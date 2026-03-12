ETV Bharat / sports

സച്ചിനെ ഞെട്ടിച്ച ആ ചോദ്യം! വിരമിക്കലിന് മുൻപ് ബിസിസിഐയിൽ നടന്നതെന്ത്?

"സച്ചിനോട് വിരമിക്കൽ പ്ലാനുകളെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചു; ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി സന്ദീപ് പാട്ടീൽ".

Sachin Tendulkar
Sachin Tendulkar (AFP)
മുംബൈ: ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ബാറ്റർമാരിൽ ഒരാളായ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറുടെ വിരമിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി മുൻ ബിസിസിഐ ചീഫ് സെലക്‌ടർ സന്ദീപ് പാട്ടീൽ. 2013ൽ വൻ ആഘോഷങ്ങളോടെ വിരമിക്കുന്നതിന് ഒരു വർഷം മുമ്പ് തന്നെ സച്ചിന് പകരക്കാരനെ കണ്ടെത്താൻ ബിസിസിഐ ആലോചിച്ചിരുന്നതായാണ് അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

2012 സച്ചിനെ സംബന്ധിച്ച് അത്ര നല്ല വർഷമായിരുന്നില്ല. ആ വർഷം കളിച്ച ഒൻപത് ടെസ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് ഒരു സെഞ്ച്വറി പോലും നേടാനാകാതെ 23.80 എന്ന കുറഞ്ഞ ശരാശരിയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ബാറ്റ് വീശിയത്. ഏകദിനത്തിലും 10 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 31.50 എന്ന ശരാശരി മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നത്. ഈ ഫോമില്ലായ്‌മയാണ് സെലക്‌ടർമാരെ പകരക്കാരനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്.

സച്ചിനെ ഞെട്ടിച്ച ആ ചോദ്യം

അക്കാലത്ത് ബിസിസിഐ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ചെയർമാനായിരുന്ന സന്ദീപ് പാട്ടീൽ, വിക്കി ലാൽവാനിക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് സച്ചിനുമായി നടത്തിയ നിർണ്ണായക സംഭാഷണത്തെക്കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

Sachin Tendulkar
ലോകകപ്പ് നേടിയ ഇന്ത്യൻ ടീം (AFP)

"നിങ്ങളുടെ ഭാവി പദ്ധതികൾ എന്താണെന്ന് ഞാൻ സച്ചിനോട് ചോദിച്ചു. 'എന്തിനാണ് ഇത് ചോദിക്കുന്നത്' എന്ന് അദ്ദേഹം തിരിച്ചു ചോദിച്ചു. സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി സച്ചിന് പകരക്കാരനെ തേടുകയാണെന്ന് ഞാൻ തുറന്നു പറഞ്ഞു. ഇതുകേട്ട് സച്ചിൻ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഞെട്ടിപ്പോയി. 'നിങ്ങൾ ഇത് ഗൗരവമായി പറയുകയാണോ?' എന്ന് അദ്ദേഹം പിന്നീട് എന്നെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു. 'അതെ' എന്ന് തന്നെ ഞാൻ മറുപടി നൽകി," പാട്ടീൽ പറഞ്ഞു.

വിരമിക്കൽ സച്ചിന്‍റെ തീരുമാനം

ഒരു താരത്തെ ടീമിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ സെലക്ടർമാർക്ക് അധികാരമുണ്ടെങ്കിലും വിരമിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കാനാകില്ലെന്ന് പാട്ടീൽ വ്യക്തമാക്കി. "സെലക്ടർമാർക്ക് ഒരാളോട് അയാളുടെ കരിയർ അവസാനിച്ചു എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പദ്ധതികൾ ചോദിച്ചു. തനിക്ക് കളി തുടരണമെന്നാണ് സച്ചിൻ അന്ന് പറഞ്ഞത്. ഞങ്ങൾ അത് സമ്മതിച്ചു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം തന്നെ വിരമിക്കാനുള്ള തീരുമാനം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു," പാട്ടീൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പുതിയ താരങ്ങളെ കണ്ടെത്തി, എങ്കിലും കുറ്റപ്പെടുത്തലുകൾ മാത്രം

തന്‍റെ കാലയളവിലാണ് ജസ്പ്രീത് ബുംറ, മുഹമ്മദ് ഷമി, രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ, രവീന്ദ്ര ജഡേജ, അജിങ്ക്യ രഹാനെ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ താരങ്ങൾ ടീമിലെത്തിയത്. എന്നാൽ സച്ചിനെ ടീമിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന പേരിൽ ജനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും തന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണെന്ന് പാട്ടീൽ പറയുന്നു.

"ആളുകൾ എന്തിനാണ് ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് എന്ന് എനിക്കറിയാം, കാരണം അദ്ദേഹം സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറാണ്. എന്നാൽ ഷമി, ബുംറ, അശ്വിൻ, ജഡേജ, രഹാനെ എന്നിവർ ടീമിലെത്തിയത് ആരും ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല. സച്ചിനെ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നത് മാത്രമാണ് എല്ലാവരും ഓർക്കുന്നത്," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

24 വർഷം നീണ്ട ഐതിഹാസികമായ കരിയറിന് ശേഷം 2013 നവംബറിൽ മുംബൈയിലെ വാങ്കഡെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരെ നടന്ന ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തോടെയാണ് സച്ചിൻ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് വിടവാങ്ങിയത്.

TAGGED:

SACHIN TENDULKAR
BCCI SELECTION COMMITTEE
SANDEEP PATIL INTERVIEW
BCCI PLAN TO REPLACE SACHIN IN 2012
SACHIN TENDULKAR RETIREMENT

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

