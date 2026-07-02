ലഹരിമരുന്ന് പ്രതി അർജന്റീന ജേഴ്സി ധരിക്കേണ്ടെന്ന് പോലീസ്! എ.ഐ വഴി ബ്രസീലാക്കി, ഒടുവില് എട്ടിന്റെ പണി
അറസ്റ്റിലായത് അർജന്റീന ജേഴ്സിയിൽ, ഫോട്ടോ വന്നത് ബ്രസീൽ ജേഴ്സിയിൽ, പോലീസിന്റെ എ.ഐ കളി എട്ടുനിലയിൽ പൊട്ടി!
Published : July 2, 2026 at 2:45 PM IST
ധാക്ക: ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ ആവേശം തലയ്ക്കുപിടിച്ചാൽ ആരാധകർ എന്തും ചെയ്യും! എന്നാൽ ആ ആവേശം മൂത്ത് കയ്യിലിരുന്ന ജോലി കളയേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് ബംഗ്ലാദേശിലെ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ. ലഹരിമരുന്ന് കേസിൽ താൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രതിയുടെ ചിത്രത്തിൽ നിർമ്മിത ബുദ്ധി (എ.ഐ) ഉപയോഗിച്ച് കൃത്രിമം കാണിച്ച സബ് ഇൻസ്പെക്ടർക്കാണ് ഇപ്പോൾ വകുപ്പുതലത്തിൽ നിന്ന് കടുത്ത പണി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. പ്രതി ധരിച്ചിരുന്ന നീലയും വെള്ളയും കലർന്ന അർജന്റീന ജേഴ്സി ഡിജിറ്റലായി മാറ്റി പകരം മഞ്ഞപ്പടയുടെ ബ്രസീൽ ജേഴ്സിയാക്കിയതാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കുടുക്കിയത്.
എ.ഐ ജേഴ്സി മാറ്റവും വിവാദവും
ബംഗ്ലാദേശിലെ പ്രമുഖ മാധ്യമമായ 'ദി ഡെയ്ലി സ്റ്റാർ' റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, ബാരിഷാൽ നഗരത്തിലെ മുഹമ്മദ്പൂര് കോളനിയിൽ നിന്ന് റസൽ ഹാവ്ലാദർ (35) എന്ന ലഹരിമരുന്ന് കച്ചവടക്കാരനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നാലെ, ബാരിഷാൽ മെട്രോപൊളിറ്റൻ പോലീസിലെ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ തൻസിൽ അഹമ്മദ് പ്രതിയുടെ ചിത്രം എ.ഐ ടൂളുകൾ ഉപയോഗിച്ച് എഡിറ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. പ്രതി ധരിച്ചിരുന്ന അർജന്റീനയുടെ ജേഴ്സി മാറ്റി ബ്രസീലിന്റെ ജേഴ്സിയാക്കിയ ശേഷം ഈ ചിത്രം പോലീസിന്റെ ഔദ്യോഗിക മാധ്യമ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെയും ഇമെയിലിലൂടെയും മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് കൈമാറി.
Something Very Very Bizarre Happened At Barishal.— বাংলার ছেলে 🇧🇩 (@iSoumikSaheb) June 30, 2026
A Drug Dealer Was Arrested With Banned Drug. So While Police Arrested Him He Was In Argentina Jersey. Probably A Argentina Fan.
But Later While Publishing The Criminal Details Police Social Media Team Member An Inspector With… pic.twitter.com/XiUhu23BXA
എന്നാൽ ചിത്രം പുറത്തുവന്നതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ഫുട്ബോൾ ആരാധകർ ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത ചിത്രമാണെന്ന് കൃത്യമായി കണ്ടെത്തി. ഔദ്യോഗിക തെളിവുകളിൽ പോലീസ് തന്നെ കൃത്രിമം കാണിച്ചതിനെതിരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള വിമർശനമാണ് ഓൺലൈനിൽ ഉയർന്നത്.
ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ നടപടി
പ്രതിഷേധം ശക്തമായതോടെ ബാരിഷാൽ മെട്രോപൊളിറ്റൻ പോലീസ് എഡിറ്റ് ചെയ്ത ചിത്രം പിൻവലിക്കുകയും പ്രതിയുടെ യഥാർത്ഥ ചിത്രം ശരിയായ വിവരങ്ങളോടെ വീണ്ടും മാധ്യമങ്ങൾക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തു. കൃത്രിമം കാണിച്ച സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ തൻസിൽ അഹമ്മദിന് പോലീസ് വകുപ്പ് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകി. കൂടാതെ പോലീസിന്റെ ഔദ്യോഗിക മീഡിയ ഗ്രൂപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ചുമതലയിൽ നിന്ന് ഇയാളെ ഉടനടി നീക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം സംഭവത്തിൽ വിശദീകരണം നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അതിന് ശേഷം കൂടുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും ബി.എം.പി കമ്മീഷണർ മുഹമ്മദ് ആഷിക് സയീദ് വ്യക്തമാക്കി.
অভিযোগ ওঠে, ইয়াবাসহ আটক ওই যুবকের গায়ে থাকা আর্জেন্টিনার জার্সি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করে বদলে দিয়েছে পুলিশhttps://t.co/NB2RAHvlTR pic.twitter.com/HECcdJeIUc— BBC News Bangla (@bbcbangla) June 30, 2026
വിചിത്രമായ ന്യായീകരണം
ചിത്രത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിയതായി കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഇതിനായി നൽകിയ ന്യായീകരണം പോലീസിനെ പോലും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു. ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ മത്സരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവിൽ ബ്രസീൽ ടീമിനെക്കുറിച്ച് വലിയ ആവേശവും ചർച്ചകളും രാജ്യത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ പ്രതിയുടെ അർജന്റീന ജേഴ്സി മാറ്റി ബ്രസീൽ ജേഴ്സിയാക്കിയാൽ വാർത്തയ്ക്ക് കൂടുതൽ ജനശ്രദ്ധയും പൊതുജന ചർച്ചയും ലഭിക്കുമെന്ന ചിന്തയിലാണ് താൻ ഇത് ചെയ്തതെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അവകാശപ്പെട്ടത്.
Also Read: പത്ത് ലക്ഷത്തിലധികം ആരാധകര് തെരുവിൽ; മെക്സിക്കോ ലോകകപ്പ് വിജയാഘോഷത്തിനിടെ നാല് പേർ ശ്വാസംമുട്ടി മരിച്ചു