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ആകാശം മുട്ടെ ഉയരം; 30 അടിയുടെ ലോകകപ്പ് മാതൃക; പതിവ് തെറ്റിക്കാതെ ഒറ്റപ്പാലക്കരുടെ യാസിർ ഇക്ക

ഒന്ന് തലയുർത്തി നോക്കിയാലെ ലോകകപ്പിൻ്റെ സൗന്ദര്യം പൂർണമായി അറിയാൻ കഴിയൂ എന്നാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നവരുടെ അഭിപ്രായം.

FIFA WORLD CUP 2026 KERALA FOOTBALL FANS PALAKKAD WORLD CUP TROPHY
World cup model (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 22, 2026 at 8:41 PM IST

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പാലക്കാട്: ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾ നെഞ്ചേറ്റുന്ന ലോകകിരീടത്തിൻ്റെ മാനം മുട്ടുന്ന മാതൃക നേരിൽ കാണണോ? എങ്കിൽ ഒറ്റപ്പാലം പനമണ്ണയിലേക്കു പോന്നോളൂ... ആകാശപ്പൊക്കത്തിൽ അണിയിച്ചൊരുക്കുന്ന ലോകകിരീട മാതൃകയ്ക്കൊപ്പം ലോകകപ്പ് ഫുട്‌ബോളിൻ്റെ ആവേശ മുഹൂർത്തങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന ചരിത്ര പ്രദർശനവും കണ്ടുമടങ്ങാം.

ലോകകപ്പിൻ്റെ കലാശപ്പോരാട്ടം വരെ തുടരുന്ന പ്രദർശനവിസ്‌മയം ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ടീം മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ ഐഎംവിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌തു. ഫുട്ബോൾ ആരാധകനും സംരംഭകനുമായ പനമണ്ണ സ്വദേശി യാസിർ പുതിയേടത്താണ് കായിക പ്രേമികൾക്കായി വിസ്‌മയം ഒരുക്കിയത്. 28 അടി ഉയരമുണ്ട് ലോകകപ്പ് മാതൃകയ്ക്ക്. ഇതു സ്‌ഥാപിക്കുന്ന സ്‌റ്റാൻഡ് കൂടിയാകുമ്പോൾ കാഴ്‌ചയിൽ ഉയരം 36 അടിയായി മാറും. തകരവും ഫോംഷീറ്റും ഉപയോഗിച്ചു ലോകകപ്പ് മാതൃക മലപ്പുറം പെരിന്തൽമണ്ണയിലാണ് തയ്യാറാക്കിയത്. ആകെ ആറ് ലക്ഷം രൂപയോളമാണ് ഇത് നിർമിക്കാൻ ചെലവായത്.

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FIFA WORLD CUP 2026 KERALA FOOTBALL FANS PALAKKAD WORLD CUP TROPHY
പാലക്കാട്ടെ ലോകകപ്പ് മോഡൽ (ETV Bharat)

ഒന്ന് തലയുർത്തി നോക്കിയാലെ ലോകകപ്പിൻ്റെ സൗന്ദര്യം പൂർണമായി അറിയാൻ കഴിയൂ എന്നാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നവരുടെ അഭിപ്രായം. പനമണ്ണ അമ്പലവട്ടം റേഷൻകട പരിസരത്തു സ്‌ഥാപിക്കുന്ന ലോകകപ്പ് മാതൃകയും ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പിനോളം പഴക്കമുള്ള ചരിത്ര മുഹൂർത്തങ്ങളുടെ പ്രദർശനവും ചരിത്രത്തിൽ ഇടം നേടുമെന്നു യാസിർ പുതിയേടത്ത് പറഞ്ഞു. 1930ൽ ഉറുഗ്വേ നേടിയ കന്നി ലോകകപ്പ് മുതൽ 2022ൽ അർജൻ്റീന ചാംപ്യൻമാരായ അവസാന ലോകകപ്പ് വരെയുള്ള ചരിത്രമാണു പ്രദർശനത്തിൽ ചിത്രങ്ങൾ സഹിതം വിവരിക്കുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ വട്ടം നെയ്‌മറിൻ്റെ കട്ട് ഔട്ട് ആണ് യാസിർ വച്ചത്. ഇത്തവണ ആർക്കും വിഷമം തോന്നാത്ത രീതിയിൽ വേൾഡ് കപ്പിൻ്റെ ഭീമൻ മാതൃകയാണ് ഒരുക്കിയത്. അതും 30 അടി ഉയരത്തിൽ. ഒറ്റപാലക്കാർക്കും എനിക്കും ഒരുപാട് സന്തോഷമായി. ഇന്ത്യയിൽ വേറെ എവിടയെും ഇത്രയും വലിയ ലോകകപ്പ് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അത് ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതിലും സന്തോഷമുണ്ടെന്നും ഐഎം വിജയൻ പറഞ്ഞു.

പാലക്കാട്ടെ ലോകകപ്പ് മോഡൽ (ETV Bharat)

രാത്രി സമയങ്ങളിലെ കാഴ്‌ചയ്ക്ക് വിപുലമായ ലൈറ്റ് സൗകര്യവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. കായിക പ്രേമികളുടെ മനസിൽ ഇടംപിടിച്ച ഇതിഹാസ താരങ്ങൾ രചിച്ച ചരിത്ര മുഹൂർത്തങ്ങൾ, ഉശിരൻ പോരാട്ടങ്ങളുടെ കളിയാരവങ്ങൾ, വീരോചിത നിമിഷങ്ങൾ അങ്ങനെ എല്ലാമുണ്ട് പ്രദർശന നഗരിയിൽ. ലോകകപ്പ് ആരാധകരെ ആവേശത്തിലാക്കിയിരിക്കുയാണ് സ്വർണ നിറത്തിലുള്ള ഭീമൻ ട്രോഫി. ഒരു നാടിൻ്റെ ഫുട്ബോൾ പ്രണയത്തിൻ്റെയും കായിക സംസ്‌കാരത്തിൻ്റെയും വലിയൊരു അടയാളമായി ഇത് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ദൂരെ നിന്നുതന്നെ സ്വർണ നിറത്തിൽ തിളങ്ങിനിൽക്കുന്ന ഈ കപ്പ് കാണുമ്പോൾ ഏതൊരു ഫുട്ബോൾ പ്രേമിയുടെയും ഉള്ളിള്‍ ആവേശം നിറയും.

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TAGGED:

FIFA WORLD CUP 2026
KERALA FOOTBALL FANS
PALAKKAD
WORLD CUP TROPHY
REPLICA OF THE WORLD CUP TROPHY

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