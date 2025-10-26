രോഹിത്തിനും കോലിയ്ക്കും ഇനി ഇടവേളയോ അതോ ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റോ?; ക്യാപ്റ്റൻ ഗില്ലിൻ്റെ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെ...
ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് എതിരായ മൂന്നാം ഏകദിനത്തില് മിന്നും പ്രകടനമാണ് രോഹിത്തും കോലിയും നടത്തിയത്. ഈ ഫോം തുടരാന് ഇരു താരങ്ങള്ക്കും മുന്നില് ഇനി എന്തെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നല്കി ഇന്ത്യന് ക്യാപ്റ്റന് ശുഭ്മാന് ഗില്.
Published : October 26, 2025 at 10:19 AM IST
സിഡ്നി: ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് എതിരായ മൂന്നാം ഏകദിനത്തിൽ തകർപ്പൻ പ്രകടത്തോടെ ഇന്ത്യയുടെ വിജയത്തിൽ നിർണായകമാവാൻ വെറ്ററൻ താരങ്ങളായ രോഹിത് ശർമയ്ക്കും വിരാട് കോലിയ്ക്കും കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ടെസ്റ്റ്, ടി20 ഫോർമാറ്റുകളിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ഇരുവരും നിലവിൽ ഏകദിനങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് കളിക്കുന്നത്. ഏറെ നാളത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമായിരുന്നു ഓസീസിനെതിരായ പരമ്പരയിലൂടെ ഇരുവരും കളത്തിലേക്ക് എത്തിയത്.
എന്നാൽ മുന് ക്യാപ്റ്റന്മാര്ക്ക് തുടക്കം പിഴച്ചു. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ രോഹിത് എട്ട് റൺസിനും കോലി പൂജ്യത്തിനും തിരിച്ച് കയറി. രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ രോഹിത് അർധ സെഞ്ചുറി നേടിയപ്പോൾ അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ കഴിയാതെ കോലി വീണ്ടും നിരാശപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ മൂന്നാം മത്സരത്തിൽ കോലിയും പ്രതീക്ഷ കാത്തു.
രോഹിത് അപരാജിത സെഞ്ചുറി നേടിയപ്പോൾ കോലി അപരാജിത അർധ സെഞ്ചുറിയാണ് അടിച്ചത്. ഇനി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കും ന്യൂസിലൻഡിനും എതിരായ ഏകദിന പരമ്പരകളാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഈ സീസണിൽ ബാക്കിയുള്ളത്. ഈ രണ്ട് പരമ്പരകൾക്കും ഇടയിൽ വലിയ ഇടവേളയാണ് വരുന്നത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അതിനാല് തന്നെ അന്താരാഷ്ട്ര ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ കാഠിന്യത്തിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയില് രോഹിത്തും കോലിയും എങ്ങനെ തുടരുമെന്ന ചോദ്യം ഉയര്ന്ന് കഴിഞ്ഞു. ഇരുവരും ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിന് ഇറങ്ങുമോയെന്നാണ് ആരാധകര് ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴിതാ ഇതു സംബന്ധിച്ച ചോദ്യത്തോട് പ്രതികരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യന് ക്യാപ്റ്റന് ശുഭ്മാന് ഗില്. ഇരുവരുടേയും കാര്യത്തില് ബിസിസിഐ ഉടന് തന്നെ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നാണ് ഗില്ലിൻ്റെ വാക്കുകള്.
"ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് എതിരായ ഏകദിന പരമ്പര അവസാനിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, ന്യൂസിലൻഡിന് എതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്ക് മുമ്പ് അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ ഒരു ഇടവേള ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ കളിക്കാരുടെ ടെച്ച് നിലനിർത്തുന്നത് എങ്ങനെ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉടൻ തന്നെ ഒരു തീരുമാനമുണ്ടാവും"- ഗിൽ പറഞ്ഞു.
ALSO READ: ഇതു താന്ടാ തിരിച്ചുവരവ്..! മാസ്സായി രോ-കോ, ഓസീസിനെതിരായ മൂന്നാം ഏകദിനത്തില് ഇന്ത്യയ്ക്ക് മിന്നും ജയം
നവംബർ 30 മുതൽക്ക് ഡിസംബർ ആറ് വരെയാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് എതിരെ ഇന്ത്യ കളിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് ജനുവരി 11 മുതൽക്കാണ് ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെ ഇന്ത്യ ഇറങ്ങുന്നത്. ഈ രണ്ട് പരമ്പരയ്ക്കും ഇടയിൽ വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫി നടക്കുന്നുണ്ട്. ഡിസംബർ 24 മുതൽ ജനുവരി എട്ട് വരെയാണിത്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് എതിരായ പരമ്പരയ്ക്ക് ശേഷം ടെച്ച് നിലനിർത്താൻ വെറ്ററന്മാരോട് വിജയ് ഹസാരെയ്ക്ക് ഇറങ്ങാൻ മാനേജ്മെൻ്റ് പറയുമോ എന്നാണ് ഇനി അറിയാനുള്ളത്.