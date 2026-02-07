ലോകകപ്പ് വിജയത്തിന് പിന്നാലെ ഇന്ത്യയുടെ അണ്ടര് 19 ടീമിന് 7.5 കോടി രൂപയുടെ പുരസ്കാരത്തുക പ്രഖ്യാപിച്ച് ബിസിസിഐ
ഇന്ത്യ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ ഫൈനലില് കീഴടക്കിയ രീതിയില് ഏറെ സന്തുഷ്ടരെന്നും ടൂര്ണമെന്റിലുടനീളം എങ്ങനെ അപരാജിതരായി വിളങ്ങിയെന്നത് അഭിമാനകരമെന്നും ബിസിസിഐ സെക്രട്ടറി ദേവജിത് സാക്കിയ
Published : February 7, 2026 at 12:45 PM IST|
Updated : February 7, 2026 at 12:56 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: 2026 അണ്ടര് 19 ലോകകപ്പില് വിജയിച്ച ഇന്ത്യന് ടീമിന് 7.5 കോടി രൂപയുടെ പുരസ്കാരത്തുക പ്രഖ്യാപിച്ച് ബോര്ഡ് ഓഫ് ക്രിക്കറ്റ് കണ്ട്രോള് ഫോര് ഇന്ത്യ. ഫൈനലില് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ തോല്പ്പിച്ചാണ് ഇന്ത്യ വെന്നിക്കൊടി നാട്ടിയത്.
Also Read: വിസ്മയം വൈഭവ്; അണ്ടര് 19 ലോകകപ്പ് ഫൈനലില് സൂര്യവംശിയുടെ 175 റൺസിന്റെ പിന്ബലത്തില് ടീം ഇന്ത്യയ്ക്ക് പടുകൂറ്റന് സ്കോര്
ഇന്ത്യയുടെ അണ്ടര് 19 ടീമിന്റെ വിജയത്തില് രാജ്യമാകെ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നുവെന്ന് ബിസിസിഐ സെക്രട്ടറി ദേവജിത് സാകിയ പറഞ്ഞു. ടൂര്ണമെന്റിലൂടനീളം ഇന്ത്യന് ടീം അപരാജിതരായി നിലകൊണ്ടു. നമ്മുടെ കുട്ടികള് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ രീതിയും ടൂര്ണമെന്റിലുടനീളം നേടി വിജയവും അഭിമാനകരമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ബിസിസിഐ 7.5 കോടി രൂപ ഇവര്ക്ക് സമ്മാനിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹ എഎന്ഐയോട് പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകകപ്പിലെ മികച്ച പ്രകടനത്തിന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദേമോദിയും നേരത്തെ ടീമിനെ അഭിനന്ദിച്ചിരുന്നു. നമ്മുടെ അണ്ടര് 19 ടീം രാജ്യത്തേക്ക് ലോകകപ്പ് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. ടൂര്ണമെന്റിലൂടനീളം അവര് വളരെ നന്നായി കളിച്ചു. അവരുടെ അസാധാരണ കളിമികവാണ് പുറത്തെടുത്തത്. ഈ വിജയം രാജ്യത്തെ യുവ കളിക്കാര്ക്ക് പ്രചോദനമാകുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി എക്സില് കുറിച്ചു. അവരുടെ ഭാവിയിലെ കളികള്ക്കും എല്ലാ വിധ അഭിനന്ദനങ്ങളുമെന്നും അദ്ദേഹം കുറിച്ചു.
#WATCH | Mumbai | India wins the ICC Under 19 Cricket World Cup | BCCI Secretary Devajit Saikia says, " the entire nation is happy after india defeated england to win the icc under 19 cricket world cup...we have announced a reward of rs 7.5 crore for the world cup winning team..." pic.twitter.com/Yd3i8wK2CO— ANI (@ANI) February 7, 2026
സിംബാബ്വെയിലെ ഹസാരയില് നടന്ന മത്സരത്തില് നൂറ് റണ് നേടിയാണ് ഇന്ത്യ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടത്തില് ഇന്ത്യന് കളിക്കാര് അസാധാരണ കളിമികവാണ് പ്രദര്ശിപ്പിച്ചത്.
