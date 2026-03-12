ഇതെന്തൊരു നാണക്കേട്! ബംഗ്ലാദേശിനോട് തോറ്റ് തുന്നംപാടി പാകിസ്ഥാന്; ആഞ്ഞടിച്ച് ആരാധകർ
പാകിസ്ഥാനെ എട്ടുവിക്കറ്റിനു തോല്പ്പിച്ച് ബംഗ്ലാദേശ്, നാഹിദ് റാണയ്ക്ക് അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നേട്ടം.
ധാക്ക: ബംഗ്ലാദേശിനെതിരായ ഒന്നാം ഏകദിനത്തിൽ പാകിസ്ഥാന് നാണംകെട്ട തോൽവി. എട്ടു വിക്കറ്റിന് ബംഗ്ലാദേശ് വിജയം ആഘോഷിച്ചപ്പോൾ, പാക് ടീമിന്റെ ദയനീയ പ്രകടനത്തിനെതിരെ മാധ്യമങ്ങളും ആരാധകരും വിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തി. 115 റൺസ് എന്ന ചെറിയ ലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ബംഗ്ലാദേശ് വെറും 15.1 ഓവറിൽ രണ്ട് വിക്കറ്റ് മാത്രം നഷ്ടപ്പെടുത്തി വിജയം കണ്ടു.
നാഹിദ് റാണയുടെ അഞ്ചു വിക്കറ്റ് പ്രകടനം
ടോസ് നേടി ബൗളിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ബംഗ്ലാദേശിന്റെ തീരുമാനം ശരിവെക്കുന്നതായിരുന്നു പേസർ നാഹിദ് റാണയുടെ പ്രകടനം. പാകിസ്ഥാന് ഇന്നിങ്സിനെ വെറും 114 റൺസിൽ (30.4 ഓവർ) റാണ എറിഞ്ഞൊതുക്കി. സാഹിബ്സാദ ഫർഹാനും മാസ് സദഖത്തും ചേർന്ന് ഒന്നാം വിക്കറ്റിൽ 41 റൺസ് ചേർത്ത് ഭേദപ്പെട്ട തുടക്കം നൽകിയെങ്കിലും, ഫർഹാനെ പുറത്താക്കി റാണ തകർച്ചയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടു. പിന്നാലെ വന്ന ഷമിൽ ഹുസൈൻ (4), മാസ് സദഖ് (18), മുഹമ്മദ് റിസ്വാൻ (10), സൽമാൻ ആഘ (5) എന്നിവരെയും പുറത്താക്കി റാണ അഞ്ചു വിക്കറ്റ് നേട്ടം ആഘോഷിച്ചു.
മെഹ്ദി ഹസൻ മിറാസ് മൂന്ന് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി പാക് നിരയെ കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി. അബ്ദുൾ സമദ്, ഹുസൈൻ തലത്ത് (4), ഷഹീൻ അഫ്രീദി (4) എന്നിവരാണ് മിറാസിന് മുന്നിൽ വീണത്. 47 പന്തിൽ 37 റൺസെടുത്ത ഫഹീം അഷ്റഫിന്റെ പോരാട്ടമാണ് പാക് സ്കോർ 100 കടത്തിയത്. ഒടുവിൽ മുസ്തഫിസുർ റഹ്മാൻ അഷ്റഫിനെയും, തസ്കിൻ അഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് വസീം ജൂനിയറെയും പുറത്താക്കിയതോടെ പാക് ഇന്നിംഗ്സ് അവസാനിച്ചു.
അനായാസം ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ബംഗ്ലാദേശ്
മറുപടി ബാറ്റിംഗിൽ ഓപ്പണർ സൈഫ് ഹസനെ (4) തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഷഹീൻ അഫ്രീദി പുറത്താക്കിയെങ്കിലും ബംഗ്ലാദേശ് പതറിയില്ല. ഓപ്പണർ തൻസീദ് ഹസൻ തമീമിന്റെ തകർപ്പൻ ബാറ്റിംഗ് (67 നോട്ടൗട്ട്) ആതിഥേയർക്ക് ജയം എളുപ്പമാക്കി. നജ്മുല് ഹുസൈൻ ഷാന്റോ 27 റൺസുമായി തമീമിന് മികച്ച പിന്തുണ നൽകി. ഇരുവരും ചേർന്നുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് കൂടുതൽ വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടപ്പെടാതെ ബംഗ്ലാദേശിനെ വിജയതീരത്തെത്തിച്ചു.
ആരാധകരോഷം
തോൽവിക്ക് പിന്നാലെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പാക് ആരാധകർ ടീമിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചു. "ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെ 114 റൺസിന് പുറത്താവുന്നത് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാനാവില്ല, ഈ ടീമിന് സ്ഥിരതയില്ല" എന്ന് ഒരു ആരാധകൻ 'എക്സിൽ' കുറിച്ചു. ബാറ്റിംഗ് നിരയിൽ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ആരുമില്ലെന്നും, ഇതൊരു നാണക്കേടാണെന്നും മറ്റൊരാൾ പ്രതികരിച്ചു.
പരിചയസമ്പത്തില്ലാത്ത താരങ്ങളെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ സെലക്ഷൻ രീതിയെയും ആരാധകർ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പാകിസ്ഥാന് മാധ്യമങ്ങളും ഈ തോൽവിയെ "ഞെട്ടിക്കുന്ന തകർച്ച" എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. നാഹിദ് റാണയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബംഗ്ലാദേശ് ബൗളിംഗ് നിര പാകിസ്ഥാനെ നിഷ്പ്രഭമാക്കിയെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
