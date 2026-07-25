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പട്ടിണിയോട് പടവെട്ടി ഇന്ന് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഹീറോ, കോമണ്‍വെല്‍ത്ത് ഗെയിംസില്‍ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ മെഡല്‍ സ്വന്തമാക്കിയ ഝാന്ദു കുമാർ ആരാണ്?

ദേശീയ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പണമില്ലാതെ വന്നപ്പോൾ, തൻ്റെ ഏക വരുമാന മാർഗമായിരുന്ന ഇ-റിക്ഷ വിൽക്കാൻ പോലും അദ്ദേഹം മടിച്ചില്ല. ആ ത്യാഗമാണ് അദ്ദേഹത്തെ ദേശീയ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് എത്തിച്ചത്.

Jhandu Kumar Commonwealth Games 2026 polio survivor Jhandu Kumar E Rickshaw Driver Jhandu Kumar
Jhandu Kumar (PTI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 25, 2026 at 9:32 AM IST

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ഗ്ലാസ്‌ഗോ: 2026 കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൻ്റെ രണ്ടാം ദിനത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് അഭിമാന നിമിഷം. പുരുഷന്മാരുടെ ഹെവിവെയ്റ്റ് പാരാ പവർലിഫ്റ്റിങ്ങിൽ ബിഹാറിൽ നിന്നുള്ള ഝാന്ദു കുമാർ വെങ്കല മെഡൽ സ്വന്തമാക്കി ഈ വർഷത്തെ ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ മെഡൽ നേട്ടം കുറിച്ചു.

മത്സരത്തിൽ 190 കിലോഗ്രാം ഭാരം വിജയകരമായി ഉയർത്തിയാണ് 29-കാരനായ ഝാന്ദു കുമാർ 130.9 പോയിൻ്റോടെ മൂന്നാം സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചത്. തൻ്റെ രണ്ടാം ശ്രമത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്. ഗെയിംസ് റെക്കോഡ് തകർക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ മൂന്നാം ശ്രമത്തിൽ 196 കിലോഗ്രാം ഉയർത്താൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അത് 'നോ ലിഫ്റ്റ്' ആയി മാറുകയായിരുന്നു. എങ്കിലും ഇന്ത്യയുടെ മെഡൽ പട്ടികയ്ക്ക് തുടക്കമിടാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പ്രകടനത്തിന് സാധിച്ചു. മത്സരത്തിൽ നൈജീരിയയുടെ റിലുവാൻ ഇദ്രിസ് സ്വർണ്ണവും, ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ മാത്യു ഹാർഡിംഗ് വെള്ളിയും നേടി.

"എനിക്ക് ഇന്ന് വലിയ സന്തോഷം തോന്നുന്നു. ആകാശത്ത് പറക്കുന്ന ഒരു അനുഭൂതിയാണ് എനിക്കിപ്പോൾ. ഇത് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ മെഡലാണ്. എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരേയൊരു കാര്യം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, എങ്ങനെയെങ്കിലും രാജ്യത്തിനായി ഒരു മെഡൽ നേടണം." പുരുഷന്മാരുടെ ഹെവിവെയ്റ്റ് വിഭാഗത്തിൽ വെങ്കലം നേടിയ ശേഷം ഇന്ത്യൻ പാരാ പവർലിഫ്റ്റർ ഝാന്ദു കുമാർ പറഞ്ഞു.

ഇ-റിക്ഷാ ഡ്രൈവറിൽ നിന്ന് കോമൺവെൽത്ത് പോഡിയത്തിലേക്ക്!

വൈകല്യവും ദാരിദ്ര്യവും ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് തടസ്സമല്ലെന്ന് സ്വന്തം ജീവിതം കൊണ്ട് തെളിയിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഝാന്ദു കുമാർ. കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് 2026-ൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആദ്യ മെഡൽ സമ്മാനിച്ച ഈ 29-കാരൻ്റെ ജീവിതം ഏതൊരു സിനിമാക്കഥയെയും വെല്ലുന്ന പോരാട്ട വീര്യത്തിൻ്റെ കഥ കൂടിയാണ്. ബിഹാറിലെ നളന്ദ (ഹർനൗട്ട്) സ്വദേശിയാണ് ഝാന്ദു കുമാർ.

