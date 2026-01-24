ETV Bharat / sports

ഓസ്‌ട്രേലിയൻ പര്യടനം; ഇന്ത്യൻ വനിതാ ടെസ്റ്റ് ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു, നിരവധി പുതുമുഖങ്ങള്‍ സ്‌ക്വാഡില്‍

എസിസി റൈസിംഗ് സ്റ്റാർസ് ഏഷ്യ കപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യ എ ടീമിനെയും ബോർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

India Women's Test Squad
India Women's Test Squad (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 24, 2026 at 1:17 PM IST

മുംബൈ: വനിതാ പ്രീമിയർ ലീഗിന് ശേഷം ഇന്ത്യൻ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ഓസ്‌ട്രേലിയയിൽ പര്യടനം നടത്തും. മൂന്ന് ഏകദിനങ്ങളും മൂന്ന് ടി20 മത്സരങ്ങളും ഒരു ടെസ്റ്റ് മത്സരവും ഇന്ത്യ കളിക്കും. ഏകദിന, ടി20 ടീമുകളെ നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ, ഓസ്‌ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരായ ഏക ടെസ്റ്റിനുള്ള ടീമിനെ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൺട്രോൾ ബോർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. കൂടാതെ വരാനിരിക്കുന്ന ഏഷ്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിൽ (ACC) റൈസിംഗ് സ്റ്റാർസ് ഏഷ്യ കപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യ എ ടീമിനെയും ബോർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ഇന്ത്യൻ വനിതാ ടെസ്റ്റ് ടീമിൽ നിരവധി പുതുമുഖങ്ങളും ഇടംനേടി. ഓൾറൗണ്ടർ അമൻജോത് കൗർ, ഏകദിന ഓപ്പണർ പ്രതീക റാവൽ എന്നിവര്‍ ആദ്യമായി ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. അതേസമയം ക്രാന്തി ഗൗഡ്, വൈഷ്‌ണവി ശർമ്മ, സയാലി സത്ഘരെ തുടങ്ങിയവരും ഓസ്‌ട്രേലിയയന്‍ പര്യടനത്തിലുണ്ട്. 'ഓസ്ട്രേലിയ വനിതകൾക്കെതിരായ പെർത്ത് ടെസ്റ്റിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ വനിതാ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി പ്രഖ്യാപിച്ചു. വൈറ്റ്-ബോൾ പരമ്പരയ്ക്ക് ശേഷം ഈ ടെസ്റ്റ് നടക്കും. 2026 മാർച്ച് 6 മുതൽ 9 വരെയാണ് ടെസ്റ്റ് നടക്കുകയെന്ന് ബിസിസിഐ പ്രസ്‌താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

ജി കമാലിനി പുറത്തായി

ഓസ്‌ട്രേലിയൻ പര്യടനത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ വൈറ്റ്-ബോൾ ടീമിൽ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റര്‍ ജി കമാലിനി ഉണ്ടാകില്ലെന്നും ബോർഡ് അറിയിച്ചു. ടി20, ഏകദിന ടീമുകളിൽ ഉമ ഛേത്രിയെ പകരക്കാരനായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. കമാലിനി അടുത്തിടെ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ടീമിൽ നിന്ന് പരിക്കിനെത്തുടർന്ന് പുറത്തായിരുന്നു, പകരം വൈഷ്‌ണവി ശർമ്മയെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി.

ഇന്ത്യൻ വനിതാ ടെസ്റ്റ് ടീം:

ഹർമൻപ്രീത് കൗർ (ക്യാപ്റ്റൻ), സ്‌മൃതി മന്ദാന (വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ), ഷഫാലി വർമ, ജെമീമ റോഡ്രിഗസ്, അമൻജോത് കൗർ, റിച്ച ഘോഷ് (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ഉമാ ഛേത്രി (വിക്കറ്റ്കീപ്പർ), പ്രതീക് റാവൽ, ഹർലീൻ ഡിയോൾ, ദീപ്‌തി ശർമ്മ, എസ്. ഗൗഡ്, വൈഷ്‌ണവി ശർമ്മ, സയാലി സത്ഘരെ.

രാധ യാദവിനെ ക്യാപ്റ്റന്‍

കൂടാതെ, തായ്‌ലൻഡിൽ ടി20 ഫോർമാറ്റിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന റൈസിംഗ് സ്റ്റാർ വനിതാ ഏഷ്യാ കപ്പിനുള്ള ശക്തമായ ഇന്ത്യ 'എ' ടീമിനെയും വനിതാ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി പ്രഖ്യാപിച്ചു. രാധ യാദവിനെ ടീമിന്‍റെ ക്യാപ്റ്റനായി നിയമിച്ചു.

റൈസിങ് സ്റ്റാർ ഏഷ്യാ കപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യ എ ടീം:

ഹുമൈറ കാസി, വൃന്ദ ദിനേഷ്, അനുഷ്‌ക ശർമ, ദിയ യാദവ്, തേജൽ ഹസബ്‌നിസ്, നന്ദനി കശ്യപ് (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), മംമ്ത എം (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), രാധ യാദവ് (ക്യാപ്റ്റൻ), സോണിയ മെന്ധ്യ, സോണിയ മെന്ധ്യ, മിന്നു രാവത്ത് മാണി, തനുമാജത്ത്, തനുമാജത്ത്. കലിത, നന്ദനി ശർമ്മ.

