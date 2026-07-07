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സഞ്ജുവിന് വിശ്രമമോ അതോ മുന്നറിയിപ്പോ? സിംബാബ്‌വെ പരമ്പരയിലെ ടീം പ്രഖ്യാപനത്തിൽ വൻ ട്വിസ്റ്റ്!

സഞ്ജു ആരാധകർ പോലുമറിയാത്ത ആ ഒരു കാരണം; സിംബാബ്‌വെ പരമ്പരയിലെ ടീം പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കളി!

Sanju Samson
Sanju Samson (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 7, 2026 at 8:24 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: സിംബാബ്‌വെക്കെതിരായ ടി20 പരമ്പരയ്ക്കുള്ള 15 അംഗ ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ കഴിഞ്ഞദിവസം ബി.സി.സി.ഐ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. സ്ക്വാഡിൽ നിന്ന് മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണെ ഒഴിവാക്കിയതിൽ ആരാധകർക്കിടയിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധവും നിരാശയും പുകയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, 2026 ടി20 ലോകകപ്പിലെ ‘പ്ലെയർ ഓഫ് ദി ടൂർണമെന്‍റ്’ ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സഞ്ജുവിനെ ഈ പരമ്പരയിൽ പുറത്തിരുത്തിയതിന് പിന്നിൽ സെലക്ടർമാരുടെ കൃത്യമായ ചില തന്ത്രപരമായ നീക്കങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് സൂചന.

ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ലക്ഷ്യം

വരുന്ന സെപ്റ്റംബറിൽ ജപ്പാനിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിനുള്ള ഇന്ത്യൻ സ്ക്വാഡിൽ സഞ്ജു സാംസണെ നേരത്തെ തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, പുതിയ കളിക്കാരെയും റിസർവ്വ് ബെഞ്ചിനെയും പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാനാണ് സിംബാബ്‌വെ പര്യടനത്തിലൂടെ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. വരാനിരിക്കുന്ന വലിയ ടൂർണമെന്‍റുകള്‍ മുന്നിൽക്കണ്ട് താരങ്ങളുടെ ജോലിഭാരം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായാണ് സഞ്ജുവിന് വിശ്രമം അനുവദിച്ചത്.

ലോകകപ്പിലെയും ഐ.പി.എല്ലിലെയും വമ്പൻ പ്രകടനം

ഈ വർഷത്തെ ടി20 ലോകകപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് വേട്ടയാടിയ മൂന്നാമത്തെ ബാറ്ററായിരുന്നു സഞ്ജു. തൊട്ടുപിന്നാലെ നടന്ന 2026 ഐ.പി.എൽ സീസണിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന് വേണ്ടി രണ്ട് സെഞ്ചുറികൾ അടക്കം അടിച്ചുകൂട്ടി ചെന്നൈയുടെ ടോപ്പ് സ്കോററുമായി സഞ്ജു മാറി.

അവസാന മത്സരങ്ങളിലെ ഫോം ഔട്ടും സൂര്യവംശിയുടെ വരവും

ലോകകപ്പിലും ഐ.പി.എല്ലിലും തിളങ്ങിയെങ്കിലും, തൊട്ടുപിന്നാലെ നടന്ന അയർലൻഡ്, ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനങ്ങളിൽ സഞ്ജുവിന് ഫോം നിലനിർത്താനായില്ല. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ഇന്നിംഗ്സുകളിൽ 5, 0, 1 എന്നിങ്ങനെ കുറഞ്ഞ റൺസിനാണ് താരം പുറത്തായത്. ഇതേതുടർന്ന് മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ നടന്ന ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ രണ്ടാം ടി20യിൽ സഞ്ജുവിനെ ഒഴിവാക്കി വൈഭവ് സൂര്യവംശിക്ക് ഇന്ത്യ അന്താരാഷ്ട്ര അരങ്ങേറ്റത്തിന് അവസരം നൽകിയിരുന്നു.

പ്രഭ്‌സിമ്രാന്‍റെ വരവും പുതുമുഖങ്ങളും

സഞ്ജുവിന് വിശ്രമം അനുവദിച്ചതോടെ, കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ഐ.പി.എൽ സീസണുകളിൽ പഞ്ചാബ് കിങ്സിനായി തിളങ്ങിയ യുവ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റർ പ്രഭ്‌സിമ്രാൻ സിങ്ങിന് ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്ക് വഴിതുറന്നു. കഴിഞ്ഞദിവസം പ്രഖ്യാപിച്ച ടീമിൽ ഇഷാൻ കിഷനൊപ്പം രണ്ടാമത്തെ വിക്കറ്റ് കീപ്പറായാണ് പ്രഭ്‌സിമ്രാൻ ഇടംപിടിച്ചത്. താരത്തെ കൂടാതെ അശോക് ശർമ്മ, യാഷ് ഠാക്കൂർ എന്നിവരും കഴിഞ്ഞദിവസം കരിയറിലെ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വിളി സ്വന്തമാക്കി. ജൂലൈ 23 മുതൽ ഹരാരെയിലാണ് ഇന്ത്യ-സിംബാബ്‌വെ ടി20 മത്സരങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത്.

സിംബാബ്‌വെ പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ ടി20 ടീം: ശ്രേയസ് അയ്യർ (ക്യാപ്റ്റൻ), വൈഭവ് സൂര്യവംശി, അഭിഷേക് ശർമ്മ, തിലക് വർമ്മ (വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ), ഇഷാൻ കിഷൻ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ശിവം ദുബെ, സൂര്യൻഷ് ഷെഡ്ഗെ, റിങ്കു സിങ്, ഹർഷ് ദുബെ, വരുൺ ചക്രവർത്തി, പ്രിൻസ് യാദവ്, യാഷ് താക്കൂർ, അശോക് ശർമ്മ, മായങ്ക് യാദവ്, പ്രഭ്‌സിമ്രാൻ സിങ് (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ).

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TAGGED:

INDIA SQUAD FOR ZIMBABWE T20IS
SANJU SAMSON RESTED
സഞ്ജു സാംസണ്‍
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