വളരെ സാധാരണക്കാരായ കുടുംബത്തിലായിരുന്നു ജനനം. അച്ഛൻ ഒരു പച്ചക്കറി കച്ചവടക്കാരനായിരുന്നു. കേവലം ഒരു വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ബാധിച്ച പോളിയോ കാരണം ഝാന്ദുവിൻ്റെ കാലുകളുടെ ചലനശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ തൻ്റെ മനക്കരുത്ത് കൊണ്ട് മറികടക്കാൻ അദ്ദേഹം കുട്ടിക്കാലം മുതലേ ശീലിച്ചിരുന്നു.

ദാരിദ്ര്യം നിറഞ്ഞതായിരുന്നു ഝാന്ദുവിൻ്റെ കുടുംബ സാഹചര്യം. അച്ഛനെ സഹായിക്കാനും സ്വന്തം ചെലവുകൾ കണ്ടെത്താനുമായി അദ്ദേഹം നളന്ദയിലെ തെരുവുകളിൽ ഇ-റിക്ഷ ഓടിക്കാൻ തുടങ്ങി. ചില സമയങ്ങളിൽ പച്ചക്കറി കച്ചവടവും നടത്തി. രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഇ-റിക്ഷ ഓടിച്ച ശേഷം കിട്ടുന്ന ചെറിയ സമയം കൊണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം പവർലിഫ്റ്റിങ് പരിശീലനം നടത്തിയിരുന്നത്.

JHANDU KUMAR COMMONWEALTH GAMES 2026 POLIO SURVIVOR JHANDU KUMAR E RICKSHAW DRIVER JHANDU KUMAR
Jhandu Kumar (PTI)

പവർലിഫ്റ്റിങ്ങിൽ വലിയ നേട്ടങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കണമെന്നത് ഝാന്ദുവിൻ്റെ വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു. എന്നാൽ കൃത്യമായ ഡയറ്റോ മികച്ച പരിശീലന സൗകര്യങ്ങളോ വാങ്ങാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പണമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ദേശീയ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പണമില്ലാതെ വന്നപ്പോൾ, തൻ്റെ ഏക വരുമാന മാർഗമായിരുന്ന ഇ-റിക്ഷ വിൽക്കാൻ പോലും അദ്ദേഹം മടിച്ചില്ല.

ആ ത്യാഗമാണ് അദ്ദേഹത്തെ ദേശീയ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. തൻ്റെ കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ട് ബിഹാറിൽ നിന്ന് കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിന് യോഗ്യത നേടുന്ന ആദ്യ പാരാ അത്ലറ്റ് എന്ന ചരിത്ര നേട്ടം ഝാന്ദു സ്വന്തമാക്കി. ഒടുവിൽ 2026 ഗ്ലാസ്‌ഗോ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൻ്റെ ഹെവിവെയ്റ്റ് പാരാ പവർലിഫ്റ്റിങ്ങിൽ 190 കിലോഗ്രാം ഭാരം ഉയർത്തി വെങ്കലം നേടിയപ്പോൾ, അത് ഒരു കായികതാരത്തിൻ്റെ മാത്രം വിജയമായിരുന്നില്ല. പട്ടിണിയോടും അവഗണനകളോടും പടവെട്ടിയ ഒരു സാധാരണക്കാരൻ്റെ വിജയമായിരുന്നു. പ്രതിസന്ധികൾക്ക് മുന്നിൽ തളർന്നുപോകുന്ന ഏവർക്കും ഒരു വലിയ പാഠപുസ്തകമാണ് ഈ ഇന്ത്യൻ ഹീറോയുടെ ജീവിതം.

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JHANDU KUMAR
COMMONWEALTH GAMES 2026
POLIO SURVIVOR JHANDU KUMAR
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