ഇത്തവണ കളി മാറും! ബിസിസിഐ ആഭ്യന്തര കലണ്ടറിൽ തിളങ്ങി കേരളം; മത്സരവിവരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ
ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റ് മാമാങ്കത്തിന് റെഡി! ബിസിസിഐ കലണ്ടർ പുറത്ത്, കേരളം പ്രധാന വേദി.
Published : May 21, 2026 at 5:23 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിന്റെ 2026-27 സീസണിലേക്കുള്ള വിപുലമായ മത്സരക്രമം ബിസിസിഐ പുറത്തുവിട്ടു. പുരുഷ-വനിതാ വിഭാഗങ്ങളിലായി വിവിധ പ്രായപരിധിയിലും ഫോർമാറ്റുകളിലുമായി റെക്കോർഡ് 1,788 മത്സരങ്ങളാണ് ഈ സീസണിൽ അരങ്ങേറുന്നത്. ഇത്തവണ പ്രമുഖ ദേശീയ ടൂർണമെന്റുകള്ക്കും കേരളം പ്രധാന വേദിയാകും.
ദുലീപ് ട്രോഫിയോടെ സീസൺ തുടക്കം
ആഗസ്റ്റ് 23ന് ആരംഭിക്കുന്ന ദുലീപ് ട്രോഫിയോടെയാണ് പുതിയ ആഭ്യന്തര സീസണിന് തുടക്കമാകുന്നത്. ആറ് സോണൽ ടീമുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന റെഡ്-ബോൾ മത്സരമായാണിത് നടക്കുക. ദുലീപ് ട്രോഫിക്ക് തൊട്ടുപിന്നാലെ ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ ഇറാനി കപ്പ് പോരാട്ടങ്ങളും ആരംഭിക്കും.
— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) May 20, 2026
BCCI announces the schedule for the Indian Domestic Season 2026-27, which will feature 1,788 matches across age groups and formats in men's and women's cricket.
കേരളത്തിന്റെ രഞ്ജി മത്സരങ്ങൾ ഒക്ടോബർ മുതൽ
കേരള സീനിയർ ടീമിന്റെ സീസൺ ഒക്ടോബർ 11-ന് ജാർഖണ്ഡിനെതിരെയുള്ള രഞ്ജി ട്രോഫി മത്സരത്തോടെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. നിർണായകമായ പല മത്സരങ്ങൾക്കും കേരളം തന്നെയാണ് ഇത്തവണ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നത്. ഒക്ടോബറിൽ ഒഡീഷ, ബംഗാൾ ടീമുകൾക്കെതിരെയുള്ള ഹോം മത്സരങ്ങളും, ജനുവരി, ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളിൽ ഡൽഹി, സർവീസസ് ടീമുകൾക്കെതിരെയുള്ള നിർണായക പോരാട്ടങ്ങളും കേരളത്തിൽ വെച്ചാണ് നടക്കുക.
ദേശീയ ടൂർണമെന്റുകളുടെ ഹബ്ബായി കേരളം
കേരള സീനിയർ ടീമിന്റെ രഞ്ജി ട്രോഫി, സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫി, വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫി പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് പുറമെ, ബിസിസിഐയുടെ ദേശീയതല ടൂർണമെന്റുകള്ക്കും സംസ്ഥാനം വേദിയാകും. കേണൽ സി.കെ. നായുഡു ട്രോഫി, കൂച്ച് ബെഹാർ ട്രോഫി, അണ്ടർ-23 പുരുഷ ടി20 മത്സരങ്ങൾ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തും. ഇതിന് പുറമെ പെൺകുട്ടികളുടെ അണ്ടർ-15, അണ്ടർ-19, അണ്ടർ-23 വിഭാഗങ്ങളിലെ എലൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് മത്സരങ്ങൾക്കും ഇത്തവണ കേരളം ആതിഥേയത്വം വഹിക്കും.
