. യൂറോപ്യൻ ടീം കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധത്തെ അവരുടെ വിരൽത്തുമ്പിൽ നിർത്തുകയും ചെയ്‌തു. എന്നാല്‍ ആദ്യ പകുതിയിൽ ബെൽജിയത്തിന് ലീഡ് നേടാനായില്ല, ഇന്ത്യൻ ഗോൾ കീപ്പർമാരായ ശശികുമാർ മോഹിത് ഹൊന്നേനഹള്ളിയുടെയും പവന്‍റേയും കരുത്തിൽ അവര്‍ക്ക് ലക്ഷ്യം കാണാനായില്ല.

പിന്നാലെ 34-ാം മിനിറ്റിൽ തിബ്യൂ സ്റ്റോക്ക്ബ്രോക്‌സ് വലുകുലുക്കി ഇന്ത്യയെ ഞെട്ടിച്ചു. സമനില ഗോൾ കണ്ടെത്താനുള്ള തീവ്രശ്രമത്തിൽ ഇന്ത്യ ജാഗ്രത പാലിച്ചു, പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ അപകടകരമായ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചത് ബെൽജിയമായിരുന്നു. അവസാന നിമിഷം വരെ സ്കോർ ലൈൻ 1-0 ആയി തുടർന്നു. അതേസമയം ന്യൂസിലൻഡ് മലേഷ്യയെ 6-1 ന് പരാജയപ്പെടുത്തി വെങ്കല മെഡൽ നേടി.

ഇന്ത്യക്ക്, തുടർച്ചയായ രണ്ടാം റണ്ണേഴ്‌സ് അപ്പ് ഫിനിഷായിരുന്നു ഇത്, 2019 കിരീടപ്പോരില്‍ റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കൊറിയയോടാണ് മുട്ടുകുത്തിയത്. അഞ്ച് തവണ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് മുന്നില്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയയാണുള്ളത്. അവര്‍ പത്ത് തവണയാണ് കപ്പ് സ്വന്തമാക്കിയത്. 2010 ലാണ് അവസാനമായി ഇന്ത്യ അസ്ലാൻ ഷാ കപ്പ് കിരീടം നേടിയത്. ടൂർണമെന്‍റിന്‍റെ ലീഗ് ഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ അഞ്ച് മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചു. അതില്‍ ഇന്ത്യ നാല് മത്സരങ്ങൾ ജയിക്കുകയും ഒരു മത്സരം തോൽക്കുകയും ചെയ്‌തു. ലീഗ് ഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ ബെൽജിയത്തോടും തോറ്റു. ഇന്ത്യ പട്ടികയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

