ഗ്രൗണ്ടിലിറങ്ങാൻ 16 പേർക്ക് മാത്രം അനുമതി; ഐപിഎല്ലിൽ അച്ചടക്കം കർശനമാക്കാൻ ബിസിസിഐ

ഐപിഎല്ലിൽ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളുമായി ബിസിസിഐ, ബെഞ്ചിലിരിക്കുന്ന താരങ്ങൾക്ക് ഇനി ഗ്രൗണ്ടിലിറങ്ങാനാവില്ല.

Published : April 9, 2026 at 4:51 PM IST

മുംബൈ: ഐപിഎൽ മത്സരങ്ങൾക്കിടെ ഗ്രൗണ്ടിലിറങ്ങുന്ന പകരക്കാരായ താരങ്ങൾക്ക് കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളുമായി ബിസിസിഐ രംഗത്തെത്തി. ഐപിഎൽ ഗവേണിംഗ് കൗൺസിൽ ഫ്രാഞ്ചൈസികൾക്ക് ഇത് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശം നൽകിയതായി ക്രിക്ബസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. മത്സരത്തിനായുള്ള 16 അംഗ ടീം ഷീറ്റിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഒരു താരത്തിനും ഇനി മുതൽ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അനുവാദമുണ്ടാകില്ലെന്നാണ് ബിസിസിഐ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

16 പേർക്ക് മാത്രം ഗ്രൗണ്ടിൽ പ്രവേശനം

പുതിയ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പ്ലെയിങ് ഇലവനിലെ 11 പേരും 5 ഇംപാക്ട് പ്ലെയർ ഓപ്ഷനുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള 16 പേർക്ക് മാത്രമായിരിക്കും ഇനി മുതൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുമതിയുണ്ടാവുക. ഇവർക്ക് മാത്രമേ കളിക്കാർക്ക് വെള്ളം, ബാറ്റ്, ഗ്ലൗസ് എന്നിവ എത്തിക്കാനോ സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറാനോ കഴിയൂ എന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇതോടെ കോച്ചുമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് ടീം അംഗങ്ങൾക്ക് മത്സരത്തിനിടയിൽ ഗ്രൗണ്ടിലിറങ്ങി സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറാൻ കഴിയില്ല.

ബൗണ്ടറി ലൈനിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ

നിലവിലെ നിയമമനുസരിച്ച് പ്ലെയിങ് ഇലവന് പുറത്തുള്ള 5 താരങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ പ്രത്യേക 'ബിബ്' (Bib) ധരിച്ച് ബൗണ്ടറി ലൈനിനും പരസ്യ ബോർഡുകൾക്കും ഇടയിലുള്ള സ്ഥലത്ത് നിൽക്കാൻ അനുവാദമുള്ളൂ. ടീം ഷീറ്റിൽ ഇല്ലാത്ത ബാക്കി താരങ്ങൾ നിർബന്ധമായും ഡഗ് ഔട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കണം. ഐപിഎൽ നിയമങ്ങളിലെ 11.5.2, 24.1.4 എന്നീ വകുപ്പുകൾ പരിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അമ്പയറുടെ അനുമതിയില്ലാതെ വെള്ളം ഗ്രൗണ്ടിലെത്തിക്കാൻ പാടില്ലെന്നും ഗ്രൗണ്ടിലിറങ്ങുന്ന പകരക്കാർ നിർബന്ധമായും ടീം യൂണിഫോമും ബിബും ധരിക്കണമെന്നും നിയമം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ലക്ഷ്യം അച്ചടക്കവും കളിയിലെ വേഗതയും

മത്സരത്തിനിടയിലെ അനാവശ്യമായ തിരക്കും തടസ്സങ്ങളും ഒഴിവാക്കി കളി വേഗത്തിലാക്കുന്നതിനും അച്ചടക്കം നിലനിർത്തുന്നതിനുമാണ് ബിസിസിഐ ഈ നീക്കം നടത്തുന്നത്. 2026 ഐപിഎൽ സീസൺ മുതൽ ഈ പരിഷ്കാരങ്ങൾ പൂർണ്ണതോതിൽ നടപ്പിലാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഈ നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്ന ടീമുകൾക്കും താരങ്ങൾക്കുമെതിരെ കർശനമായ അച്ചടക്ക നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ബിസിസിഐ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം നൽകിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഫ്രാഞ്ചൈസികൾക്ക് ഇതുസംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശം ലഭിച്ചതായാണ് വിവരം.

ഇന്നത്തെ മത്സരവിവരങ്ങള്‍

കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സ് - ലഖ്‌നൗ സൂപ്പർ ജയന്‍റ്‌സ്

  • ദിവസം: വ്യാഴാഴ്‌ച, ഏപ്രിൽ 9
  • സമയം: രാത്രി 7:30
  • വേദി: ഈഡൻ ഗാർഡൻസ്, കൊൽക്കത്ത
  • തത്സമയ സംപ്രേക്ഷണം: സ്റ്റാർ സ്പോർട്‌സ് ചാനലുകളിലും ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാർ ആപ്പിലും മത്സരം തത്സമയം കാണാം.

