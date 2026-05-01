എൽ ക്ലാസിക്കോയ്ക്ക് കാത്തുനിൽക്കാതെ ബാഴ്സ ചാമ്പ്യന്മാരാകുമോ? ലാ ലിഗയിലെ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ ഇങ്ങനെ
ലാ ലിഗ: കിരീടമണിഞ്ഞ് ബാഴ്സലോണ ചരിത്രമെഴുതുമോ? സമ്മർദ്ദത്തിലായി റയൽ മാഡ്രിഡ്.
Published : May 1, 2026 at 10:49 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: സ്പാനിഷ് ഫുട്ബോൾ ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്ന ലാ ലിഗ കിരീടപ്പോരാട്ടം ഈ വാരാന്ത്യത്തോടെ ഒരുപക്ഷേ തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടേക്കും. നിലവിലെ പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ആധിപത്യം തുടരുന്ന ബാഴ്സലോണ കിരീടത്തിലേക്ക് ഒരു പടികൂടി അടുക്കുമ്പോൾ, ചിരവൈരികളായ റയൽ മാഡ്രിഡ് കടുത്ത സമ്മർദ്ദത്തിലാണ്. കിരീട നിർണ്ണയത്തിന് പുറമെ, അടുത്ത സീസണിലെ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് യോഗ്യത ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ടീമുകളുടെ പോരാട്ടവും ലാ ലിഗയിൽ നിന്ന് പുറത്താകാതിരിക്കാനുള്ള താഴെത്തട്ടിലെ ടീമുകളുടെ ജീവൻമരണ പോരാട്ടവും ഈ റൗണ്ടിനെ അതീവ നിർണ്ണായകമാക്കുന്നു.
ബാഴ്സലോണയുടെ കിരീട സാധ്യതകൾ
ശനിയാഴ്ച നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ ഒസാസുന്നയെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയും, തൊട്ടടുത്ത ദിവസം നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ റയൽ മാഡ്രിഡ് എസ്പാന്യോളിനോട് പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്താല് ബാഴ്സലോണയ്ക്ക് ഈ ആഴ്ച തന്നെ ചാമ്പ്യന്മാരാകാം. ലാമിൻ യമാൽ ഇല്ലാതെയാണ് ബാഴ്സ ഇറങ്ങുന്നതെങ്കിലും റാഫിന്യ തിരിച്ചെത്തുന്നത് ടീമിന് കരുത്താകും. യൂറോപ്യൻ യോഗ്യതയ്ക്കായി പോരാടുന്ന ഒസാസുന്നയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റ വിക്ടർ മുനോസിന്റെ അഭാവം തിരിച്ചടിയാണ്.
പരിക്കിൽ തളർന്ന് റയൽ മാഡ്രിഡ്
സീസണിലെ നിർണ്ണായക ഘട്ടത്തിൽ റയൽ മാഡ്രിഡിനെ പരിക്ക് വലയ്ക്കുകയാണ്. കിലിയൻ എംബാപ്പെ, എഡർ മിലിറ്റാവോ, അർദ ഗുലർ എന്നീ സൂപ്പർ താരങ്ങൾ പരിക്കേറ്റ് പുറത്താണ്. 2026-ൽ ഇതുവരെ ഒരു വിജയം പോലും നേടാനാകാത്ത എസ്പാന്യോളിനെയാണ് റയൽ നേരിടുന്നത്. കിരീടം ഏറെക്കുറെ കൈവിട്ട അവസ്ഥയിലായതിനാൽ, വരാനിരിക്കുന്ന മറ്റ് വലിയ ടൂർണമെന്റുകൾക്കായി താരങ്ങളുടെ ശാരീരികക്ഷമത നിലനിർത്തുന്നതിലാകും റയൽ ഇനി ശ്രദ്ധ നൽകുക. ഈ ആഴ്ച കിരീടം തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ മെയ് 10-ന് നടക്കുന്ന ബാഴ്സലോണ-റയൽ മാഡ്രിഡ് എൽ ക്ലാസിക്കോ മത്സരം ഫൈനലിന് തുല്യമാകും.
ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് യോഗ്യതയും റെലഗേഷൻ ഭീഷണിയും
വിയ്യാറയൽ - ലെവാന്റെ: ലെവാന്റെയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ ഒരു പോയിന്റ് മാത്രം നേടിയാൽ വിയ്യാറയലിന് ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് യോഗ്യത ഉറപ്പിക്കാം. അതേസമയം, റെലഗേഷൻ സോണിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ലെവാന്റെയ്ക്ക് വിജയം അനിവാര്യമാണ്. റയൽ ബെറ്റിസ് അവസാന സ്ഥാനക്കാരായ ഓവിയേഡോയോട് തോറ്റാലും വിയ്യാറയലിന് ആദ്യ നാലിൽ സ്ഥാനം ഉറപ്പാക്കാം.
അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡ് - വലൻസിയ: ആഴ്സണലിനെതിരെയുള്ള ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് സെമി ഫൈനൽ മുന്നിൽ കണ്ട് അത്ലറ്റിക്കോ പരിശീലകൻ ഡീഗോ സിമിയോണി പ്രധാന താരങ്ങൾക്ക് വിശ്രമം നൽകിയേക്കും. ഇത് തരംതാഴ്ത്തൽ ഭീഷണിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വലൻസിയയ്ക്ക് ഗുണകരമാകും.
മറ്റ് മത്സരങ്ങൾ: വെള്ളിയാഴ്ച ജിറോണ-മല്ലോർക്ക മത്സരത്തോടെ ഈ റൗണ്ട് ആരംഭിക്കും. തോറ്റാൽ മല്ലോർക്കയുടെ നില പരുങ്ങലിലാകും. അലാവസും അത്ലറ്റിക് ക്ലബും തമ്മിലുള്ള ബാസ്ക് ഡെർബിയും ആവേശകരമാകും. സീസണിലെ ആദ്യ എവേ വിജയം നേടിയ ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ എൽഷെ സെൽറ്റ വിഗോയെ നേരിടുമ്പോൾ, യൂറോപ്യൻ സെമി ഫൈനലിന് തയ്യാറെടുക്കുന്ന റയോ വല്ലക്കാനോ ഗെറ്റാഫെയുമായി ഏറ്റുമുട്ടും. റെലഗേഷൻ ഭീഷണിയിലുള്ള സെവിയ്യയും യൂറോപ്പ ലീഗ് യോഗ്യത ഉറപ്പാക്കിയ റയൽ സോസിഡാഡും തമ്മിലുള്ള തിങ്കളാഴ്ചത്തെ മത്സരത്തോടെ ഈ റൗണ്ട് അവസാനിക്കും.
