ഡഗ്ഔട്ടിൽ മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ചു; റോമി ഭിന്ദറിന് ബിസിസിഐയുടെ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ്

ഐപിഎല്ലിൽ വിവാദം: അഴിമതി വിരുദ്ധ ചട്ടം ലംഘിച്ചതിന് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് മാനേജർക്കെതിരെ ബിസിസിഐ അന്വേഷണം

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 13, 2026 at 12:41 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ഐപിഎൽ ആവേശകരമായി മുന്നേറുന്നതിനിടെ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് ക്യാമ്പിൽ അഴിമതി വിരുദ്ധ പ്രോട്ടോക്കോൾ ലംഘനം നടന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. ടീം മാനേജർ റോമി ഭിന്ദർ നിയമവിരുദ്ധമായി ഡഗ്ഔട്ടിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചതാണ് വിവാദമായിരിക്കുന്നത്. സംഭവത്തിൽ ബിസിസിഐയുടെ അഴിമതി വിരുദ്ധ-സുരക്ഷാ വിഭാഗം (ACSU) അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്‌ച റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബംഗളുരുവിനെതിരായ മത്സരത്തിനിടെയാണ് സംഭവം നടന്നത്. ഡഗ്ഔട്ടിൽ വൈഭവ് സൂര്യവംശിക്കൊപ്പം ഇരുന്ന റോമി ഭിന്ദർ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ക്യാമറയിൽ പതിയുകയായിരുന്നു. ഐപിഎൽ നിയമപ്രകാരം കളിക്കാരും ഒഫീഷ്യൽസും ഇരിക്കുന്ന ഡഗ്ഔട്ടിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആശയവിനിമയ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കർശനമായി നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വിഷയത്തിൽ ഗൗരവകരമായ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്ന് ഐപിഎൽ ചെയർമാൻ അരുൺ ധുമൽ അറിയിച്ചതായി ഇന്ത്യന്‍ എക്‌സ്‌പ്രസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്‌തു. 'എസിഎസ്‌യുവിനോട് ഈ കാര്യത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്താൻ ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മാനേജർമാർക്ക് ഫോൺ കൈവശം വെക്കാൻ അനുവാദമുണ്ടെങ്കിലും അത് ഡഗ്ഔട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിലോ മെഡിക്കൽ എമർജൻസി ഘട്ടങ്ങളിലോ മാത്രമേ ഇതിന് ഇളവുള്ളൂ. ബോർഡ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ എല്ലാ ടീമുകളും പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എസിഎസ്‌യു റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ച ശേഷം ഉചിതമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ധുമൽ വ്യക്തമാക്കി.

പി.എം.ഒ.എ നിയമം

പ്ലെയേഴ്‌സ് ആൻഡ് മാച്ച് ഒഫീഷ്യൽസ് ഏരിയ പ്രോട്ടോക്കോൾ അനുസരിച്ച്, സ്റ്റേഡിയത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ കളിക്കാരും സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫും തങ്ങളുടെ ഫോണുകളും സ്‌മാര്‍ട്ട് വാച്ചുകളും ഓഫ് ചെയ്‌ത് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ (SLO) ഏൽപ്പിക്കണം. ടീം അനലിസ്റ്റിന് ലാപ്ടോപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവാദമുണ്ടെങ്കിലും മറ്റ് ആശയവിനിമയ ഉപകരണങ്ങൾ പാടില്ല.

ടീം മാനേജർമാർക്ക് ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിനുള്ളിൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവാദമുണ്ട്. എന്നാൽ അത് ക്യാമറകളുടെ കണ്ണിൽപ്പെടാതെ രഹസ്യമായി വേണം ചെയ്യാൻ. കളിക്കാരുടെ കുടുംബത്തിലോ മറ്റോ അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ ബന്ധപ്പെടാനാണ് മാനേജർമാർക്ക് ഈ സൗകര്യം നൽകുന്നത്. എന്നാൽ ഡഗ്ഔട്ടിൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചട്ടങ്ങളുടെ നഗ്നമായ ലംഘനമാണ്.

റോയൽസിന് തിരിച്ചടി

സീസണിൽ കളിച്ച നാല് മത്സരങ്ങളിലും വിജയിച്ച് പോയിന്‍റ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാമത് നിൽക്കുന്ന രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന് ഈ വിവാദം അപ്രതീക്ഷിത തിരിച്ചടിയായിരിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് യുവതാരം വൈഭവ് സൂര്യവംശിയുടെ തകർപ്പൻ പ്രകടനത്തിലൂടെ ടീം വലിയ ശ്രദ്ധ നേടിനിൽക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ഈ അച്ചടക്ക ലംഘനം ടീം മാനേജ്‌മെന്‍റിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ ഭിന്ദറിന്‍റെ ദൃശ്യങ്ങൾ വൈറലായതോടെ വലിയ ചർച്ചകൾക്കാണ് വഴിതെളിച്ചിരിക്കുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ബിസിസിഐ എടുക്കുന്ന തീരുമാനം റോയൽസിനെ സംബന്ധിച്ച് നിർണ്ണായകമാകും.

ROMI BHINDER CONTROVERSY
