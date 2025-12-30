ഖാലിദ സിയയുടെ മരണം: ബംഗ്ലാദേശ് പ്രീമിയർ ലീഗിലെ ഇന്നത്തെ മത്സരങ്ങൾ റദ്ദാക്കി ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ്
ഇന്നു നടക്കേണ്ട ബംഗ്ലാദേശ് പ്രീമിയർ ലീഗ് (ബിപിഎൽ) മത്സരങ്ങള് മാറ്റിവച്ചു
Published : December 30, 2025 at 1:26 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഖാലിദ സിയയുടെ മരണത്തെത്തുടർന്ന് ഇന്നു നടക്കേണ്ട ബംഗ്ലാദേശ് പ്രീമിയർ ലീഗ് (ബിപിഎൽ) മത്സരങ്ങള് റദ്ദാക്കിയതായി ഇഎസ്പിഎൻ ക്രിക്ഇൻഫോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. സിൽഹെറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ സിൽഹെറ്റ് ടൈറ്റൻസും ചാറ്റോഗ്രാം റോയൽസും തമ്മിലുള്ള ആദ്യ മത്സരം നടക്കുന്നതിന് ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പായിരുന്നു ബിസിബിയുടെ പ്രഖ്യാപനം. വൈകുന്നേരത്തെ രണ്ടാമത്തെ മത്സരം ധാക്ക ക്യാപിറ്റൽസും രംഗ്പൂർ റൈഡേഴ്സും തമ്മിലായിരുന്നു.
'ഈ രാജ്യത്തെ ക്രിക്കറ്റിന്റെ പുരോഗതിക്കായി സിയ നടത്തിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങളെ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നുവെന്ന് ബിസിബി പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്ത്, ബംഗ്ലാദേശിലെ ക്രിക്കറ്റിന്റെ വികസനത്തിന് അവർ മികച്ച പിന്തുണ നൽകി, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ മെച്ചപ്പെടുത്തലിനും രാജ്യവ്യാപകമായി കായികരംഗത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കും ഗണ്യമായ സംഭാവന നൽകി.
The Bangladesh Cricket Board (BCB) is deeply saddened to learn of the passing of Begum Khaleda Zia, Chairperson of the Bangladesh Nationalist Party (BNP) and former Prime Minister of the People’s Republic of Bangladesh.— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) December 30, 2025
The BCB recalls with gratitude her constant blessings and… pic.twitter.com/xIvYXFLRMS
അവരുടെ ദർശനവും പ്രോത്സാഹനവും ഇന്ന് കളി ആസ്വദിക്കുന്ന നിരവധി പുരോഗതികൾക്ക് വഴിയൊരുക്കിയാതായി ബിസിബി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. രാജ്യത്തിന്റെ ദുഃഖാചരണത്തിനും ബീഗം ഖാലിദ സിയയ്ക്ക് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടും, ഇന്ന് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത ബംഗ്ലാദേശ് പ്രീമിയർ ലീഗ് മത്സരങ്ങൾ റദ്ദാക്കി. പുതുക്കിയ മത്സരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ യഥാസമയം അറിയിക്കുമെന്ന് ബിസിബി അറിയിച്ചു.
ധാക്കയിലെ എവർകെയർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് ബീഗം ഖാലിദ സിയ അന്തരിച്ചത്. ഫജ്ർ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് തൊട്ടുപിന്നാലെ, പ്രാദേശിക സമയം രാവിലെ 6 മണിയോടെയാണ് സിയ മരിച്ചതെന്ന് ഫേസ്ബുക്കില് ബിഎൻപി പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
ശ്വാസകോശ അണുബാധയെ തുടർന്ന് നവംബർ 23 ന് ധാക്കയിലെ എവർകെയർ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു സിയയെ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. വളരെക്കാലമായി ഹൃദ്രോഗം, പ്രമേഹം, ആർത്രൈറ്റിസ്, ലിവർ സിറോസിസ്, വൃക്ക സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾ അവർ അനുഭവിച്ചിരുന്നു. ഹൃദ്രോഗ വിദഗ്ദ്ധനായ ഷഹാബുദ്ദീന് താലൂക്ദാറിന്റെ നേതൃത്വത്തില് ബംഗ്ലദേശ്, യുകെ, യുഎസ്, ചൈന, ഓസ്ട്രേലിയ, എന്നിവിടങ്ങളില് നിന്നുള്ള വിദഗ്ദ്ധര് അടങ്ങിയ ഒരു മെഡിക്കല് സംഘമാണ് ഖാലിദ സിയയുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് മേല്നോട്ടം വഹിച്ചിരുന്നത്.
In respect of the nation’s mourning following the passing of Begum Khaleda Zia, today’s BPL T20 matches have been cancelled. Revised fixtures will be announced in due course.#BPL #BPL2026 #BCB #Cricket #T20 #Bangladesh pic.twitter.com/3Wh4cFXPSZ— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) December 30, 2025
മൂന്ന് തവണ ബംഗ്ലാദേശിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി പദം അലങ്കരിച്ച ഖാലിദ ആദ്യം 1991 ലാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയായത്. 1996 വരെ സ്ഥാനത്ത് തുടർന്ന അവർ, വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കാനായില്ല. പിന്നീട് 2001-2006 കാലത്തും ഇവർ പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിലെത്തി.