ടോസ് നേടി ബാറ്റിങ് തെരഞ്ഞെടുത്ത ഇന്ത്യയെ കൂറ്റന് സ്കോറിലെത്തിച്ചത് പതിനാല് വയസുകാരന് വൈഭവ് സൂര്യവംശി ആയിരുന്നു. 80 പന്തിൽ 175 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടിയ വൈഭവ്, അണ്ടർ-19 ലോകകപ്പ് ഫൈനലിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വ്യക്തിഗത സ്കോർ എന്ന ഉന്മുക്ത് ചന്ദിന്റെ (112) റെക്കോർഡ് പഴങ്കഥയാക്കി. വെറും 53 പന്തിൽ സെഞ്ചുറി പൂർത്തിയാക്കിയ വൈഭവ്, സിക്സറുകളുടെയും (15 എണ്ണം) ഫോറുകളുടെയും (15 എണ്ണം) പെരുമഴയാണ് ഹരാരെയിൽ തീർത്തത്. 218.75 എന്ന അതിശയിപ്പിക്കുന്ന സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിലായിരുന്നു ഈ കൗമാര താരത്തിന്റെ പ്രകടനം.
ഇന്ത്യ ഉയർത്തിയ 412 റൺസ് എന്ന ഹിമാലയൻ ലക്ഷ്യത്തിന് മുന്നിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് അടിമുടി പതറി. 40.2 ഓവറില് 311 റണ്സിന് ഇംഗ്ലണ്ട് പുറത്തായി. നൂറ് റണ്സിനാണ് ഇന്ത്യന് ജയം. ഇന്ത്യയുടെ ആറാം കിരീടമാണിത്.
66 റൺസെടുത്ത ഓപ്പണർ ബെൻ ഡോക്കിൻസ് മികച്ച തുടക്കം നൽകിയെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ ബൗളിംഗ് കരുത്തിന് മുന്നിൽ ഇംഗ്ലീഷ് നിര നിലംപൊത്തി. ബെൻ മേയ്സ് (45), നായകൻ തോമസ് റീവ് (31) എന്നിവർ പൊരുതാൻ നോക്കിയെങ്കിലും ദീപേശും അംബ്രിഷും അടങ്ങുന്ന ഇന്ത്യൻ ബൗളിംഗ് നിര കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ പ്രഹരമേൽപ്പിച്ചു. മധ്യനിരയിൽ കാലെബ് ഫാൽക്കണർ (115*) ഒരറ്റത്ത് വിക്കറ്റ് കാത്തെങ്കിലും സെബാസ്റ്റ്യൻ മോർഗനും റാൾഫി ആൽബർട്ടിനും അക്കൗണ്ട് പോലും തുറക്കാനായില്ല. ഇന്ത്യക്കായി അംബ്രിഷ് മൂന്നു വിക്കറ്റും ദീപേശും ചൗഹാനും രണ്ടു വിക്കറ്റുകള് വീതവും നേടി.
വൈഭവിന് പുറമെ ക്യാപ്റ്റൻ ആയുഷ് മ്ഹാത്രെ (53) അർധസെഞ്ചുറിയുമായി തിളങ്ങി. രണ്ടാം വിക്കറ്റിൽ ഇരുവരും ചേർന്ന് 142 റൺസിന്റെ കൂട്ടുകെട്ടാണ് പടുത്തുയർത്തിയത്. മധ്യനിരയിൽ അഭിഗ്യാൻ കുണ്ടു (40), വേദാന്ത് ത്രിവേദി (32), വിഹാൻ മൽഹോത്ര (30) എന്നിവരും അതിവേഗം റൺസുയർത്തി. അവസാന ഓവറുകളിൽ കനിഷ്ക് ചൗഹാൻ (37) കൂടി തകർത്തടിച്ചതോടെ നിശ്ചിത 50 ഓവറിൽ 9 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 411 റൺസ് എന്ന റെക്കോർഡ് സ്കോറിലേക്ക് ഇന്ത്യ എത്തിച്ചേർന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടിനായി ലൂക്ക് മിന്റോ മൂന്ന് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി.