ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസങ്ങൾക്ക് ബിസിസിഐയുടെ സല്യൂട്ട്; ആജീവനാന്ത പുരസ്കാര നിറവിൽ ദ്രാവിഡും ബിന്നിയും മിതാലി രാജും
റോജർ ബിന്നിക്കും രാഹുൽ ദ്രാവിഡിനും മിതാലി രാജിനും ബിസിസിഐ ആജീവനാന്ത പുരസ്കാരം.
Published : March 14, 2026 at 8:43 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിന് നൽകിയ സമാനതകളില്ലാത്ത സംഭാവനകൾ പരിഗണിച്ച് മുൻ താരങ്ങളായ റോജർ ബിന്നി, രാഹുൽ ദ്രാവിഡ്, മിതാലി രാജ് എന്നിവർക്ക് ബിസിസിഐയുടെ ആജീവനാന്ത പുരസ്കാരം. ബിസിസിഐയുടെ വാർഷിക പുരസ്കാരം ചടങ്ങായ 'നമൻ 2026'ൽ വെച്ച് താരങ്ങളെ ആദരിക്കുമെന്ന് സെക്രട്ടറി ദേവജിത് സൈകിയ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു. 2026 മാർച്ച് 15ന് ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് ചടങ്ങ് നടക്കുക.
ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലെ പരമോന്നത ബഹുമതിയായ കേണൽ സി.കെ. നായിഡു ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെന്റ് അവാർഡ് ആണ് റോജർ ബിന്നിക്കും രാഹുൽ ദ്രാവിഡിനും നൽകുന്നത്. വനിതാ ക്രിക്കറ്റിലെ വളർച്ചയ്ക്ക് നൽകിയ അസാധാരണ സംഭാവനകൾ പരിഗണിച്ചാണ് മിതാലി രാജിനെ പുരസ്കാരത്തിനു തിരഞ്ഞെടുത്തത്.
പുരസ്കാരത്തിന് അർഹരാക്കിയ നേട്ടങ്ങൾ:
റോജർ ബിന്നി: 1983-ലെ ഇന്ത്യയുടെ കന്നി ലോകകപ്പ് വിജയത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയ താരമാണ് ബിന്നി. പിന്നീട് 2000-ൽ അണ്ടർ-19 ലോകകപ്പ് നേടിയ ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ പരിശീലകനായും 2022 മുതൽ 2025 വരെ ബി.സി.സി.ഐ പ്രസിഡന്റായും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചു.
BCCI to honour Roger Binny, Rahul Dravid and Mithali Raj with Lifetime Achievement Awards at Naman Awards 2026, scheduled to be held on Sunday, 15 March 2026, in New Delhi.
രാഹുൽ ദ്രാവിഡ്: ബാറ്റിംഗിലെ 'വൻമതിൽ' എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദ്രാവിഡ് 24,000-ലധികം അന്താരാഷ്ട്ര റൺസുകൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്. പരിശീലകൻ എന്ന നിലയിൽ 2024-ൽ ഇന്ത്യയെ ടി20 ലോകകപ്പ് കിരീടത്തിലേക്ക് നയിച്ചതും ദ്രാവിഡിന്റെ കരിയറിലെ തിളക്കമാർന്ന നേട്ടമാണ്.
മിതാലി രാജ്: വനിതാ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിലെ എക്കാലത്തെയും വലിയ റൺവേട്ടക്കാരിയാണ് മിതാലി (7805 റൺസ്). രണ്ട് തവണ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യയെ നയിച്ച മിതാലി, രാജ്യത്തെ പെൺകുട്ടികൾക്കിടയിൽ ക്രിക്കറ്റിന് വലിയ സ്വീകാര്യത നേടിക്കൊടുത്തു.
മറ്റ് പുരസ്കാരങ്ങൾ
മികച്ച അന്താരാഷ്ട്ര താരം (പുരുഷൻ): ശുഭ്മന് ഗിൽ (പോളി ഉമ്രിഗർ അവാർഡ് - രണ്ടാം തവണ).
മികച്ച അന്താരാഷ്ട്ര താരം (വനിത): സ്മൃതി മന്ദാന (അഞ്ചാം തവണ).
മികച്ച ഓൾറൗണ്ടർ (ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റ്): ഹർഷ ദുബെ (രഞ്ജി ട്രോഫി), ആയുഷ് മാത്രെ (പരിമിത ഓവർ).
മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയ അസോസിയേഷൻ: മുംബൈ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ.
ചരിത്രപരമായ ആദരം:
ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി, അഞ്ച് ഐ.സി.സി ട്രോഫികൾ നേടിയ ഇന്ത്യൻ ടീമുകളെ ഒരേ വേദിയിൽ ആദരിക്കും എന്നതാണ് 'നമൻ 2026'-ന്റെ പ്രത്യേകത. 2025-ലെ ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫി, വനിതാ ലോകകപ്പ്, 2026-ലെ പുരുഷ ടി20 ലോകകപ്പ് എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള വിജയങ്ങളാണ് ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നത്.
