ETV Bharat / sports

റയലിനെ വിറപ്പിച്ച് ബയേൺ; സ്പോർട്ടിംഗിനെ വീഴ്ത്തി ആഴ്‌സണൽ: ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ ആവേശപോരാട്ടം

ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലില്‍ റയലിനെ ബയേണും സ്പോർട്ടിംഗിനെ ആഴ്‌സണലും തോല്‍പ്പിച്ചു.

UEFA CHAMPIONS LEAGUE QUARTER
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 8, 2026 at 1:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: യുവേഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ ആദ്യ പാദ മത്സരങ്ങളിൽ ജർമ്മൻ കരുത്തരായ ബയേൺ മ്യൂണിക്കിനും ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ്ബ് ആഴ്‌സണലിനും വിജയം. കരുത്തരുടെ പോരാട്ടത്തിൽ റയൽ മാഡ്രിഡിനെ അവരുടെ തട്ടകത്തിൽ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് ബയേൺ പരാജയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ, സ്പോർട്ടിംഗ് സിപിയെ ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു ഗോളിനാണ് ആഴ്‌സണൽ മറികടന്നത്.

റയലിനെതിരെ ബയേണിന്‍റെ ആധിപത്യം
മാഡ്രിഡിലെ സാന്‍റിയാഗോ ബെർണബ്യൂവിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ലൂയിസ് ഡയസ് (40'), ഹാരി കെയ്ൻ (46') എന്നിവരാണ് ബയേണിനായി വലകുലുക്കിയത്. മത്സരത്തിന്‍റെ തുടക്കം മുതൽ ആക്രമിച്ചു കളിച്ച ബയേണിന് ഡേയോട്ട് ഉപമെക്കാനോയിലൂടെ ആദ്യമേ ലീഡ് നേടാൻ അവസരം ലഭിച്ചെങ്കിലും അത് പാഴായി. 40-ാം മിനുറ്റിൽ ഹാരി കെയ്‌നും ഗ്നാബ്രിയും ചേർന്നൊരുക്കിയ നീക്കത്തിനൊടുവിൽ ലൂയിസ് ഡയസ് ബയേണിനെ മുന്നിലെത്തിച്ചു. രണ്ടാം പകുതി തുടങ്ങി വെറും 30 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ ഹാരി കെയ്ൻ ഉജ്ജ്വലമായൊരു ഷോട്ടിലൂടെ ലീഡ് രണ്ടാക്കി ഉയർത്തി.

72-ാം മിനുറ്റിൽ പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയ ജൂഡ് ബെല്ലിംഗ്ഹാമിന്‍റെ പാസിൽ നിന്നും കിലിയൻ എംബാപ്പെ റയലിനായി ഒരു ഗോൾ മടക്കിയെങ്കിലും സമനില പിടിക്കാൻ അവർക്കായില്ല. മാനുവൽ നോയറുടെ തകർപ്പൻ സേവുകളും ബയേണിന്‍റെ വിജയത്തിൽ നിർണ്ണായകമായി.

ആഴ്‌സണലിനു കായ് ഹാവെർട്‌സ് രക്ഷകനായി
ലിസ്ബണിൽ നടന്ന പോരാട്ടത്തിൽ സ്പോർട്ടിംഗ് സിപിക്കെതിരെ അവസാന നിമിഷം നേടിയ ഗോളിലാണ് ആഴ്‌സണൽ ജയിച്ചുകയറിയത്. മത്സരത്തിന്‍റെ 80-ാം മിനുറ്റിൽ ഗബ്രിയേൽ മാർട്ടിനെല്ലിയുടെ പാസിൽ നിന്നും കായ് ഹാവെർട്‌സ് വിജയഗോൾ നേടി. ഇരുടീമുകളും ഗോളിനടുത്തെത്തിയെങ്കിലും പോസ്റ്റ് വില്ലനായത് തിരിച്ചടിയായി.

ഈ മത്സരത്തിലൂടെ ആഴ്‌സണലിന്‍റെ യുവതാരം മാക്‌സ് ഡൗമാൻ ഒരു ചരിത്ര റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കി. 16 വയസ്സും 97 ദിവസവും പ്രായമുള്ളപ്പോൾ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ കളത്തിലിറങ്ങിയ ഡൗമാൻ, ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ താരമായി മാറി. അടുത്ത ആഴ്‌ച ലണ്ടനിലെ എമിറേറ്റ്സ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന രണ്ടാം പാദ മത്സരങ്ങൾ സെമി ഫൈനൽ ജേതാക്കളെ തീരുമാനിക്കും.

"അടുത്ത ആഴ്ച ഇനിയും ഒരുപാട് അധ്വാനിക്കാനുണ്ട്, എങ്കിലും ഈ വിജയം ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നു," എന്ന് ഗോൾ സ്കോറർ ഹാവെർട്‌സ് പ്രതികരിച്ചു. സ്പോർട്ടിംഗിനെപ്പോലൊരു ടീമിനെ അവരുടെ നാട്ടിൽ തോൽപ്പിക്കുക പ്രയാസകരമാണെന്നും ഈ വിജയത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും ആഴ്‌സണൽ പരിശീലകൻ മിഖേൽ അർട്ടേറ്റ പറഞ്ഞു.

TAGGED:

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.