കിരീടം തൊട്ടരികെ! ഒസാസുനയെ തകർത്ത് ബാഴ്സലോണ; ഇനി റയൽ മാഡ്രിഡ് മത്സരത്തിലേക്ക് കണ്ണുകൾ
ചാമ്പ്യൻ പട്ടത്തിന് ഒരു ജയം അകലെ, ലാലിഗയിൽ ബാഴ്സലോണയുടെ കുതിപ്പ് തുടരുന്നു.
Published : May 3, 2026 at 11:34 AM IST
മാഡ്രിഡ്: ലാലിഗ കിരീട പോരാട്ടത്തിൽ നിർണ്ണായക വിജയം സ്വന്തമാക്കി എഫ്.സി ബാഴ്സലോണ. ഒസാസുനയെ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് കീഴടക്കിയതോടെ പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ 14 പോയിന്റിന്റെ വ്യക്തമായ ലീഡ് നേടാൻ ബാഴ്സയ്ക്കായി. റയൽ മാഡ്രിഡ് തങ്ങളുടെ അടുത്ത മത്സരത്തിൽ വിജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ ബാഴ്സലോണയ്ക്ക് ഈ വാരാന്ത്യം ചാമ്പ്യന്മാരാകാം. ഇതോടൊപ്പം ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് യോഗ്യതയുറപ്പിച്ച് വിയ്യാറയലും വിജയക്കുതിപ്പ് തുടർന്നു
കിരീടം നിശ്ചയിക്കാൻ റയൽ മാഡ്രിഡ് മത്സരം
ബാഴ്സലോണയുടെ കിരീടധാരണം ഇനി റയൽ മാഡ്രിഡിന്റെ കൈകളിലാണ്. ഇന്ന് ആർ.സി.ഡി എസ്പാന്യോളിനെതിരെ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ റയൽ മാഡ്രിഡ് പരാജയപ്പെടുകയോ സമനില വഴങ്ങുകയോ ചെയ്താല് ബാഴ്സ ഔദ്യോഗികമായി ലാലിഗ ചാമ്പ്യന്മാരാകും. ഇനി റയൽ മാഡ്രിഡ് വിജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അടുത്ത ആഴ്ച നടക്കുന്ന 'എൽ ക്ലാസിക്കോ' മത്സരത്തിൽ വിജയിച്ച് കിരീടം സ്വന്തമാക്കാനാകും ബാഴ്സലോണയുടെ ശ്രമം.
അവസാന നിമിഷങ്ങളിലെ ഗോളുകൾ
മത്സരത്തില് ഒസാസുനയുടെ കരുത്തുറ്റ പ്രതിരോധം തകർക്കാൻ 81-ാം മിനിറ്റ് വരെ ബാഴ്സലോണയ്ക്ക് കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു. തകർപ്പൻ ഫോമിലുള്ള മാർക്കസ് റാഷ്ഫോർഡ് നൽകിയ ക്രോസ് കൃത്യമായി വലയിലെത്തിച്ച് റോബർട്ട് ലെവൻഡോവ്സ്കിയാണ് ആദ്യ ഗോൾ നേടിയത്. അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം യുവതാരം ഫെർമിൻ ലോപ്പസിന്റെ പാസിൽ നിന്ന് ഫെറാൻ ടോറസ് രണ്ടാം ഗോളും നേടി ബാഴ്സയുടെ വിജയം ഉറപ്പിച്ചു. 88-ാം മിനിറ്റിൽ റൗൾ ഗാർഷ്യയിലൂടെ ഒസാസൂന ഒരു ഗോൾ മടക്കിയെങ്കിലും ടീം ജയം പിടിച്ചെടുത്തു.
മറ്റ് പ്രധാന മത്സരങ്ങൾ
വിയ്യാറയലിന് ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ബെർത്ത്: ലെവാന്തെയെ 5-1 ന് തകർത്ത് വിയ്യാറയൽ അടുത്ത സീസണിലെ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് യോഗ്യത ഉറപ്പാക്കി. പട്ടികയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് അവർ കൂടുതൽ അടുത്തു. ജോർജസ് മിക്കാറ്റാഡ്സെ ഇരട്ട ഗോൾ നേടിയപ്പോൾ ആൽബർട്ടോ മൊളീറോ, താജോൺ ബുക്കാനൻ, നിക്കോളാസ് പെപ്പെ എന്നിവർ ഓരോ ഗോൾ വീതം നേടി. ഈ തോൽവി ലെവാന്തെയുടെ തരംതാഴ്ത്തൽ ഭീഷണി വർധിപ്പിച്ചു.
അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡിന് കരുത്തുറ്റ വിജയം: അടുത്ത ആഴ്ച ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ ആഴ്സണലിനെ നേരിടാനിരിക്കുന്നതിനാൽ പ്രമുഖ താരങ്ങൾക്ക് പരിശീലകൻ ഡീഗോ സിമിയോണി വിശ്രമം നൽകിയിരുന്നു. എന്നിട്ടും യുവതാരങ്ങളായ ഐക്കർ ലൂക്ക്, മിഗ്വൽ ക്യൂബോ എന്നിവരുടെ ഗോളുകളിൽ വലെൻസിയയെ അവർ 2-0 ന് പരാജയപ്പെടുത്തി. പരാജയപ്പെട്ട വലെൻസിയ താരങ്ങളെ സ്വന്തം ആരാധകർ തന്നെ കൂവി വിളിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കണ്ടത്.
വാൽവെർഡെയുടെ 500-ാം മത്സരം: അത്ലറ്റിക് ബിൽബാവോ പരിശീലകൻ ഏണസ്റ്റോ വാൽവെർഡെയുടെ അഞ്ഞൂറാം മത്സരത്തിൽ അലാവസിനെതിരെ ടീം 4-2 ന് വിജയിച്ചു. പരിക്കിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെത്തിയ നിക്കോ വില്യംസ് ഇരട്ട ഗോളുകളുമായി തന്റെ ഫോം വീണ്ടെടുത്തു. റോബർട്ട് നവാരോയും ഒയ്ഹാൻ സാൻസെറ്റുമാണ് ബിൽബാവോയുടെ മറ്റ് ഗോളുകൾ നേടിയത്.
Also Read: ഗ്യോക്കിറസ് കരുത്തിൽ ഫുൾഹാമിനെ തകർത്ത് ഗണ്ണേഴ്സ്; കിരീടപ്പോരാട്ടത്തിൽ സിറ്റിക്ക് കടുത്ത സമ്മർദ്ദം