സിറാജിനെ പുറത്തിരുത്തിയത് തെറ്റായ തീരുമാനമല്ല; വിശദീകരണവുമായി ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിംഗ് കോച്ച്
സിറാജിനെ ഒഴിവാക്കിയ തീരുമാനത്തെ ന്യായീകരിച്ച് ബാറ്റിംഗ് കോച്ച് സിതാൻഷു കോടക്.
Published : November 19, 2026 at 3:48 PM IST
വെല്ലിംഗ്ടൺ: ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ ഒന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിന്റെ ആദ്യ ദിനം കളി അവസാനിക്കുമ്പോൾ ആതിഥേയർ ശക്തമായ നിലയിൽ. ഹെൻറി നിക്കോൾസിന്റെ സെഞ്ചുറിയുടെയും ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സിന്റെ അർദ്ധസെഞ്ചുറിയുടെയും കരുത്തിൽ ന്യൂസിലൻഡ് അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 243 റൺസെടുത്തു. എന്നാൽ മത്സരത്തിന് മുൻപ് തന്നെ ഇന്ത്യൻ ടീം മാനേജ്മെന്റിന്റെ സെലക്ഷൻ തീരുമാനങ്ങൾ വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു. മുഹമ്മദ് സിറാജിനെ പ്ലേയിംഗ് ഇലവനിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതിനെതിരെ നിരവധി മുൻ താരങ്ങൾ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.
സിറാജിനെ ഒഴിവാക്കിയത് തെറ്റായ തീരുമാനമല്ലെന്ന് ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിംഗ് കോച്ച് സിതാൻഷു കോടക് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. "സിറാജിന് യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ല. ടീമിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ ഇതാണ് ഏറ്റവും മികച്ച ഇലവൻ എന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതി. സിറാജിനെ ഒഴിവാക്കിയത് തെറ്റായ തീരുമാനമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. ഇത് ആദ്യ ദിവസം മാത്രമാണ്. ഒന്നാം ദിവസത്തേക്ക് മാത്രമല്ല, രണ്ട്, മൂന്ന്, നാല് ദിവസങ്ങളെയും മുന്നിൽ കണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ടീമിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്," കോടക് വ്യക്തമാക്കി.
🚨 Sitanshu Kotak's Explanation on Mohammed Siraj's Omission: 🇮🇳 Sitanshu Kotak Said 🗣️: "When selecting the team, the management considers all factors before deciding on their best possible playing XI. This time, they have followed the same approach. There is nothing wrong with Siraj. The team management felt that this was the best possible XI for the given conditions. The conditions in Sri Lanka were completely different. Therefore, the decision to leave Siraj out of this match cannot be considered wrong."— Rishabh Singh Parmar (@rishabhparmar17) November 19, 2026
ആദ്യ ദിനം വിക്കറ്റൊന്നും നേടാതെ 16 ഓവറിൽ 58 റൺസ് വഴങ്ങിയ പേസർ പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണയെയും കോച്ച് പിന്തുണച്ചു. 3.60 ഇക്കോണമിയിൽ പന്തെറിഞ്ഞ പ്രസിദ്ധ് ഒരു അറ്റാക്കിംഗ് ബൗളറാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
"പ്രസിദ്ധ് ഒരു അറ്റാക്കിംഗ് ബൗളറാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം, അദ്ദേഹം കുറച്ച് റൺസ് വഴങ്ങുമെന്നും അറിയാം. വിക്കറ്റ് നേടുമ്പോൾ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, റൺസ് വഴങ്ങുമ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അത് അദ്ദേഹത്തെ വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള ശരിയായ രീതിയല്ല," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ജസ്പ്രീത് ബുംറ, അൻഷുൽ കംബോജ്, ആകാശ് ദീപ്, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ എന്നിവരടങ്ങുന്ന നാല് പേസർമാരെയാണ് ഇന്ത്യ അണിനിരത്തിയത്. സ്പിൻ വിഭാഗത്തിൽ പരിചയസമ്പന്നനായ രവീന്ദ്ര ജഡേജയ്ക്ക് പകരം വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദറിനാണ് അവസരം നൽകിയത്. എതിർ നിരയിലെ ഇടംകൈയ്യൻ ബാറ്റർമാരുടെ സാന്നിധ്യമാണ് ഈ തീരുമാനത്തിന് പിന്നിലെന്ന് കോടക് വിശദീകരിച്ചു.
"അവരുടെ മുൻനിരയിൽ നാല് ഇടംകൈയ്യൻ ബാറ്റർമാർ ഉള്ളതിനാലാണ് ഞങ്ങൾ വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദറിന് മുൻഗണന നൽകിയത്. ഈ മത്സരത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഏറ്റവും മികച്ച ബൗളിംഗ് നിരയാണിത്," കോടക് പറഞ്ഞു.
മത്സരത്തിൽ ഒരവസരത്തിൽ 70 റൺസിന് 5 വിക്കറ്റ് എന്ന നിലയിൽ തകർന്ന ന്യൂസിലൻഡിനെ ആറാം വിക്കറ്റിൽ 173 റൺസിന്റെ അപരാജിത കൂട്ടുകെട്ടുയർത്തിയാണ് നിക്കോൾസും ഫിലിപ്സും ചേർന്ന് ശക്തമായ നിലയിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നത്.
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