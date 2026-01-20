ETV Bharat / sports

കോഹ്‌ലിയുടെയും രോഹിത്തിൻ്റെയും ശമ്പളം കുത്തനെ കുറയും? കരാറിൽ അഴിച്ചുപണിക്ക് ബിസിസിഐ

ബിസിസിഐ കരാറിൽ അഴിച്ചുപണിക്ക് സാധ്യത, കോഹ്ലിയും രോഹിതും ഗ്രേഡ് ബി-യിലേക്ക്?

India's Rohit Sharma, left, raises his bat after making 100 runs against Australia as teammate Virat Kohli watches during their One Day International cricket match in Sydney, Australia, Saturday, Oct. 25, 2025 (AP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 20, 2026 at 1:18 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളുടെ കരാറില്‍ സമൂലമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ ഒരുങ്ങി ബിസിസിഐ (ബോർഡ് ഓഫ് കണ്ട്രോൾ ഫോർ ക്രിക്കറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ). പുതിയ നിർദ്ദേശം അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, നിലവിലുള്ള 'ഗ്രേഡ് A+' വിഭാഗം നിർത്തലാക്കുകയും വിരാട് കോഹ്‌ലി, രോഹിത് ശർമ്മ തുടങ്ങിയ സൂപ്പര്‍ താരങ്ങളെ താഴ്ന്ന ഗ്രേഡുകളിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തേക്കുമെന്ന് ബിസിസിഐയുടെ അടുത്ത വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചു.

Virat Kohli (BCCI X Account)

അജിത് അഗാർക്കർ അധ്യക്ഷനായ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയാണ് ഈ നിർണായക മാറ്റങ്ങൾ ബിസിസിഐ അപെക്സ് കൗൺസിലിന് മുന്നിൽ വച്ചത്. അതേസമയം ഇത് ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. പുതിയ നിര്‍ദേശം അംഗീകരിക്കുകയാണെങ്കില്‍ സീനിയര്‍ താരങ്ങളുടെ വേതനം കുത്തനെ കുറയുമെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. A+ വിഭാഗം നിർത്തലാക്കാനാണ് ശുപാര്‍ശ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന A+ കാറ്റഗറി (7 കോടി രൂപ) പൂർണമായും ഒഴിവാക്കാൻ ശുപാർശയുണ്ട്.

Rohit Sharma (BCCI X Account)

A+, A, B, C എന്നിങ്ങനെ നാല് വിഭാഗങ്ങളുള്ളത്. ഇത് A, B, C എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളായി ചുരുക്കാനാണ് പദ്ധതി. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഒഴിവാക്കാനാണ് പുതിയ നീക്കമെന്നും ബിസിസിഐയുടെ അടുത്ത വൃത്തങ്ങള്‍ സൂചന നല്‍കുന്നു.

കോഹ്ലിയും രോഹിതും ഗ്രേഡ് ബി-യിൽ: ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ മാത്രമായി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന വിരാട് കോഹ്ലിയെയും രോഹിത് ശർമ്മയെയും പുതിയ മോഡൽ പ്രകാരം ഗ്രേഡ് B-യിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനാണ് സാധ്യത. നിലവിൽ ഗ്രേഡ് A+ ന് 7 കോടി രൂപയും, A യ്ക്ക് 5 കോടി രൂപയും, B യ്ക്ക് 3 കോടി രൂപയും, C യ്ക്ക് 1 കോടി രൂപയുമാണ് വാർഷിക നിലനിർത്തൽ തുകയായി നൽകുന്നത്. ഇതിനുപുറമെയാണ് മാച്ച് ഫീ.

Virat Kohli (BCCI X Account)

2024-25 സീസണിലെ അവസാന കരാർ പ്രകാരം രോഹിത് ശർമ്മ, വിരാട് കോഹ്ലി, രവീന്ദ്ര ജഡേജ, ജസ്പ്രീത് ബുംറ എന്നിവരായിരുന്നു A+ കാറ്റഗറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ശുഭ്മാൻ ഗിൽ (ഇന്ത്യൻ ഏകദിന, ടെസ്റ്റ് ക്യാപ്റ്റൻ), മുഹമ്മദ് സിറാജ്, കെ എൽ രാഹുൽ, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, മുഹമ്മദ് ഷമി, റിഷഭ് പന്ത് എന്നിവർ ഗ്രേഡ് Aയിലുമായിരുന്നു. അതേസമയം, പുതിയ സാമ്പത്തിക മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിർദ്ദേശം അപെക്സ് കൗൺസിൽ അംഗീകരിക്കുമോ എന്നതിനെക്കുറിച്ചുമുള്ള കൂടുതൽ വ്യക്തത അടുത്ത കൗൺസിൽ മീറ്റിങ്ങിന് ശേഷമാകും അറിയുക.

സൂര്യകുമാർ യാദവും ശ്രേയസ് അയ്യരും ഗ്രേഡ് ബി-യിൽ; റിങ്കു സിങ് സി കാറ്റഗറിയിൽ

ബിസിസിഐയുടെ പുതിയ കേന്ദ്ര കരാർ പരിഷ്കരണ ശുപാർശകൾ പുറത്തുവരുമ്പോൾ, ഇന്ത്യൻ ടി20ഐ ക്യാപ്റ്റൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള യുവതാരങ്ങൾ ഗ്രേഡ് ബി-യിൽ ഇടംപിടിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. പുതിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രകാരം, ടി20ഐ ടീം ക്യാപ്റ്റൻ സൂര്യകുമാർ യാദവ്, അക്ഷർ പട്ടേൽ, കുൽദീപ് യാദവ്, യശസ്വി ജയ്‌സ്വാൾ, ശ്രേയസ് അയ്യർ എന്നിവർ ഗ്രേഡ് ബി വിഭാഗത്തിലാണ് ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവർക്ക് വാർഷിക റിട്ടൈനറായി 3 കോടി രൂപ ലഭിച്ചേക്കും.

Rohit Sharma (BCCI X Account)

കൂടുതൽ യുവതാരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഗ്രേഡ് സി (1 കോടി രൂപ വാർഷിക പ്രതിഫലം) വിഭാഗത്തിലെ പ്രധാന താരങ്ങൾ ഇവരാണ്:

  • റിങ്കു സിങ്
  • തിലക് വർമ്മ
  • റുതുരാജ് ഗെയ്‌ക്‌വാദ്
  • ശിവം ദുബെ
  • രവി ബിഷ്‌ണോയി
  • വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ
  • മുകേഷ് കുമാർ
  • സഞ്ജു സാംസൺ
  • അർഷ്ദീപ് സിങ്
  • പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്‌ണ
  • രജത് പാട്ടിദാർ
  • ധ്രുവ് ജുറൽ
  • സർഫറാസ് ഖാൻ
  • നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി
  • ഇഷാൻ കിഷൻ
  • അഭിഷേക് ശർമ്മ
  • ആകാശ് ദീപ്
  • വരുൺ ചക്രവർത്തി
  • ഹർഷിത് റാണ

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

