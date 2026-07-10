ഗംഭീറിന്റെ കസേര തെറിക്കുമോ? കളിക്കാരുടെയും പരിശീലകരുടേയും പ്രകടനം ബിസിസിഐ വിലയിരുത്തും!
ഗൗതം ഗംഭീറിന്റെ പരിശീലക സ്ഥാനം തെറിക്കാൻ സാധ്യത, ബി.സി.സി.ഐ അവലോകന യോഗത്തിലേക്ക്!
Published : July 10, 2026 at 4:02 PM IST
ലണ്ടൻ: ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ടി-20 പരമ്പരയിലെ നാണംകെട്ട തോൽവിക്ക് പിന്നാലെ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൽ വൻ അഴിച്ചുപണിക്ക് ബി.സി.സി.ഐ ഒരുങ്ങുന്നതായി സൂചന. നാലാം മത്സരത്തിലും പരാജയപ്പെട്ട് പരമ്പര കൈവിട്ടതോടെ കളിക്കാരുടെയും കോച്ചിംഗ് സ്റ്റാഫിന്റേയും പ്രകടനം വിലയിരുത്താൻ ബോർഡ് പ്രത്യേക യോഗം വിളിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്
ടീമിന്റെ തുടർച്ചയായ മോശം പ്രകടനത്തെത്തുടർന്ന് മുഖ്യ പരിശീലകൻ ഗൗതം ഗംഭീറിന്റെ സ്ഥാനവും ഇപ്പോൾ കടുത്ത നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. 2027 വരെ കരാറുണ്ടെങ്കിലും ഗംഭീറിന്റെ പരിശീലന ശൈലിക്കെതിരെ ബോർഡിനുള്ളിൽ അതൃപ്തി പുകയുന്നതായി ബി.സി.സി.ഐ വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ലക്ഷ്യമില്ലാതെ ടീം ഇന്ത്യ; പരമ്പര ഇംഗ്ലണ്ടിന്
പുതിയ ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രേയസ് അയ്യരുടെ കീഴിലിറങ്ങിയ ഇന്ത്യ നാലാം ടി-20യിൽ ഒൻപത് വിക്കറ്റിന്റെ കനത്ത പരാജയമാണ് ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. ഇതോടെ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പരയിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് 3-0ന് മുന്നിലെത്തി (ആദ്യ മത്സരം മഴമൂലം ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു). രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ നാല് വിക്കറ്റിനും, മൂന്നാം മത്സരത്തിൽ 125 റൺസിനും ഇന്ത്യ പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. മൂന്നാം മത്സരത്തിൽ 202 റൺസ് പിന്തുടർന്ന ഇന്ത്യ വെറും 76 റൺസിന് ഓൾഔട്ടായിരുന്നു.
ടി-20 ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽക്കൂടുതൽ മത്സരങ്ങളുള്ള ഒരു ഉഭയകക്ഷി പരമ്പരയിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് ഇന്ത്യയെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നത്.
സൂര്യകുമാറിനെ മാറ്റിയതിന് പിന്നാലെ വൻ തകർച്ച
2026-ൽ ടി-20 ലോകകപ്പ് കിരീടം ചൂടിയതിന് ശേഷം ഇന്ത്യ വഴങ്ങുന്ന തുടർച്ചയായ രണ്ടാമത്തെ പരമ്പര തോൽവിയാണിത്. ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് അയർലൻഡിനോട് 2-0 ന് ഇന്ത്യ പരമ്പര കൈവിട്ടിരുന്നു. അയർലൻഡിനോട് ഇന്ത്യ വഴങ്ങുന്ന ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ പരമ്പര തോൽവിയായിരുന്നു അത്. ലോകകപ്പ് ജേതാവായ ക്യാപ്റ്റൻ സൂര്യകുമാർ യാദവിനെ മാറ്റി ശ്രേയസ് അയ്യരെ ബി.സി.സി.ഐ ക്യാപ്റ്റനാക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ടീം ഈ വൻ തകർച്ചയിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തിയത്.
Devajit Saikia, BCCI Secretary, told IANS:-— IANS (@ians_india) July 10, 2026
“The thing is very simple. The Indian T20I team is going through a bad phase in their games against England and Ireland before. So, we have to do a review once this series is over. A bad phase comes for every team and right now, a bad… pic.twitter.com/ojRisgICf8
പോരാടി അയ്യർ, തല്ലിത്തകർത്ത് ബ്രൂക്കും സാൽറ്റും
നാലാം മത്സരത്തിൽ ആദ്യം ബാറ്റുചെയ്ത ഇന്ത്യ 7 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 158 റൺസാണ് എടുത്തത്. 49 പന്തിൽ പുറത്താകാതെ 80 റൺസ് നേടിയ ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രേയസ് അയ്യർ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യൻ നിരയിൽ പോരാടിയത്. മറ്റാർക്കും പിന്തുണ നൽകാനായില്ല. ഇംഗ്ലണ്ടിനായി ജോഫ്ര ആർച്ചറും ജോഷ് ടംഗും രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി.
മറുപടി ബാറ്റിംഗിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് വെറും 13.5 ഓവറിൽ ലക്ഷ്യം കണ്ടു. സ്ഫോടനാത്മക ബാറ്റിംഗ് കാഴ്ചവെച്ച ക്യാപ്റ്റൻ ഹാരി ബ്രൂക്കും (35 പന്തിൽ 79), ഫിൽ സാൽറ്റും (42 പന്തിൽ 59) ചേർന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ബൗളിംഗിനെ തല്ലിച്ചതച്ചത്. പരമ്പര നഷ്ടമായ സാഹചര്യത്തിൽ, അവശേഷിക്കുന്ന അവസാന മത്സരമെങ്കിലും ജയിച്ച് ആത്മാഭിമാനം കാക്കാനാകും ഇനി ഇന്ത്യയുടെ ശ്രമം.
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