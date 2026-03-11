ETV Bharat / sports

ഈ മാസം 28ന് നടക്കുന്ന ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബെംഗളൂരു സൺറൈസേഴ്‌സ് ഹൈദരാബാദിനെ നേരിടും

ബിസിസിഐ ഐപിഎല്‍ FIRST PHASE SCHEDULE WEST ASIAN CONFLICT
IPL Trophy (IANS)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 11, 2026 at 8:51 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: പശ്ചിമേഷ്യയില്‍ നടക്കുന്ന സംഘർഷം മൂലം കളിക്കാരുടെ യാത്രാ ക്രമീകരണങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ആശങ്ക നിലനില്‍ക്കേ ഐപിഎല്‍ 2026ൻ്റെ ആദ്യ ഘട്ട ഷെഡ്യൂൾ പുറത്തുവിട്ട് ബിസിസിഐ. മാർച്ച് 28ന് ബെംഗളൂരുവിൽ നടക്കുന്ന ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബെംഗളൂരു സൺറൈസേഴ്‌സ് ഹൈദരാബാദിനെ നേരിടും.

ആദ്യ 20 മത്സരങ്ങളുടെ ഷെഡ്യൂളാണ് ബിസിസിഐ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. തമിഴ്‌നാട്, അസം, പശ്ചിമ ബംഗാൾ, കേരളം സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ പൂർണ ഷെഡ്യൂൾ പുറത്തിറക്കും. രണ്ടാമത്തെ മത്സരം മുംബൈ ഇന്ത്യൻസും കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സും തമ്മിലാണ്. വാങ്കഡെ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരം. രണ്ട് മത്സരങ്ങളുള്ള ദിവസങ്ങള്‍ ആദ്യ വാരാന്ത്യത്തില്‍ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല.

അതേസമയം, ബെംഗളുരു ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ മത്സരങ്ങളും കർണാടക സർക്കാർ നിയോഗിച്ച വിദഗ്ദ്ധ സമിതിയുടെ അനുമതിക്ക് വിധേയമാണ്. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഉണ്ടായ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് നിരവധി ആളുകള്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടത് വിവാദമായിരുന്നു. വേദി ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ ഈ മാസം 13ന് യോഗം ചേരും.

സീസണിൽ, റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബെംഗളൂരുവിൻ്റെ 7 ഹോം മത്സരങ്ങളില്‍ അഞ്ചെണ്ണം ബെംഗളൂരുവിലും രണ്ടെണ്ണം റായ്‌പൂരിലും നടക്കും. പഞ്ചാബ് കിംഗ്‌സ് നാല് ഹോം മത്സരങ്ങൾ ന്യൂ ചണ്ഡീഗഡിലും മൂന്ന് ഹോം മത്സരങ്ങൾ ധർമ്മശാലയിലും കളിക്കും. രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് ഹോം മത്സരങ്ങളില്‍ മൂന്നെണ്ണം ഗുവാഹത്തിയിലും നാലെണ്ണം ജയ്‌പൂരിലും കളിക്കുമെന്ന് ബിസിസിഐ പ്രസ്‌താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

ബിസിസിഐ ഐപിഎല്‍ FIRST PHASE SCHEDULE WEST ASIAN CONFLICT
RCB Players (ETV Bharat)

സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്ക് പുറമേ, പശ്ചിമേഷ്യയിൽ വർധിച്ചുവരുന്ന സംഘർഷവും ബിസിസിഐ അധികാരികളുടെ ശ്രദ്ധയിലുണ്ട്. ദോഹ, ദുബായ് തുടങ്ങിയ പ്രധാന വിമാനത്താവളങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കനത്ത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയത് കളിക്കാരുടെ അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രകളെ വലിയ രീതിയില്‍ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെയും വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിൻ്റെയും ചില താരങ്ങള്‍ ലോകകപ്പ് അവസാനിച്ച് ഒരാഴ്‌ച കഴിഞ്ഞിട്ടും നാട്ടില്‍ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടില്ല. ഇവരില്‍ ഐപിഎല്‍ കളിക്കുന്ന താരങ്ങളുമുണ്ട്.

അതേസമയം പ്രമുഖ ടീമുകളെല്ലാം വലിയ ആവേശത്തോടെ പ്രീ-സീസൺ പരിശീലനം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അഞ്ചുതവണ കിരീടം ചൂടിയ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്‌സ് മാർച്ച് ഒന്നിന് തന്നെ നാവലൂരിലെ ഹൈ-പെർഫോമൻസ് സെന്‍ററില്‍ പരിശീലന ക്യാമ്പ് ആരംഭിച്ചു. നായകൻ ഋതുരാജ് ഗെയ്‌ക്‌വാദ്, ഇതിഹാസ താരം എംഎസ് ധോണി എന്നിവർ ക്യാമ്പിലെത്തിയത് ആരാധകർക്ക് വലിയ ആവേശമാണ് പകർന്നത്. നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബംഗളൂരു ഫെബ്രുവരി പത്തിന് നവി മുംബൈയിലെ ഡി.വൈ പാട്ടീൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പ്രാഥമിക പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു.

