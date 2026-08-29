'ഇഷാൻ ഭയ്യ വിചാരിച്ചു അത് റിസ്കാണെന്ന്, പക്ഷെ ഞാൻ വിക്കറ്റ് ടേക്കറാണ്'; വൈഭവ് സൂര്യവംശി
'ഞാൻ വിക്കറ്റ് ടേക്കറാണ്'; ക്യാപ്റ്റൻ ഇഷാൻ കിഷന് മറുപടിയുമായി വൈഭവ്.
Published : August 29, 2026 at 5:07 PM IST
ഹെെദരാബാദ്: ദുലീപ് ട്രോഫി ക്രിക്കറ്റിൽ ഈസ്റ്റ് സോണിനായി ബോളിംഗിൽ അപ്രതീക്ഷിത വിസ്മയമായി മാറി വൈഭവ് സൂര്യവംശി. നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സോണിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ വെറും മൂന്ന് ഓവർ മാത്രം എറിഞ്ഞ് രണ്ട് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയാണ് ഈ കൗമാര താരം തിളങ്ങിയത്. മത്സരത്തിൽ ഈസ്റ്റ് സോൺ ഇന്നിങ്സിനും 210 റൺസിനും വൻ വിജയം നേടിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് തന്റെ ബോളിംഗ് പ്രകടനത്തെയും ക്യാപ്റ്റൻ ഇഷാൻ കിഷന്റെ തീരുമാനത്തെയും കുറിച്ച് വൈഭവ് മനസ്സ് തുറന്നത്.
ബിസിസിഐ പങ്കുവെച്ച വീഡിയോയിലാണ് വൈഭവ് തന്റെ അനുഭവം പങ്കുവെച്ചത്. "ഏതൊരു ബാറ്ററോട് ചോദിച്ചാലും അവർക്ക് ബോളിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്ടമായിരിക്കും. ഒരു ബാറ്റർ ബോളിംഗും, ഒരു ബോളർ ബാറ്റിംഗും ഒരേപോലെ ആസ്വദിക്കാറുണ്ട്," വൈഭവ് പറഞ്ഞു.
ക്യാപ്റ്റന്റെ 'റിസ്കും' വെെഭവിന്റെ മറുപടിയും
ഇഷാൻ കിഷന്റെ വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ ചുമതല വഹിക്കുന്നത് വൈഭവ് ആണ്. എതിർ ടീമിന്റെ വിക്കറ്റുകൾ വീഴാതിരുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ഇഷാൻ കിഷൻ തന്നെ ബോളിംഗ് ഏല്പിച്ചതെന്ന് വൈഭവ് വെളിപ്പെടുത്തി.
"അവരുടെ വിക്കറ്റുകൾ വീഴാതിരുന്നപ്പോഴാണ് എന്നോട് രണ്ട് മൂന്ന് ഓവർ എറിയാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഇഷാൻ ഭയ്യ വിചാരിച്ചു അതൊരു വലിയ റിസ്ക് ആണെന്ന്, എന്നാൽ ഞാൻ വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തുന്ന ആളാണെന്ന് പുള്ളിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു," താരം ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു.
ഇടംകയ്യൻ സ്പിന് എറിയുന്ന ഈ ബീഹാർ താരം തന്റെ ഒരൊറ്റ ഓവറിലാണ് രണ്ട് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയത്. കിഷൻ ലിംഗ്ദോയെ ഡീപ് കവറിൽ ക്യാച്ചിലൂടെ പുറത്താക്കിയ വൈഭവ്, മൂന്ന് പന്തുകൾക്ക് ശേഷം ഇംലിവതി ലെംതൂരിനെ ഇഷാൻ കിഷന്റെ കൈകളിൽ എത്തിച്ച് രണ്ടാം വിക്കറ്റും നേടി.
Vaibhav Sooryavanshi said, “Ishan Kishan thought he was taking a risk by giving me the ball, but he didn't know that I am a wicket-taker”. pic.twitter.com/ILYbv6xfC4— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) August 29, 2026
ബാറ്റിംഗിലെ നിരാശ ബോളിംഗിൽ തീർത്തു
വൈഭവിന് ഈ മത്സരത്തിൽ ബാറ്റിംഗിൽ തിളങ്ങാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. എട്ട് റൺസ് മാത്രമെടുത്ത് താരം പുറത്തായിരുന്നു. "ബാറ്റിംഗിൽ മികച്ച പ്രകടനം നടത്താൻ കഴിയാത്തതിനാൽ ബോളിംഗിലൂടെ ടീമിനായി സംഭാവന നൽകാൻ കഴിഞ്ഞത് വലിയ കാര്യമായി. ഒരു ബാറ്റർ വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സന്തോഷം വേറെയില്ലായെന്ന് വൈഭവ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അഞ്ച് വിക്കറ്റ് എടുത്താലും പരമാവധി മൂന്ന് ഓവർ മാത്രമേ ലഭിക്കൂ എന്ന് അറിയാമായിരുന്നതുകൊണ്ട് കൃത്യമായ ലൈനിലും ലെങ്തിലും പന്തെറിയാൻ മാത്രമാണ് താൻ ശ്രമിച്ചതെന്നും താരം വ്യക്തമാക്കി.
ഈ വിജയത്തോടെ സെമിഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ച ഈസ്റ്റ് സോൺ ഞായറാഴ്ച ബെംഗളൂരുവിൽ സൗത്ത് സോണിനെ നേരിടും. സെപ്റ്റംബർ 6-നാണ് ദുലീപ് ട്രോഫി ഫൈനൽ ആരംഭിക്കുന്നത്.
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