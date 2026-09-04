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അജിത് അഗാർക്കറുടെ ഭാവി അനിശ്ചിതത്വത്തിലോ? അഭ്യൂഹങ്ങൾ തള്ളി ബിസിസിഐ

അജിത് അഗാർക്കറുടെ കരാർ നീട്ടുമോ? അവലോകന യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാത്തതിൽ വിശദീകരണവുമായി ബിസിസിഐ.

CHIEF SELECTOR AJIT AGARKAR അജിത് അഗാർക്കര്‍ BCCI REVIEW MEETING NEWS ROHIT SHARMA ODI FUTURE
File photo: Ajit Agarkar, Devajit Saikia (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 4, 2026 at 11:27 AM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ചീഫ് സെലക്‌ടര്‍ അജിത് അഗാർക്കറുടെ കരാർ നീട്ടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾക്കൊടുവിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി ബിസിസിഐ. അഗാർക്കറുടെ കരാർ നീട്ടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവിൽ ചർച്ചകളൊന്നും നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് സെക്രട്ടറി ദേവജിത് സൈകിയ വ്യക്തമാക്കി. ബിസിസിഐയുടെ നിർണായക അവലോകന യോഗത്തിൽ അഗാർക്കർ പങ്കെടുക്കാതിരുന്നതിനെത്തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ഭാവി അനിശ്ചിതത്വത്തിലാണെന്ന വാർത്തകൾ പ്രചരിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ വിശദീകരണം.

യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാത്തതിന് കാരണം

വളരെ പെട്ടെന്നാണ് ബിസിസിഐ അവലോകന യോഗം വിളിച്ചുചേർത്തതെന്ന് ദേവജിത് സൈകിയ പറഞ്ഞു. 'അദ്ദേഹം (അഗാർക്കർ) സ്ഥലത്തില്ലായിരുന്നു. വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിലാണ് ഈ യോഗം വിളിച്ചത്. ഓൺലൈൻ വഴി യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അദ്ദേഹം പരമാവധി ശ്രമിച്ചെങ്കിലും കണക്റ്റിവിറ്റി പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം സാധിച്ചില്ല," സൈകിയ മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കി.

വ്യാഴാഴ്ച നടന്ന നിർണായക യോഗത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ടെസ്റ്റ്-ഏകദിന ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്‌മന്‍ ഗില്ലും ടി20 ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രേയസ് അയ്യരും പങ്കെടുത്തു. ഹെഡ് കോച്ച് ഗൗതം ഗംഭീർ, സെന്‍റര്‍ ഓഫ് എക്സലൻസ് ഡയറക്ടർ വി.വി.എസ്. ലക്ഷ്‌മണ്‍ എന്നിവരും മറ്റ് ഉന്നത ബിസിസിഐ ഭാരവാഹികളും യോഗത്തിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. ഈ മാസത്തോടെ അഗാർക്കറുടെ കരാർ അവസാനിക്കാനിരിക്കെയാണ് അദ്ദേഹം യോഗത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നത്. ഇതാണ് അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചത്.

റെക്കോർഡുകളുടെ തമ്പുരാൻ

2023 ജൂലൈയിലാണ് മുൻ ഇന്ത്യൻ പേസർ കൂടിയായ അജിത് അഗാർക്കർ ചീഫ് സെലക്ടറായി ചുമതലയേൽക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ കാലാവധിയിൽ ഇന്ത്യൻ ടീം മികച്ച പ്രകടനമാണ് നടത്തിയത്. നാല് ഐസിസി ടൂർണമെന്‍റുകളുടെ ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യ എത്തി. ഇതിൽ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ (2023 ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫി, 2024 ടി20 ലോകകപ്പ്, 2026 ടി20 ലോകകപ്പ്) ഇന്ത്യ കിരീടം ചൂടുകയും, 2023 ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പിൽ റണ്ണേഴ്‌സ് അപ്പ് ആകുകയും ചെയ്‌തു.

രോഹിത് ശർമ്മയുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങൾ തള്ളി

രോഹിത് ശർമ്മയെ ഏകദിന ടീമിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നു എന്ന തരത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വാർത്തകളും ബിസിസിഐ സെക്രട്ടറി തള്ളി. "രോഹിത് എല്ലാ മത്സരങ്ങളിലും മികച്ച ഫോമിലാണ് കളിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ പോലും (ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ) അദ്ദേഹം 138 റൺസ് നേടി. പിന്നെന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചർച്ചകൾ? മാധ്യമങ്ങളിലെ ഇത്തരം ഊഹാപോഹങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാൻ താല്പര്യമില്ല," സൈകിയ വ്യക്തമാക്കി.

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അജിത് അഗാർക്കര്‍
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