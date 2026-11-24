കെയ്ൻ പുറത്ത്, താരങ്ങൾ പരിക്കിന്റെ പിടിയിൽ; എന്നിട്ടും മുസിയാലയെ വേട്ടയാടി ബയേൺ മ്യൂണിക്ക്..!
പരിക്കുകളുടെ പിടിയിൽ ബയേൺ; ലില്ലെയെ നേരിടാനിരിക്കെ മുസിയാല വിവാദത്തിൽ ക്ലബ്ബ് നേതൃത്വത്തിന് രൂക്ഷവിമർശനം.
Published : November 24, 2026 at 10:20 AM IST
മ്യൂണിക്ക്: പരിക്കുകളുടെ പിടിയിലമർന്ന ബയേൺ മ്യൂണിക്ക് നാളെ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ ലില്ലെയെ നേരിടാനൊരുങ്ങുമ്പോൾ, യുവതാരം ജമാൽ മുസിയാലയെ ചൊല്ലിയുള്ള വിവാദങ്ങളിൽ വലയുകയാണ് ക്ലബ്ബ്. പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ നിലവിൽ 13-ാം സ്ഥാനത്തുള്ള ബയേണിന്, അധിക നോക്കൗട്ട് റൗണ്ട് ഒഴിവാക്കി ആദ്യ എട്ടിൽ ഇടംപിടിക്കാൻ ഈ മത്സരത്തിൽ വിജയം അനിവാര്യമാണ്. 35-ാം സ്ഥാനത്തുള്ള ലില്ലെയെ നേരിടാനിറങ്ങുന്ന ബയേണിന്, കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച കണങ്കാലിന് പരിക്കേറ്റ ഹാരി കെയ്നിന്റെ സേവനം ഫെബ്രുവരി വരെ നഷ്ടമാകുമെന്നതും കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ്.
രണ്ട് മാസത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മുസിയാല കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മൈതാനത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയെങ്കിലും, താരത്തിന്റെ വേതനം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാൻ ക്ലബ്ബ് മേധാവികൾ ആസൂത്രിതമായി സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നു എന്ന ആരോപണമാണ് ഇപ്പോൾ വലിയ വിവാദമായിരിക്കുന്നത്. ഒരു ബില്യൺ യൂറോയോളം വരുന്ന റെക്കോർഡ് വരുമാനം ക്ലബ്ബ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പുള്ള ദിവസമാണ് ഈ വിവാദത്തിന് തിരികൊളുത്തിയത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.
When Jamal Musiala extended his Bayern Munich contract in February 2025, it was a triumph for everyone involved. A world-class German player, arm-in-arm with a great German institution for the rest of the decade on one of the richest contracts the German champions had ever written; it was perfect. Eighteen months later, it’s considerably less so. The situation has been growing more complicated for weeks. Now, because of untimely, unnecessary interventions by senior Bayern officials, it has become openly fractious. Musiala is battling great difficulty. In August 2026, having twice collapsed during friendly matches, he announced that he was suffering from a neurological dysfunction that caused absence seizures. He revealed the diagnosis on his Instagram account, writing that he was “in close consultation with experts” and was “optimistic” about his future; he also asked for privacy. Before and after the announcement, Musiala has struggled with indifferent form. In the months since his diagnosis became public, there has been a shift in conversation — from “when” Musiala will be back to his best, to more of an “if”. Until a few weeks ago, however, nobody had applied a financial context to that worry. For good reason: it would be crass and undignified, not to mention unkind. But that’s what Bayern have done. Twice. Live on German television. 📝 @SebSB 🔗 https://t.co/DIU36c8Oep— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) November 23, 2026
തനിക്ക് നാഡീസംബന്ധമായ അസുഖമുണ്ടെന്നും ഇത് ചികിത്സിച്ചു ഭേദമാക്കാവുന്നതാണെങ്കിലും താൽക്കാലികമായ ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾക്ക് കാരണമാകാറുണ്ടെന്നും ഓഗസ്റ്റിൽ മുസിയാല വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. പ്രീ-സീസൺ മത്സരങ്ങൾക്കിടെ താരം രണ്ടുതവണ മൈതാനത്ത് കുഴഞ്ഞുവീണിരുന്നു.
