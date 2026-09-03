ഏഷ്യൻ ഗെയിംസില് ബംഗ്ലാദേശിനെ ലിറ്റൺ ദാസ് നയിക്കും; ഷാന്റോയും മഹ്മൂദും തിരിച്ചെത്തി
ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ടി20: ഷാന്റോയും മഹ്മൂദും ബംഗ്ലാദേശ് ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി; ലിറ്റൺ ദാസ് നയിക്കും.
Published : September 3, 2026 at 11:01 AM IST
ധാക്ക: ജപ്പാനിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിനുള്ള 15 അംഗ ബംഗ്ലാദേശ് പുരുഷ ടി20 ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. മുൻനിര ബാറ്റർ നജ്മുല് ഹൊസൈൻ ഷാന്റോയും ഫാസ്റ്റ് ബൗളർ ഹസൻ മഹ്മൂദും ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ, ഹാംസ്ട്രിങ് പരിക്കിൽ നിന്ന് മുക്തനായ ലിറ്റൺ ദാസ് ടീമിനെ നയിക്കും.
പരിക്കിനെ തുടർന്ന് സിംബാബ്വെ, ഓസ്ട്രേലിയ എന്നിവർക്കെതിരെയുള്ള ടി20 പരമ്പരകൾ ലിറ്റൺ ദാസിന് നഷ്ടമായിരുന്നു. സെപ്റ്റംബർ 17-ന് ഐച്ചി-നാഗോയ മേഖലയിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന് മുന്നോടിയായാണ് താരം ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ വർഷം മെയ് മാസത്തിൽ യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സിനെതിരെ കളിച്ചതിന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഷാന്റോ ബംഗ്ലാദേശിന്റെ ടി20 ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുന്നത്. തുടർച്ചയായ 19 ഇന്നിങ്സുകളിൽ അർധസെഞ്ച്വറി നേടാനാകാതെ ഫോം ഔട്ടായതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു ഷാന്റോയ്ക്ക് ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം നഷ്ടമായതും അത് ലിറ്റൺ ദാസിന് ലഭിച്ചതും. എന്നാൽ അടുത്തിടെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നടന്ന ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിൽ ഡാർവിനിൽ വെച്ച് അർധസെഞ്ച്വറി നേടി ബംഗ്ലാദേശിന് ചരിത്രപരമായ ആദ്യ ടെസ്റ്റ് വിജയം സമ്മാനിക്കുന്നതിൽ ഷാന്റോ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചു. കൂടാതെ കഴിഞ്ഞ ബംഗ്ലാദേശ് പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ഒരു സെഞ്ച്വറിയും അർധസെഞ്ച്വറിയും ഉൾപ്പെടെ 355 റൺസ് താരം നേടിയിരുന്നു.
Key players return to the side as Litton Das leads Bangladesh in the Asian Games 2026 💪— ICC (@ICC) September 3, 2026
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കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പാകിസ്ഥാൻ പര്യടനത്തിന് ശേഷമാണ് പേസർ ഹസൻ മഹ്മൂദ് ദേശീയ ടി20 ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നത്. ഡാർവിൻ ടെസ്റ്റ് വിജയത്തിൽ ഷാന്റോയ്ക്കൊപ്പം മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് പങ്കിട്ടത് മഹ്മൂദ് ആയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ബിപിഎല്ലിൽ 24.67 ശരാശരിയിൽ 10 വിക്കറ്റുകളും താരം വീഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം, വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റർ നൂറുൽ ഹസൻ, അബ്ദുൾ ഗഫാർ സഖ്ലൈൻ എന്നിവരെ ടീമിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി. വാരിയെല്ലിലെ പരിക്ക് മാറാത്തതിനെ തുടർന്ന് ഫാസ്റ്റ് ബൗളർ നാഹിദ് റാണയ്ക്കും ടീമിൽ ഇടം നേടാനായില്ല.
ഇന്ത്യ, പാകിസ്ഥാൻ, ശ്രീലങ്ക, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, ആതിഥേയരായ ജപ്പാൻ എന്നിവർക്കൊപ്പം ബംഗ്ലാദേശും ടൂർണമെന്റില് നേരിട്ട് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയിട്ടുണ്ട്. സെപ്റ്റംബർ 28-ന് കൊരോഗി സ്പോർട്സ് പാർക്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ബിയിലെ വിജയികളുമായാണ് ബംഗ്ലാദേശിന്റെ ആദ്യ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ മത്സരം. കഴിഞ്ഞ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ശ്രീലങ്കയ്ക്കും ഇന്ത്യയ്ക്കും പിന്നിൽ വെങ്കല മെഡൽ നേടിയ ബംഗ്ലാദേശ് ഇത്തവണ പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്താനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
ബംഗ്ലാദേശ് ടീം: ലിറ്റൺ ദാസ് (ക്യാപ്റ്റൻ), തൻസീദ് ഹസൻ, പർവേസ് ഹൊസൈൻ ഇമോൻ, സെയ്ഫ് ഹസൻ, നജ്മുല് ഹൊസൈൻ ഷാന്റോ, തൗഹീദ് ഹൃദോയ്, മൊസാദെക് ഹൊസൈൻ, യാസിർ അലി, റിഷാദ് ഹൊസൈൻ, മഹ്ദി ഹസൻ, നസും അഹമ്മദ്, മുഹമ്മദ് സൈഫുദ്ദീൻ, ഷൊരീഫുൽ ഇസ്ലാം, മുസ്തഫിസുർ റഹ്മാൻ, ഹസൻ മഹ്മൂദ്.
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