ഫോമിലായിട്ടും സഞ്ജു പുറത്ത്! അഫ്‌ഗാന്‍ പരമ്പരയ്‌ക്കുള്ള ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു, നാല് പുതുമുഖങ്ങൾക്ക് ഇടം

അഫ്‌ഗാനെതിരെ ശുഭ്‌മന്‍ ഗിൽ ഇന്ത്യയെ നയിക്കും, ടെസ്റ്റിൽ രാഹുൽ വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ, പന്തിന് സ്ഥാനം നഷ്ടമായി.

SANJU SAMSON (IANS)
Published : May 19, 2026 at 5:06 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനെതിരെ നാട്ടിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ക്രിക്കറ്റ് പരമ്പരകൾക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ അജിത് അഗാർക്കറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബിസിസിഐ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഐപിഎല്ലില്‍ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തിട്ടും മലയാളി വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റർ സഞ്ജു സാംസണെ ഏകദിന ടീമിലേക്ക് പരിഗണിച്ചില്ല. സഞ്ജുവിന് പകരം ഇഷാൻ കിഷനെയാണ് ബാക്കപ്പ് വിക്കറ്റ് കീപ്പറായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. കെ.എൽ രാഹുലാണ് ടീമിലെ ആദ്യ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ചോയ്‌സ്. ടോപ്പ് ഓർഡറിലെ ഇടങ്കയ്യൻ ബാറ്റിംഗ് ഓപ്ഷനും സ്ഫോടനാത്മകമായ ബാറ്റിംഗ് ശൈലിയുമാണ് സഞ്ജുവിനേക്കാൾ ഇഷാൻ കിഷന് അനുകൂലമായി മാറിയത്.

യുവതാരം ശുഭ്‌മന്‍ ഗില്ലാണ് ഏകദിന പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ നയിക്കുക. ശ്രേയസ് അയ്യർ ഉപനായകനാകും. മുതിർന്ന താരങ്ങളായ രോഹിത് ശർമ്മ, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ എന്നിവരെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഇരുവരുടെയും പങ്കാളിത്തം വരാനിരിക്കുന്ന ഫിറ്റ്നസ് ടെസ്റ്റുകൾ വിജയിക്കുന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുമെന്ന് അഗാർക്കർ വ്യക്തമാക്കി. സ്റ്റാർ ബാറ്റർ വിരാട് കോലിയും ടീമിലുണ്ട്. ഗുർനൂർ ബ്രാർ, പ്രിൻസ് യാദവ്, ഹർഷ് ദുബെ എന്നീ പുതിയ മുഖങ്ങളും 15 അംഗ ഏകദിന ടീമിൽ ഇടംനേടി. അതേസമയം, മുൻനിര പേസർ ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയ്ക്ക് ഈ പരമ്പരയിൽ വിശ്രമം അനുവദിച്ചു.

ടെസ്റ്റ് ടീമിലും നിർണായക മാറ്റങ്ങൾ

പരമ്പരയുടെ ഭാഗമായി ജൂൺ 6ന് മുള്ളൻപൂരിൽ വെച്ച് ഒരു ഔദ്യോഗിക ടെസ്റ്റ് മത്സരം നടക്കും. ശുഭ്‌മന്‍ ഗിൽ നയിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് ടീമിൽ ഋഷഭ് പന്തിന് പകരം കെ.എൽ. രാഹുലിനെ പുതിയ വൈസ് ക്യാപ്റ്റനായി നിയമിച്ചു. മുതിർന്ന ഓൾറൗണ്ടർ രവീന്ദ്ര ജഡേജയ്ക്ക് ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിൽ നിന്ന് വിശ്രമം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ഐപിഎൽ ഫ്രാഞ്ചൈസിയായ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിലെ സഹതാരങ്ങളായ സ്പിൻ ബൗളർ മാനവ് സുതാർ, പേസർ ഗുർനൂർ ബ്രാർ എന്നിവർക്ക് ടെസ്റ്റ് ടീമിലേക്ക് ആദ്യമായി വിളിവന്നു. ഏകദിന പരമ്പര ജൂൺ 14 മുതൽ ധർമ്മശാല, ലഖ്നൗ, ചെന്നൈ എന്നീ വേദികളിലായി നടക്കും.

ഇന്ത്യൻ ഏകദിന ടീം: ശുഭ്‌മന്‍ ഗിൽ (ക്യാപ്റ്റൻ), രോഹിത് ശർമ്മ, വിരാട് കോലി, ശ്രേയസ് അയ്യർ (വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ), കെ.എൽ. രാഹുൽ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ഇഷാൻ കിഷൻ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി, വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ, പ്രിൻസ് യാദവ്, അർഷ്ദീപ് സിംഗ്, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്‌ണ, കുൽദീപ് യാദവ്, ഗുർനൂർ ബ്രാർ, ഹർഷ് ദുബെ.

ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീം: ശുഭ്‌മന്‍ ഗിൽ (ക്യാപ്റ്റൻ), യശസ്വി ജയ്‌സ്വാൾ, കെ. എൽ. രാഹുൽ (വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ), സായ് സുദർശൻ, ഋഷഭ് പന്ത്, ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ, നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി, വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ, കുൽദീപ് യാദവ്, മുഹമ്മദ് സിറാജ്, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്‌ണ, മാനവ് സുതർ, ഗുർനൂർ ബ്രാർ, ധ്രുവ് ജുറെൽ, ഹർഷ് ദുബെ.