തിരിച്ചുവരവിന് പിന്നാലെ, ഈ ആരോഗ്യപ്രശ്നം കാരണം 23-കാരനായ മുസിയാലയ്ക്ക് പഴയ ഫോമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ കഴിയില്ലെന്നും താരം വേതനം കുറയ്ക്കാൻ തയ്യാറാകണമെന്നും ക്ലബ്ബ് പ്രമുഖനായ കാൾ-ഹെയിൻസ് റുമെനിഗെ ഒരു ജർമ്മൻ ടിവി ചാനലിനോട് പറഞ്ഞു. "പഴയ ജമാലായി തിരിച്ചെത്താൻ അവന് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ, അവന്റെ കുടുംബവുമായും ഏജൻസിയുമായും ഞങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കേണ്ടി വരും. കാരണം നിലവിലെ വലിയ പ്രതിഫലം ന്യായീകരിക്കാനാവില്ല," റുമെനിഗെ സ്കൈ ജർമ്മനിയോട് വ്യക്തമാക്കി. മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഉലി ഹോണസ്, നിലവിലെ സിഇഒ ജാൻ-ക്രിസ്ത്യൻ ഡ്രീസൻ എന്നിവരും സമാനമായ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് പങ്കുവെച്ചത്.
ഇതോടെ, മുസിയാലയെയും പ്രതിനിധികളെയും സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കാൻ ബയേൺ ആസൂത്രിത പ്രചാരണം നടത്തുകയാണെന്ന് ആരോപിച്ച് ആഗോള താരങ്ങളുടെ സംഘടനയായ ഫിഫ്പ്രോ ഞായറാഴ്ച രംഗത്തെത്തി. "ബയേണിനെപ്പോലൊരു വലിയ ക്ലബ്ബ് കുറച്ചുകൂടി പക്വത കാണിക്കണമായിരുന്നു," ഫിഫ്പ്രോ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. ജർമ്മൻ താരങ്ങളുടെ സംഘടനയായ വിഡിവി (VDV) തിങ്കളാഴ്ച ബയേണിനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. "ക്ലബ്ബ് നേതൃത്വം ഇവിടെ ശരിക്കും ഒരു 'സെൽഫ് ഗോൾ' ആണ് അടിച്ചിരിക്കുന്നത്," വിഡിവി പ്രസിഡന്റ് കാർസ്റ്റൺ റാമെലോ പറഞ്ഞു.
മുസിയാലയ്ക്ക് മുന്നിലെ അവസരം
ക്ലബ്ബ് നേതൃത്വം താരത്തിനെതിരെ തിരിഞ്ഞപ്പോൾ, പരിശീലകൻ വിൻസെന്റ് കൊമ്പനിയും സ്പോർട്ടിംഗ് ഡയറക്ടർ മാക്സ് എബെർലും മുസിയാലയ്ക്ക് പരസ്യ പിന്തുണയുമായി എത്തി. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്ന് ഒരു മാസത്തെ വിശ്രമത്തിന് ശേഷം തിരിച്ചെത്തിയ കൊമ്പനി, താരത്തിൽ വിശ്വാസമർപ്പിക്കേണ്ടത് പരിശീലകന്റെ കടമയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. മുസിയാലയെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചാൽ അത് ക്ലബ്ബിനും ആരാധകർക്കും ജർമ്മൻ ഫുട്ബോളിനും വലിയ നേട്ടമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പ്രധാന താരങ്ങളുടെ പരിക്കുകൾ മുസിയാലയ്ക്ക് തന്റെ പ്രാധാന്യം തെളിയിക്കാനുള്ള മികച്ച അവസരമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കെയ്നിന് പുറമെ സെർജ് ഗ്നാബ്രി, അൽഫോൻസോ ഡേവിസ്, ഇസ്മായിൽ സൈബാരി, ക്യാപ്റ്റൻ മാനുവൽ നോയർ എന്നിവർക്ക് ബുധനാഴ്ചത്തെ മത്സരം നഷ്ടമാകും. മൈക്കൽ ഒലിസെ, ലൂയിസ് ഡയസ് എന്നിവരും പരിക്കിന്റെ പിടിയിലായതിനാൽ 18-കാരനായ വിംഗർ ലെന്നാർട്ട് കാൾ മാത്രമാണ് നിലവിൽ പൂർണ്ണ കായികക്ഷമതയുള്ള ഏക മുന്നേറ്റനിര താരം.
Also Read: സെനഗലോ മൊറോക്കോയോ? ആഫ്രിക്കൻ ഫുട്ബോൾ കിരീടത്തിൽ കായിക കോടതിയുടെ വിധി ഇന്ന്