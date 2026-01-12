ETV Bharat / sports

വാഷിങ്‌ടണ്‍ സുന്ദറിന് പകരം ആയുഷ് ബദോണിയെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതായി ബിസിസിഐ

വഡോദരയിൽ നടന്ന ആദ്യ ഏകദിനത്തിനിടെ പരിക്കേറ്റതിനെ തുടർന്നാണ് വാഷിങ്‌ടണിനെ ഒഴിവാക്കിയത്.

AYUSH BADONI
AYUSH BADONI (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 12, 2026 at 3:29 PM IST

2 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: പരിക്കേറ്റ വാഷിങ്‌ടണ്‍ സുന്ദറിന് പകരക്കാരനെ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൺട്രോൾ ബോർഡ് (ബിസിസിഐ) പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഡൽഹിയുടെ ആയുഷ് ബദോണിയെ ആദ്യമായി ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ രണ്ടാം ഏകദിനത്തിന് വേദിയായ രാജ്കോട്ടിൽ താരം ടീം ഇന്ത്യയ്‌ക്കൊപ്പം ചേരും. രണ്ടാം ഏകദിനം ജനുവരി 14നും മൂന്നാം ഏകദിനം ജനുവരി 18 ന് ഇൻഡോറിലും നടക്കും. ഇന്നലെ വഡോദരയിൽ ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ ആദ്യ ഏകദിനത്തിനിടെ ബൗൾ ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് സുന്ദറിന് പരിക്കേറ്റത്. തുടർന്ന് അദ്ദേഹം മൈതാനം വിടുകയായിരുന്നു.

AYUSH BADONI
AYUSH BADONI (IANS)

സുന്ദറിന് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ടെന്നും സ്‌കാനിങ്ങിന് വിധേയനാക്കുമെന്നും മത്സരശേഷം ശുഭ്‌മന്‍ ഗില്‍ സ്ഥിരീകരിച്ചു. പരിക്കുമൂലം ബുദ്ധിമുട്ടിലായ സുന്ദറിന് ന്യൂസിലാൻഡിന്‍റെ ഇന്നിംഗ്സിൽ അഞ്ച് ഓവർ മാത്രമേ എറിയാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. നേരത്തെ റിഷഭ് പന്തിന് പരിക്കിനെ തുടര്‍ന്ന് പരമ്പര തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. താരത്തിനു പകരക്കാരനായി വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റര്‍ ധ്രുവ് ജുറലിനെയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. പരിക്കേറ്റതിനെത്തുടർന്ന് നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ന്യൂസിലൻഡ് ഏകദിന പരമ്പരയിൽ നിന്ന് പുറത്താകുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഇന്ത്യൻ കളിക്കാരനാണ് സുന്ദർ.

ആരാണ് ആയുഷ് ബദോണി?

26 കാരനായ ആയുഷ് ബദോണി ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ ഡൽഹിക്ക് വേണ്ടിയാണ് കളിക്കുന്നത്. ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിലെ സ്ഥിരതയാർന്ന പ്രകടനമാണ് താരത്തെ സീനിയര്‍ ടീമിലേക്കെത്തിച്ചത്.അടുത്തിടെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എയ്‌ക്കെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ഇന്ത്യ എ ടീമിലും അദ്ദേഹം അംഗമായിരുന്നു. രണ്ട് മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച താരത്തിനു ബാറ്റ് ചെയ്യാൻ അവസരം ലഭിച്ച മത്സരത്തിൽ 66 റൺസ് നേടി. ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ലഖ്‌നൗ സൂപ്പർ ജയന്റ്‌സിനായാണ് ബദോണി കളിക്കുന്നത്. 2022 ലെ ഐപിഎൽ അരങ്ങേറ്റം മുതൽ എൽഎസ്ജിയുടെ വിശ്വസനീയമായ കളിക്കാരനാണ്.

രണ്ടും മൂന്നും ഏകദിനങ്ങൾക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പുതുക്കിയ ടീം:

ശുഭ്മാൻ ഗിൽ (ക്യാപ്റ്റൻ), രോഹിത് ശർമ, വിരാട് കോലി, കെ എൽ രാഹുൽ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ശ്രേയസ് അയ്യർ (വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ), രവീന്ദ്ര ജഡേജ, മുഹമ്മദ് സിറാജ്, ഹർഷിത് റാണ,പ്രസിദ് കൃഷ്ണ, കുൽദീപ് യാദവ്, നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി,അർഷ്ദീപ് സിംഗ്, യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ, ധ്രുവ് ജുറെൽ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ആയുഷ് ബഡോണി

ന്യൂസിലൻഡ്: മൈക്കൽ ബ്രേസ്‌വെൽ (ക്യാപ്റ്റൻ), ഡെവൺ കോൺവേ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), വിൽ യംഗ്, ഹെൻറി നിക്കോൾസ്, ഡാരിൽ മിച്ചൽ, ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്‌സ്, സക്കറി ഫോൾക്‌സ്, നിക്ക് കെല്ലി, ജോഷ് ക്ലാർക്‌സൺ, മൈക്കൽ റേ, കൈൽ ജാമിസൺ, മിച്ചൽ ഹേ, ആദിത്യ അശോക്, ക്രിസ്‌റ്റ്യൻ ക്ലാർക്ക്, ജേഡൻ ലെനോക്‌സ്.

