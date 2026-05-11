ബാഴ്സലോണ സ്പാനിഷ് ചാമ്പ്യന്മാർ; എൽ ക്ലാസിക്കോയിൽ റയലിന്റെ നെഞ്ചുതകർത്തു
എൽ ക്ലാസിക്കോയിൽ തകർപ്പൻ ജയം; ബാഴ്സലോണയ്ക്ക് ലാ ലിഗ കിരീടം.
Published : May 11, 2026 at 9:51 AM IST
ബാഴ്സലോണ: ലോകം ഉറ്റുനോക്കിയ എൽ ക്ലാസിക്കോ പോരാട്ടത്തിൽ ചിരവൈരികളായ റയൽ മാഡ്രിഡിനെ മുട്ടുകുത്തിച്ച് ബാഴ്സലോണ തങ്ങളുടെ 29-ാം ലാ ലിഗ കിരീടത്തിൽ മുത്തമിട്ടു. ഇന്നലെ രാത്രി ക്യാമ്പ് നൗവിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളുകൾക്കാണ് ബാഴ്സലോണ വിജയിച്ചത്. സീസൺ അവസാനിക്കാൻ മൂന്ന് മത്സരങ്ങൾ ബാക്കിനിൽക്കെ, രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള റയൽ മാഡ്രിഡിനേക്കാൾ 14 പോയിന്റുകളുടെ അപ്രമാദ്യത നേടിയാണ് കാറ്റലൻ പട കിരീടം നിലനിർത്തിയത്.
ആവേശമായി ക്യാമ്പ് നൗ
പുതുക്കിപ്പണിത ക്യാമ്പ് നൗ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ആദ്യ എൽ ക്ലാസിക്കോ കാണാൻ 62,000-ത്തോളം ആരാധകരാണ് ഒഴുകിയെത്തിയത്. ഒരു സമനില മാത്രം മതിയായിരുന്നു ബാഴ്സയ്ക്ക് കിരീടമുറപ്പിക്കാൻ. എന്നാൽ തുടക്കം മുതൽ ആക്രമിച്ചു കളിച്ച ഹാൻസി ഫ്ലിക്കിന്റെ ടീം 18 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ രണ്ട് ഗോളുകൾ നേടി റയലിനെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കി.
EL CLÁSICO IS OURS AND WE ARE THE CHAMPIONS!!! 🏆
മത്സരത്തിന്റെ ഏഴാം മിനിറ്റിൽ മാർക്കസ് റാഷ്ഫോർഡിലൂടെയായിരുന്നു ആദ്യ ഗോൾ. 20 വാര അകലെ നിന്ന് റാഷ്ഫോർഡ് തൊടുത്തുവിട്ട മനോഹരമായ ഫ്രീ കിക്ക് റയൽ ഗോളി തിബോ കുർട്ടോയിസിനെ കാഴ്ചക്കാരനാക്കി വലയുടെ ഇടതുമൂലയിൽ പതിച്ചു. പരിക്കേറ്റ ലമിൻ യമാലിന് പകരം ടീമിലെത്തിയ റാഷ്ഫോർഡ് തന്റെ മൂല്യം തെളിയിക്കുന്ന പ്രകടനമാണ് നടത്തിയത്. 18-ാം മിനിറ്റിൽ ഫെറാൻ ടോറസ് ബാഴ്സയുടെ ലീഡ് രണ്ടാക്കി ഉയർത്തി. ഡാനി ഓൾമോയുടെ അതിമനോഹരമായ ബാക്ക് ഹീൽ പാസ് സ്വീകരിച്ച ടോറസ് പന്ത് കൃത്യമായി ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു.
തളർന്ന് റയൽ, തലയുയർത്തി ബാഴ്സ
കിലിയൻ എംബാപ്പെയുടെ അഭാവം റയൽ മാഡ്രിഡ് നിരയിൽ നിഴലിച്ചുനിന്നു. പകരമിറങ്ങിയ ഗോൺസാലോ ഗാർഷ്യക്ക് ലഭിച്ച അവസരങ്ങൾ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കാനായില്ല. മത്സരത്തിനിടെ ജൂഡ് ബെല്ലിംഗ്ഹാം വലകുലുക്കിയെങ്കിലും റഫറി ഓഫ്സൈഡ് വിളിച്ചത് റയലിന് തിരിച്ചടിയായി. വിനീഷ്യസ് ജൂനിയറിനെ പിടിച്ചുകെട്ടാൻ ബാഴ്സ പ്രതിരോധത്തിന് സാധിച്ചതോടെ റയലിന്റെ പതനം പൂർത്തിയായി. ബാഴ്സലോണ ഗോൾകീപ്പർ ജോവാൻ ഗാർഷ്യയുടെ മികച്ച സേവുകളും ടീമിന് കരുത്തായി.
മനക്കരുത്തിന്റെ വിജയം
സ്വന്തം പിതാവിന്റെ വിയോഗവാർത്ത അറിഞ്ഞിട്ടും ടീമിനെ നയിക്കാൻ ഡഗ്ഔട്ടിലെത്തിയ പരിശീലകൻ ഹാൻസി ഫ്ലിക്കിന്റെ മനക്കരുത്താണ് ബാഴ്സയുടെ ഈ വിജയത്തിന് പിന്നിലെ പ്രധാന ചാലകശക്തി. ഫ്ലിക്കിന് കീഴിൽ തുടർച്ചയായ രണ്ടാം വർഷമാണ് ബാഴ്സലോണ ലാ ലിഗ കിരീടം ചൂടുന്നത്. 100 പോയിന്റ് എന്ന റെക്കോർഡ് നേട്ടത്തിലേക്ക് ബാഴ്സയ്ക്ക് ഇനി ഏതാനും ചുവടുകൾ കൂടി മതി.
പ്രതിസന്ധിയിൽ റയൽ മാഡ്രിഡ്
തുടർച്ചയായ രണ്ടാം സീസണിലും പ്രധാന കിരീടങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ റയൽ മാഡ്രിഡ് മടങ്ങുകയാണ്. ടീമിനുള്ളിലെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങളും ഫെഡെ വാൽവെർഡെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന താരങ്ങളുടെ പരിക്കുകളും റയലിനെ തളർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത സീസണിൽ പരിശീലകൻ അൽവാരോ ആർബെലോവയ്ക്ക് സ്ഥാനം നഷ്ടമായേക്കുമെന്നും ഹോസെ മൗറീഞ്ഞോ തിരിച്ചെത്തിയേക്കുമെന്നും ശക്തമായ സൂചനകളുണ്ട്.
അതേസമയം ഈ വിജയം ബാഴ്സലോണയുടെ സ്പാനിഷ് ലീഗിലെ ആധിപത്യം ഒരിക്കൽ കൂടി ഉറപ്പിക്കുകയാണ്. 29 കിരീടങ്ങളുമായി ബാഴ്സ മുന്നേറുമ്പോൾ, 36 കിരീടങ്ങളുള്ള റയൽ മാഡ്രിഡിന് അടുത്ത സീസണിൽ വൻ അഴിച്ചുപണികൾ നടത്തേണ്ടി വരും.
