ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗില്‍ ഗോൾമഴ; ന്യൂകാസിലിനെ മുക്കി ബാഴ്‌സ, അറ്റലാന്‍റയെ തകർത്ത് ബയേൺ

ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ക്വാർട്ടർ ചിത്രം തെളിയുന്നു: ബാഴ്‌സയ്ക്കും ബയേണിനും കൂറ്റൻ ജയം, ഗലാറ്റസരെയെ തകർത്ത് ലിവർപൂളും മുന്നോട്ട്

CHAMPIONS LEAGUE
യുവേഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 19, 2026 at 1:10 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: യൂറോപ്യൻ വമ്പന്മാരുടെ പോരാട്ടവീര്യം സാക്ഷ്യം വഹിച്ച രാത്രിയിൽ യുവേഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ ലൈനപ്പ് ഏകദേശമായി പൂർത്തിയായി. ഗോളടിമേളവുമായി ബാഴ്‌സലോണയും ബയേൺ മ്യൂണിക്കും ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചപ്പോൾ, ആദ്യ പാദത്തിലെ തോൽവിക്ക് പകരം വീട്ടി ലിവർപൂളും അവസാന എട്ടിൽ ഇടംപിടിച്ചു.

ന്യൂകാസിലിനെ തകർത്തെറിഞ്ഞ് ബാഴ്‌സലോണ

ക്യാമ്പ് നൗവിൽ നടന്ന രണ്ടാം പാദ മത്സരത്തിൽ ന്യൂകാസിൽ യുണൈറ്റഡിനെ രണ്ടിനെതിരെ ഏഴ് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്ത് ബാഴ്‌സലോണ ക്വാർട്ടറിലെത്തി. ഇരുപാദങ്ങളിലുമായി 8-3 എന്ന സ്കോറിനാണ് സ്‌പാനിഷ് കരുത്തരുടെ വിജയം. റാഫിഞ്ഞ, ലെവൻഡോവ്‌സ്‌കി എന്നിവർ ഇരട്ട ഗോളുകളുമായി തിളങ്ങിയപ്പോൾ ഫെർമിൻ ലോപ്പസ്, മാർക്ക് ബെർണൽ, ലാമിൻ യമാൽ എന്നിവരും ബാഴ്‌സയ്ക്കായി ലക്ഷ്യം കണ്ടു. ന്യൂകാസിലിനായി ആന്തണി ഇലങ്ക രണ്ട് ഗോളുകൾ മടക്കി. ക്വാർട്ടറിൽ അത്‌ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡാണ് ബാഴ്‌സയുടെ എതിരാളികൾ.

ഗലാറ്റസരെയെ വീഴ്ത്തി ലിവർപൂൾ

ആദ്യ പാദത്തിലെ 1-0 എന്ന തോൽവിക്ക് ആൻഫീൽഡിൽ ലിവർപൂൾ മറുപടി നൽകിയത് ഒന്നിനെതിരെ നാല് ഗോളുകൾക്ക്. ഡൊമിനിക് സോബോസ്ലായ്, ഹ്യൂഗോ എക്കിറ്റിക്കെ, റയാൻ ഗ്രാവൻബർച്ച് എന്നിവർക്ക് പുറമെ സൂപ്പർ താരം മുഹമ്മദ് സലായും ഗോൾ നേടി. ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ സലായുടെ 50-ാം ഗോൾ എന്ന നേട്ടത്തിനും ആൻഫീൽഡ് സാക്ഷിയായി. ക്വാർട്ടറിൽ കരുത്തരായ പി.എസ്.ജി ആണ് ലിവർപൂളിന്‍റെ എതിരാളികൾ. എന്നാൽ മത്സരത്തിനിടെ പരിക്കേറ്റ സലാ പുറത്തുപോയത് ലിവർപൂൾ ആരാധകർക്ക് നേരിയ ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്.

അറ്റലാന്‍റയെ വീഴ്‌ത്തി ബയേൺ

ഇറ്റാലിയൻ ക്ലബ് അറ്റലാന്‍റയെ 4-1 ന് പരാജയപ്പെടുത്തി ബയേൺ മ്യൂണിക്കും ക്വാർട്ടറിൽ പ്രവേശിച്ചു. ഇരുപാദങ്ങളിലുമായി 10-2 എന്ന കൂറ്റൻ സ്കോറിനാണ് ബയേണിന്‍റെ മുന്നേറ്റം. ഹാരി കെയ്ൻ ഇരട്ട ഗോളുകൾ നേടിയ മത്സരത്തിൽ ലൂയിസ് ഡയസ്, ലെനാർട്ട് കാൾ എന്നിവരും സ്കോർ ചെയ്‌തു. ക്വാർട്ടറിൽ സ്പാനിഷ് ഇതിഹാസങ്ങളായ റയൽ മാഡ്രിഡിനെയാണ് ബയേൺ നേരിടുക.

ടോട്ടനത്തെ മറികടന്ന് അത്‌ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡ്

ലണ്ടനിൽ നടന്ന രണ്ടാം പാദത്തിൽ ടോട്ടനമിനോട് 3-2 ന് തോറ്റെങ്കിലും, അഗ്രഗേറ്റ് സ്കോറിൽ 7-5 ന് മുന്നിലെത്തി അത്‌ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡ് ക്വാർട്ടറിൽ ഇടംപിടിച്ചു. ഡീഗോ സിമിയോണിക്ക് കീഴിൽ എട്ടാം തവണയാണ് അത്‌ലറ്റിക്കോ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ക്വാർട്ടറിലെത്തുന്നത്. ഹൂലിയൻ അൽവാരസ്, ഡേവിഡ് ഹാങ്കോ എന്നിവരാണ് അത്‌ലറ്റിക്കോയ്ക്കായി വലകുലുക്കിയത്.

ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ പോരാട്ടങ്ങൾ:

  • ബാഴ്‌സലോണ vs അത്‌ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡ്
  • ബയേൺ മ്യൂണിക് vs റയൽ മാഡ്രിഡ്
  • ലിവർപൂൾ vs പി.എസ്.ജി

