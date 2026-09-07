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യമാലിന് ഇരട്ട ഗോൾ, ലോപസിന് അസിസ്റ്റ് ഹാട്രിക്; വലൻസിയക്കെതിരെ ബാഴ്‌സയ്‌ക്ക് വമ്പൻ ജയം

വലൻസിയയെ അഞ്ച് ഗോളിന് തകർത്ത് ബാഴ്‌സലോണ; ലാ ലിഗയിൽ മിന്നും കുതിപ്പ്.

LA LIGA TABLE 2026 LAMINE YAMAL GOALS VS VALENCIA ബാഴ്‌സലോണ ലാ ലിഗ ബാഴ്‌സലോണ
Barcelona thrash Valencia 5-0 to maintain perfect La Liga start (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 7, 2026 at 9:13 AM IST

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ഹെെദരാബാദ്: സ്‌പാനിഷ് ലാ ലിഗയിൽ വിജയക്കുതിപ്പ് തുടർന്ന് നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ബാഴ്‌സലോണ. ഇന്നലെ രാത്രി നടന്ന മത്സരത്തിൽ വലൻസിയയെ അവരുടെ സ്വന്തം തട്ടകത്തിൽ എതിരില്ലാത്ത അഞ്ച് ഗോളുകൾക്കാണ് ബാഴ്‌സ തകർത്തുവിട്ടത്. ലാമിൻ യമാൽ ഇരട്ട ഗോളുകളുമായി തിളങ്ങിയപ്പോൾ, ഒരു ഗോളും രണ്ട് അസിസ്റ്റുകളുമായി മധ്യനിര താരം ഫെർമിൻ ലോപസ് മത്സരത്തിലെ താരമായി.

ആദ്യ മിനിറ്റ് മുതൽ പന്തടക്കത്തിലും ആക്രമണത്തിലും ബാഴ്‌സ പൂർണ്ണ ആധിപത്യം പുലർത്തിയിരുന്നു. ഈ തകർപ്പൻ വിജയത്തോടെ കളിച്ച നാല് മത്സരങ്ങളും ജയിച്ച് 12 പോയിന്‍റുമായി ബാഴ്‌സ പോയിന്‍റ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം ഭദ്രമാക്കി. രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള റയൽ മാഡ്രിഡിനേക്കാൾ മൂന്ന് പോയിന്‍റ് മുന്നിലാണ് ഇപ്പോൾ ബാഴ്‌സലോണ. അതേസമയം, നാല് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് വെറും ഒരു പോയിന്‍റ് മാത്രമുള്ള വലൻസിയ പട്ടികയിൽ ഏറ്റവും അവസാന സ്ഥാനത്താണ്.

കളിയുടെ ആറാം മിനിറ്റിൽത്തന്നെ ബാഴ്‌സ ഗോൾവേട്ടയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടു. ബോക്‌സിലേക്ക് ഫെർമിൻ ലോപസ് നൽകിയ മനോഹരമായ പാസ് സ്വീകരിച്ച യമാൽ, വലൻസിയ ഗോൾകീപ്പർ സ്റ്റോൾ ഡിമിട്രീവ്സ്കിയെ കാഴ്ചക്കാരനാക്കി ഒരു ഇടുങ്ങിയ കോണിൽ നിന്നും പന്ത് വലയിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് 22-ാം മിനിറ്റിൽ ആന്‍റണി ഗോർഡൻ നൽകിയ പാസിൽ നിന്നും 18 യാർഡ് അകലെ നിന്നുളള ഒരു വെടിയുണ്ട ഷോട്ടിലൂടെ ഫെർമിൻ ലോപസ് ബാഴ്‌സയുടെ ലീഡ് രണ്ടാക്കി ഉയർത്തി.

രണ്ടാം പകുതിയിലും കളി പൂർണ്ണമായും സന്ദർശകരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നു. 50-ാം മിനിറ്റിൽ യമാലിൽ നിന്നും ലഭിച്ച പാസുമായി വലൻസിയൻ പ്രതിരോധത്തെ കീറിമുറിച്ച് മുന്നേറിയ ഫെർമിൻ, ഗോൾപോസ്റ്റിന് മുന്നിലേക്ക് നൽകിയ ലോ ക്രോസ് റാഫീഞ്ഞ കൃത്യമായി വലയിലേക്ക് തട്ടിയിട്ടു (3-0). പിന്നീട് ഫെർമിനും റാഫീഞ്ഞയും ചേർന്ന് വീണ്ടും മികച്ച മുന്നേറ്റങ്ങൾ നടത്തിയെങ്കിലും വലൻസിയൻ ഗോളി ഡിമിട്രീവ്സ്കിയുടെ ചില മികച്ച സേവുകൾ ബാഴ്‌സയുടെ ലീഡ് ഉയർത്തുന്നത് തടഞ്ഞു.

പിന്നാലെ മധ്യനിര താരം റോഡ്രിയുടെ ഒരു ഹെഡ്ഡർ ക്രോസ്ബാറിലിടിച്ചു മടങ്ങി. എന്നാൽ 79-ാം മിനിറ്റിൽ പെഡ്രി ടീമിന്‍റെ നാലാം ഗോൾ സ്വന്തമാക്കി. ഈ മത്സരത്തിൽ ആഴ്‌സണലിൽ നിന്നും ബാഴ്‌സലോണയിലേക്ക് മാറിയ പ്രമുഖ താരം ഗബ്രിയേൽ ജെസ്യൂസ് പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങി തന്‍റെ ഔദ്യോഗിക അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു. മത്സരം അവസാനിക്കാൻ നിമിഷങ്ങൾ ബാക്കിനിൽക്കെ ലാമിൻ യമാൽ തന്‍റെ രണ്ടാമത്തെ ഗോളും നേടി ബാഴ്‌സയുടെ ഗോൾപട്ടിക തികച്ചു. ആദ്യ നാല് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രം 17 ഗോളുകൾ അടിച്ചുകൂട്ടിയ കാറ്റാലന്‍സ്, തങ്ങളുടെ കിരീടം നിലനിർത്താനുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ കരുത്തുറ്റ മുന്നേറ്റമാണ് കാഴ്‌ചവെക്കുന്നത്.

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LA LIGA TABLE 2026
LAMINE YAMAL GOALS VS VALENCIA
ബാഴ്‌സലോണ
ലാ ലിഗ ബാഴ്‌സലോണ
BARCELONA VS VALENCIA

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