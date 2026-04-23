ബാഴ്സലോണയ്ക്ക് വൻ തിരിച്ചടി: ലാമിൻ യമാലിന് പരിക്ക്, ഈ സീസണിൽ ഇനി കളിക്കില്ല
ലാമിൻ യമാലിന് പരിക്ക്, ഈ സീസണിൽ ഇനി കളിക്കില്ല, ലക്ഷ്യം ലോകകപ്പ് തിരിച്ചുവരവ്.
Published : April 23, 2026 at 8:08 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ബാഴ്സലോണയുടെ കൗമാര വിസ്മയം ലാമിൻ യമാലിന് പരിക്ക്. ഇടതുകാലിലെ ഹാംസ്ട്രിങ്ങിനേറ്റ പരിക്ക് കാരണം താരത്തിന് ഈ സീസണിലെ അവശേഷിക്കുന്ന മത്സരങ്ങൾ നഷ്ടമാകുമെന്ന് ക്ലബ് ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചു. ജൂൺ 11ന് ആരംഭിക്കാനിരിക്കുന്ന ഫിഫ ലോകകപ്പിന് മുൻപായി താരം കായികക്ഷമത വീണ്ടെടുക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
പരിക്കേറ്റത് വിജയഗോളിനിടെ
ബുധനാഴ്ച രാത്രി ക്യാമ്പ് നൗവിൽ സെൽറ്റ വിഗോയ്ക്കെതിരെ നടന്ന മത്സരത്തിനിടെയാണ് പതിനെട്ടുകാരനായ യമാലിന് പരിക്കേറ്റത്. മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതി അവസാനിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുൻപ് സെൽറ്റ പ്രതിരോധത്തെ വെട്ടിച്ച് നടത്തിയ കുതിപ്പിനൊടുവിൽ യമാൽ ഒരു പെനാൽറ്റി നേടിയെടുത്തിരുന്നു. ഈ പെനാൽറ്റി കിക്ക് എടുക്കുന്നതിനിടെയാണ് താരത്തിന് പരിക്കേറ്റത്. മത്സരത്തിൽ ബാഴ്സലോണ 1-0 ന് വിജയിച്ചെങ്കിലും വിജയശിൽപ്പിയായ യമാലിനെ സഹതാരങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് മൈതാനത്തിന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയത്.
അതേസമയം ക്ലബ്ബ് അവരുടെ ഔദ്യോഗിക എക്സ് ഹാൻഡിലിലൂടെയാണ് മെഡിക്കൽ അപ്ഡേറ്റ് പുറത്തുവിട്ടത്. "പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം ലാമിൻ യമാലിന്റെ ഇടതുകാലിലെ ബിസെപ്സ് ഫെമോറിസ് പേശിക്ക് പരിക്കേറ്റതായി സ്ഥിരീകരിച്ചു. ശസ്ത്രക്രിയ ഒഴിവാക്കി കൺസർവേറ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാനാണ് താരം പിന്തുടരുക. സീസണിലെ ബാക്കി മത്സരങ്ങൾ താരത്തിന് നഷ്ടമാകും, എന്നാൽ ലോകകപ്പിന് മുൻപ് അദ്ദേഹം സജ്ജനാകുമെന്ന് കരുതുന്നു," ബാഴ്സലോണ പറഞ്ഞു.
The tests carried out have confirmed that first-team player Lamine Yamal has a hamstring injury in his left leg (biceps femoris muscle).— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 23, 2026
The player will follow a conservative treatment plan. Lamine Yamal will miss the remainder of the season, and he is expected to be available… pic.twitter.com/8UU4Bg9bDh
സീസണിലെ മിന്നും പ്രകടനം
ഈ സീസണിൽ ബാഴ്സലോണയുടെ കുതിപ്പിൽ നിർണ്ണായക പങ്കുവഹിച്ച താരമാണ് ലാമിൻ യമാൽ. ലാ ലിഗയിൽ മാത്രം 24 ഗോളുകളും 11 അസിസ്റ്റുകളും താരം സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ നാല് അസിസ്റ്റുകളും യമാലിന്റെ പേരിലുണ്ട്. താരത്തിന്റെ അസാന്നിധ്യം ബാഴ്സലോണയുടെ മുന്നേറ്റനിരയ്ക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ്.
എൽ ക്ലാസിക്കോയും ലോകകപ്പും
ലാ ലിഗ കിരീടപ്പോരാട്ടത്തിൽ നിർണ്ണായകമായ റയൽ മാഡ്രിഡിനെതിരായ 'എൽ ക്ലാസിക്കോ' പോരാട്ടത്തിന് വെറും 17 ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെയാണ് ഈ പരിക്ക്. യമാലിന്റെ അഭാവം ബാഴ്സലോണ ക്യാമ്പിൽ വലിയ ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നു. കൂടാതെ, 50 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ലോകകപ്പിൽ സ്പെയിനിന്റെ പ്രധാന താരമായ യമാലിന് അപ്പോഴത്തേക്ക് പൂർണ്ണ ഫിറ്റ്നസ് വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നതും ഫുട്ബോൾ ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്നു.
യമാലിന് പുറമെ പ്രതിരോധ താരം ജാവോ കാൻസലോയ്ക്കും ഇതേ മത്സരത്തിൽ പരിക്കേറ്റത് ബാഴ്സലോണയ്ക്ക് ഇരട്ടി പ്രഹരമായിട്ടുണ്ട്. കാൻസലോയുടെ പരിക്കിന്റെ ആഴം അറിയാൻ കൂടുതൽ പരിശോധനകൾ ആവശ്യമാണെന്ന് ക്ലബ് അറിയിച്ചു.
