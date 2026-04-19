അഗാർക്കറിന് കൈയ്യടി, വിശ്വാസമർപ്പിച്ച് ബിസിസിഐ; ചീഫ് സെലക്ടർ സ്ഥാനത്ത് തുടരും
ടീമിലെ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചും താരങ്ങളുടെ ഫോമിനെക്കുറിച്ചും വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുള്ള സെലക്ടർ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു
Published : April 19, 2026 at 2:46 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എന്ന നിലയിലുള്ള അജിത് അഗാർക്കറുടെ മികച്ച പ്രവർത്തനത്തിന് അംഗീകാരവുമായി ബിസിസിഐ. 2027 ഒക്ടോബറിലെ ഏകദിന ലോകകപ്പ് മുൻനിർത്തി അഗാർക്കറുടെ കരാർ ഒരു വർഷത്തേക്ക് കൂടി പുതുക്കി. 2027 ജൂൺ വരെ അദ്ദേഹം ഈ പദവിയിൽ തുടരും.
2023 ജൂലൈയിൽ ചുമതലയേറ്റ അഗാർക്കറുടെ കാലാവധി അവസാനിക്കാനിരിക്കെയാണ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ടീം കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് ബോർഡ് ഈ സുപ്രധാന തീരുമാനമെടുത്തത്. അഗാർക്കറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിക്ക് കീഴിൽ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം വലിയ വിജയങ്ങളാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്.
അഗാർക്കർ ചുമതലയേറ്റ ശേഷം നടന്ന ഏഷ്യാ കപ്പ് കിരീടനേട്ടം, 2023 ഏകദിന ലോകകപ്പിലെ ഫൈനൽ പ്രവേശനം, അതിലുപരി 2024-ലെ ടി20 ലോകകപ്പ് വിജയം എന്നിവ ടീമിന് വലിയ ഊർജ്ജം നൽകി. മുതിർന്ന താരങ്ങളും യുവതാരങ്ങളും തമ്മിലുള്ള കൃത്യമായ ബാലൻസ് നിലനിർത്താൻ അഗാർക്കർക്ക് സാധിച്ചു. ശുഭ്മാൻ ഗിൽ, യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ തുടങ്ങിയ യുവതാരങ്ങളെ ടീമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിലും അവർക്ക് കൃത്യമായ അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നതിലും അദ്ദേഹം വലിയ പങ്കുവഹിച്ചു.
AJIT AGARKAR TO STAY TILL JUNE 2027 AS CHIEF SELECTOR 🚨— @Mangal🇮🇳 (@PriyanshuM7974) April 19, 2026
- Final in 2023 World Cup
- Won the 2024 T20 World Cup
- Won the 2025 Champions Trophy
- Won the 2026 T20 World Cup
BCCI is keen to retain his experience services with World Cup in 2027. [Devendra Pandey] pic.twitter.com/Jf54HH2vUX
ടീമിലെ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചും താരങ്ങളുടെ ഫോമിനെക്കുറിച്ചും വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുള്ള സെലക്ടർ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. പലപ്പോഴും കടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ അദ്ദേഹം മടി കാണിച്ചില്ല. അഗാർക്കറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സമിതി തെരഞ്ഞെടുത്ത ഇന്ത്യൻ ടീമുകൾ 2023 ഒക്ടോബറിനും 2026 മാർച്ചിനും ഇടയിൽ നാല് ഐസിസി ടൂർണമെൻ്റുകളുടെ ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു. ഇതിൽ രണ്ട് ടി20 ലോകകപ്പുകളും ഒരു ഐസിസി ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫിയും ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് കിരീടങ്ങൾ നേടാനായത് അഗാർക്കറുടെ നേട്ടമായി ബിസിസിഐ വിലയിരുത്തുന്നു.
"അഗാർക്കർ കരാർ നീട്ടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. ഒരു സെലക്ടർക്ക് ജൂനിയർ അല്ലെങ്കിൽ സീനിയർ കമ്മിറ്റികളിലായി നാല് വർഷം വരെയും, രണ്ട് കമ്മിറ്റികളിലുമായി ആകെ അഞ്ച് വർഷം വരെയും തുടരാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഗാർക്കറുടെ കരാർ നീട്ടുകയല്ല, മറിച്ച് പുതുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്," ബിസിസിഐ വൃത്തങ്ങൾ പിടിഐയോട് പറഞ്ഞു.
🚨 Ajit Agarkar set to continue as Chief Selector till June 2027.— TEJASH (@Tejashyyyyy) April 19, 2026
Ajit Agarkar’s contract is ending in June 2026, but he is likely to get an extension until June 2027.
The BCCI believes he is fearless in taking bold decisions, and the team is progressing well in the transition… pic.twitter.com/tiTsJHIJdw
തൻ്റെ പാനലിൻ്റെ പ്രവർത്തനം വിലയിരുത്തി തീരുമാനമെടുക്കാൻ അഗാർക്കർ ബോർഡിന് വിട്ടുനൽകുകയായിരുന്നുവെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അടുത്ത വർഷം നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഏകദിന ലോകകപ്പിന് മുന്നോടിയായി ടീം സെലക്ഷനിൽ തുടർച്ച ഉറപ്പാക്കുക എന്നതും ബിസിസിഐയുടെ ഈ തീരുമാനത്തിന് പിന്നിലെ പ്രധാന ഘടകമാണ്. അഗാർക്കറുടെ കീഴിലുള്ള കമ്മിറ്റി പല കടുത്ത തീരുമാനങ്ങളും എടുത്തിരുന്നു. രോഹിത് ശർമ്മയുടെയും വിരാട് കോഹ്ലിയുടെയും ടെസ്റ്റ് വിരമിക്കൽ, സീനിയർ പേസർ മുഹമ്മദ് ഷമിയെ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഘട്ടംഘട്ടമായി ഒഴിവാക്കിയത് എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ, ടെസ്റ്റ്-ഏകദിന ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്മാൻ ഗില്ലിനെ ടി20 ലോകകപ്പ് ടീമിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി ഫോമിലുള്ള ഇഷാൻ കിഷനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയതും വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു.
പ്രതിഫല വർദ്ധനവ്
AJIT AGARKAR SET FOR EXTENSION TILL JUNE 2027 📄🔥— Puneet Awasthi (@PuneetA77622712) April 19, 2026
Ajit Agarkar is set to continue as India’s chief selector after BCCI decided to extend his contract till June 2027.[indian express] pic.twitter.com/1LcLkrKpsH
കരാർ നീട്ടിയതിനൊപ്പം അഗാർക്കറുടെ പ്രതിഫലത്തിലും വലിയ വർദ്ധനവ് ബി.സി.സി.ഐ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മുൻപ് ചീഫ് സെലക്ടർക്ക് നൽകിയിരുന്ന തുകയേക്കാൾ ഗണ്യമായ വർദ്ധനവാണ് ഇത്തവണ അനുവദിച്ചത്. സെലക്ഷൻ പാനലിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങളുടെ പ്രതിഫലവും ഇതിനൊപ്പം പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകരും മുൻ താരങ്ങളും അഗാർക്കറുടെ കരാർ നീട്ടിയ തീരുമാനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടീം ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി വിജയങ്ങളിൽ അഗാർക്കറുടെ തന്ത്രങ്ങൾ നിർണ്ണായകമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
Also Read: സിഎസ്കെയെ വീഴ്ത്തി ഹൈദരാബാദ്; ഈഷാൻ മലിംഗയ്ക്ക് മൂന്ന് വിക്കറ്റ്, സഞ്ജുവിന് നിരാശ