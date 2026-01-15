'ഇന്ത്യൻ ഏജന്റ് പരാമർശം'; പ്രതിഷേധത്തിനൊടുവിൽ ബിസിബി ഡയറക്ടറെ പുറത്താക്കി ബംഗ്ലാദേശ് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ്
ഇന്ത്യ-ബംഗ്ലാദേ് ക്രിക്കറ്റ് ബന്ധങ്ങള് പൂര്വ സ്ഥിതിയിലാക്കാന് ചര്ച്ചകൾ നടത്തണമെന്ന് നിര്ദേശിച്ച മുന് ഓപ്പണറും നായകനുമായ തമീം ഇക്ബാലിനെ ഇന്ത്യൻ ഏജന്റ് എന്ന് വിളിച്ചതോടെയാണ് ഇയാള്ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നത്.
By ANI
Published : January 15, 2026 at 8:34 PM IST
ധാക്ക: വിവാദങ്ങൾക്കും ബഹിഷ്കരണ ഭീഷണികൾക്കുമൊടുവിൽ ബംഗ്ലാദേശ് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് ഡയറക്ടർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് എം നസ്മുള് ഹുസൈനെ പുറത്താക്കി ബംഗ്ലാദേശ് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് (ബിസിബി). ഫൈനാൻസ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സ്ഥാനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയതായി ബോർഡ് അറിയിച്ചു.
ഇന്ത്യ-ബംഗ്ലാദേ് ക്രിക്കറ്റ് ബന്ധങ്ങള് പൂര്വ സ്ഥിതിയിലാക്കാന് ചര്ച്ചകൾ നടത്തണമെന്ന് നിര്ദേശിച്ച മുന് ഓപ്പണറും നായകനുമായ തമീം ഇക്ബാലിനെ ഇന്ത്യൻ ഏജന്റ് എന്ന് വിളിച്ചതോടെയാണ് ഇയാള്ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നത്. ക്രിക്കറ്റ് ബോര്ഡ് ഡയറക്ടര് നസ്മുള് ഇസ്ലാമിനെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കില് ബംഗ്ലാദേശ് പ്രീമിയര് ലീഗ് മത്സരങ്ങള് ബഹിഷ്കരിക്കുമെന്നാണ് ക്രിക്കറ്റേഴ്സ് വെല്ഫെയര് അസോസിയേഷന് പ്രസിഡന്റായ മുഹമ്മദ് മിഥുന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതോടെ മത്സരങ്ങള് പ്രതിസന്ധിയിലുമായി.
ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിന്റെ ടോസിനായി 12.30 ഓടെ മാച്ച് റഫറി ഗ്രൗണ്ടിലിറങ്ങിയെങ്കിലും ഇരു ടീമുകളിലെയും ക്യാപ്റ്റൻമാരോ താരങ്ങളോ ഗ്രൗണ്ടിലെത്തിയില്ല. എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അറിയില്ലെന്നും ടോസിനായി ഗ്രൗണ്ടില് നില്ക്കുകയാണെങ്കിലും ആരും വന്നിട്ടില്ലെന്നും മത്സരത്തിന്റെ മാച്ച് റഫറിയായ ഷിപാര് അഹ്മദ് ക്രിക് ഇന്ഫോയോട് പറഞ്ഞു. ഇന്നലെ ധാക്ക ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിലും കളിക്കാര് ബഹിഷ്കരിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് മത്സരം മുടങ്ങിയിരുന്നു.
ബിസിബി ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾക്ക് ടി20 ലോകകപ്പ് നഷ്ടമായാൽ അവർക്ക് പ്രതിഫലം നൽകേണ്ടതില്ലെന്ന നസ്മുള് ഹുസൈൻ്റെ പ്രസ്താവനയും വിവാദമായിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇന്ത്യൻ ഏജന്റ് പരാമർശം. ഇതോടെ പ്രതിഷേധം കടുക്കുകയായിരുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ ഏജന്റ് പരാമർശത്തിന് പിന്നാലെ താരങ്ങൾ ബംഗ്ലാദേശ് പ്രീമിയര് ലീഗിലെ മത്സരം ബഹിഷ്കരിക്കുകയും ഡയറക്ടർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു. പ്രതിഷേധം കനത്തതോടെയാണ് ഫൈനാൻസ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്ത് നിന്നടക്കം മാറ്റിയതെന്ന് ബിസിബി പ്രസിഡൻ്റ് ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു.
സംഭവത്തിൽ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളുടെ താത്പര്യങ്ങൾക്കാണ് മുൻഗണന നൽകുന്നതെന്നും ബിസിബി വ്യക്തമാക്കി. ബിസിബി ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 31 പ്രകാരമാണ് ഡയറക്ടർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പുറത്താക്കിയതെന്നും ബോർഡ് വ്യക്തമാക്കി. മറ്റൊരു അറിയിപ്പ് വരുന്നത് വരെ ബിസിബി പ്രസിഡൻ്റ് മുഹമ്മദ് അമിനുൾ ഇസ്ലാം ധനകാര്യ സമിതിയുടെ ആക്ടിങ് ചെയർമാനായിരിക്കുമെന്നും ബോർഡ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പ്രതികരിച്ച് സിഡബ്ലിയുഎബി പ്രസിഡൻ്റ്
നസ്മുൾ രാജിവച്ചാൽ മാത്രമേ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാർ വീണ്ടും കളിക്കളത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയെന്ന് സിഡബ്ലിയുഎബി പ്രസിഡൻ്റ് മുഹമ്മദ് മിഥുൻ പറഞ്ഞു. ബനാനിയിൽ നടന്ന വാത്തസമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ആ വ്യക്തിയെ പുറത്താക്കിയിലെങ്കിൽ കളിയിൽ തുടരണോ വേണ്ടയോ എന്നത് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കില്ലെന്നും മുഹമ്മദ് മിഥുൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഐപിഎല്ലിൽ നിന്ന് മുസ്തഫിസുറിനെ ഒഴിവാക്കിയ ബിസിസിയുടെ തീരുമാനമാണ് ബംഗ്ലാദേശ് ക്രിക്കറ്റിനെ ചൊടിപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ താരത്തെ ഒഴിവാക്കുന്നത് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഐപിഎൽ ഗവേണിങ് കൗൺസിലും ബിസിസിഐയിലെ മറ്റ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും യോഗം ചേർന്നിട്ടില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
ഈ വർഷത്തെ ടി20 ലോകകപ്പ് ഫെബ്രുവരി ഏഴ് മുതൽ മാർച്ച് എട്ട് വരെ ഇന്ത്യയിലും ശ്രീലങ്കയിലുമായാണ് നടക്കുന്നത്. ഗ്രൂപ്പ് സിയിൽ മത്സരിക്കുന്ന ബംഗ്ലാദേശ്, കൊൽക്കത്തയിൽ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളോടെയാണ് ലോകകപ്പിനു തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്.
Also Read: വനിതാ പ്രീമിയർ ലീഗില് 1,000 റൺസ് നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരമായി ഹർമൻപ്രീത് കൗർ