''ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലെ പ്രിയപ്പെട്ട 'ഹിറ്റ് മാൻ' എങ്ങും പോകില്ല''; രോഹിത്തിൻ്റെ വിരമിക്കൽ അഭ്യൂഹങ്ങൾ തള്ളി ബിസിസിഐ
2027 ഏകദിന ലോകകപ്പിൽ 39 കാരനായ രോഹിത്തിനെ പരിഗണിക്കില്ലെന്ന് സെലക്ടർമാർ താരത്തെ അറിയിച്ചതോടെയാണ് വിരമിക്കൽ അഭ്യൂഹങ്ങൾ ശക്തമായത്.
Published : July 18, 2026 at 9:50 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: രോഹിത് ശർമയുടെ വിരമിക്കൽ വാർത്തകളിൽ വ്യക്തത വരുത്തി ബിസിസിഐ സെക്രട്ടറി ദേവജിത് സൈകിയ. ലോർഡ്സിൽ ഞായറാഴ്ച നടക്കുന്ന ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ മത്സരം രോഹിത് ശർമ്മയുടെ അവസാന മത്സരമായിരിക്കില്ല എന്ന് ബിസിസിഐ സെക്രട്ടറി ദേവജിത് സൈകിയ സ്ഥിരീകരിച്ചു. വിരമിക്കൽ വാർത്തകളിൽ രോഹിത് ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. 2027 ഏകദിന ലോകകപ്പിൽ 39 കാരനായ രോഹിത്തിനെ പരിഗണിക്കില്ലെന്ന് സെലക്ടർമാർ താരത്തെ അറിയിച്ചതോടെയാണ് വിരമിക്കൽ അഭ്യൂഹങ്ങൾ ശക്തമായത്.
''ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലെ പ്രിയപ്പെട്ട 'ഹിറ്റ് മാൻ' എങ്ങും പോകില്ല. രോഹിത് ശർമ്മയുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് മാധ്യമങ്ങളിൽ ധാരാളം ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഞായറാഴ്ച ലോർഡ്സിൽ രോഹിത് തൻ്റെ അവസാന മത്സരം കളിക്കുമെന്ന് വാർത്തകള് പ്രചരിക്കുന്നു. അത്തരമൊരു ചർച്ച നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. രോഹിത് ഇന്ത്യൻ ഏകദിന ടീമിലെ സ്ഥിരം അംഗമാണ്, അദ്ദേഹം നിലവിലുള്ളിടത്തോളം കാലം അദ്ദേഹം രാജ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് തുടരും. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ലോർഡ്സ് ഏകദിനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസാന മത്സരമായിരിക്കില്ല," എന്നും ബിസിസിഐ സെക്രട്ടറി സ്ഥിരീകരിച്ചു.
സെലക്ടർമാരുടെ ചെയർമാൻ അജിത് അഗാർക്കറും മുഖ്യ പരിശീലകൻ ഗൗതം ഗംഭീറിൻ്റെയും തീരുമാനങ്ങളിൽ താരം അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചു എന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. ജൂലൈ 19ന് ലോർഡ്സിൽ നടക്കുന്ന ഇന്ത്യ-ഇംഗ്ലണ്ട് മൂന്നാം ഏകദിനമായിരിക്കും രോഹിത്തിൻ്റെ അവസാന ഏകദിന മത്സരമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകള്ക്ക് പിന്നാലെ രോഹിത്തും ബിസിസിഐ സെലക്ടർമാരും തമ്മിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു.
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2024 ട്വൻ്റി20 ലോകകപ്പിനു പിന്നാലെ ട്വൻ്റി20യിൽനിന്ന് വിരമിച്ച രോഹിത്, 2025 മേയ് ഏഴിന്, ഇന്ത്യയുടെ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിന് തൊട്ടുമുൻപാണ് ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽനിന്ന വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. തുടർന്ന് ശുഭ്മൻ ഗില്ലിനെ ടെസ്റ്റ് ക്യാപ്റ്റനായി നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു. 286 ഏകദിന മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നായി 11,731 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടിയിട്ടുള്ള രോഹിത്, 50 ഓവർ ഫോർമാറ്റിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഓപ്പണർമാരിൽ ഒരാളാണ്. 2023 ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യയെ എത്തിച്ചതടക്കം 56 ഏകദിനങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയെ മികച്ച രീതിയിൽ നയിച്ചു. യുഎഇയിൽ നടന്ന 2025 ചാംപ്യൻസ് ട്രോഫിയിലും രോഹിത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് കിരീടം നേടിക്കൊടുത്തിരുന്നു.
കാർഡിഫിൽ നടന്ന രണ്ടാം ഏകദിനത്തിനിടെയാണ് രോഹിത്തിൻ്റെ വിരമിക്കലിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ പുറത്തുവരുന്നത്. മത്സരത്തിൽ 47 പന്തിൽനിന്ന് 26 റൺസ് മാത്രമാണ് താരത്തിന്റെ സമ്പാദ്യം. എഡ്ജ്ബാസ്റ്റണിൽ നടന്ന ആദ്യ ഏകദിനത്തിലും താരത്തിന് തിളങ്ങാനായില്ല. 21 പന്തിൽ 11 റൺസെടുത്ത് പുറത്തായി.
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