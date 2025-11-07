'തോളില് കൈയിട്ട് ചേര്ന്നുനിന്ന് സംസാരിക്കും, ആര്ത്തവത്തെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു; മുന് സെലക്ടര് മോശമായി പെരുമാറിയെന്ന് ജഹനാര ആലം
ആരോപണങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുമെന്ന് ബംഗ്ലാദേശ് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് (ബിസിബി) പ്രഖ്യാപിച്ചു.
Published : November 7, 2025 at 3:56 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: 2022 ലോകകപ്പിനിടെ ദേശീയ ടീം മുൻ സെലക്ടർ മോശമായി പെരുമാറിയെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ബംഗ്ലാദേശ് വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ടീം മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ ജഹനാര ആലം. വനിതാ സെലക്ടറും മാനേജറുമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന മഞ്ജുറുൾ ഇസ്ലാം, മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന അന്തരിച്ച തൗഹിദ് മഹ്മൂദി, സർഫറാസ് ബാബു തുടങ്ങിയവർക്കെതിരെയാണ് വനിതാ താരത്തിന്റെ ആരോപണങ്ങൾ.
നിലവിൽ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ താമസിക്കുന്ന ജഹനാര ആലം മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ റിയാസാദ് അസിമിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് വെളിപ്പെടുത്തല് നടത്തിയത്. ഈ സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് മുൻ ബിസിബി ഡയറക്ടർ ഷഫിയുൾ ഇസ്ലാം നദേലിനെയും ബോർഡിന്റെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് നിസാമുദ്ദീൻ ചൗധരിയെയും അറിയിച്ചതായി അവർ പറഞ്ഞു. 'എന്നോട് പലതവണ അപമാനകരമായ രീതിയില് പെരുമാറിയിട്ടുണ്ട്. ടീമിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് പല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല. നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നയാളായാൽ, താൽപര്യമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും പല കാര്യങ്ങളും പറയാനോ പ്രതിഷേധിക്കാനോ കഴിയില്ല.
'2021-ൽ, ബാബു ഭായ് (കോർഡിനേറ്റർ സർഫറാസ് ബാബു) വഴിയാണ് തൗഹിദ് ഭായ് എന്നെ സമീപിക്കുന്നത്. ഞാനിത് മുമ്പ് പലയിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ എന്നോട് മോശമായി പെരുമാറിയതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. മിണ്ടാതിരിക്കാനും ക്രിക്കറ്റിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും ഞാൻ വളരെയധികം ശ്രമിച്ചു. ഞാൻ തന്ത്രപരമായി അവരെ ഒഴിവാക്കിയപ്പോൾ, അടുത്ത ദിവസം മുതൽ മഞ്ജു ഭായ് എന്നെ അപമാനിക്കാനും തുടങ്ങി. തൗഹിദ് ഭായ് ഒരിക്കലും എന്നോട് നേരിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല, പകരം അദ്ദേഹം ബാബു ഭായിയെ അയക്കും. ഏകദേശം ഒന്നര വർഷത്തിനുശേഷം ഞാൻ എന്റെ കത്ത് സിഇഒയ്ക്ക് നൽകിയപ്പോൾ, അതിനെ ‘പരാതി കത്ത്’ എന്നല്ല, 'നിരീക്ഷണ കത്ത്' എന്നാണ് ഞാൻ വിളിച്ചത്. നടന്ന സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് സിഇഒയ്ക്ക് എഴുതിയ കത്തിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ തുറന്നുപറഞ്ഞു.
'തൗഹിദ് സാറിനെ നോക്കാൻ' ബാബു ഭായ് എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു, 'അദ്ദേഹമാണ് ചുമതലക്കാരൻ, എനിക്ക് എന്താണ് നോക്കാൻ ഉള്ളതെന്ന് ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു, മനഃപൂർവ്വം ആ നിർദ്ദേശം മനസ്സിലായില്ലെന്ന് നടിച്ചു. മറ്റ് പെൺകുട്ടികൾക്കും ഇത്തരത്തിൽ സ്വയം സംരക്ഷിക്കാനാണ് ഞാനിത് ഇപ്പോള് പറയുന്നത്.
2022 ലോകകപ്പിനിടെ മഞ്ജു ഭായിയിൽ നിന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ മോശം പെരുമാറ്റം വന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷത്തിനിടെ സംഭവിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബിസിബിയെ അറിയിക്കാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഞാൻ നാദേൽ സാറിനോട് പലതവണ പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം ഒരു താൽക്കാലിക പരിഹാരം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുമായിരുന്നു, പക്ഷേ താമസിയാതെ കാര്യങ്ങൾ പഴയപടിയായി. ഞാൻ സിഇഒയെ പോലും അറിയിച്ചു.വനിതാ കളിക്കാരുമായി അമിതമായി അടുക്കുന്ന പ്രവണത മഞ്ജുറുളിനുണ്ടെന്ന് ജഹനാര വെളിപ്പെടുത്തി. ഈ ശീലം കാരണം പലരും അദ്ദേഹത്തെ ഒഴിവാക്കാനും തുടങ്ങി.
ഒരിക്കല് ഞങ്ങളുടെ പ്രീ-ക്യാമ്പിൽ, ഞാൻ ബൗള് ചെയ്യുന്നതിനിടെ, മഞ്ജു ഭായി എന്റെ തോളിനടുത്തേക്ക് വന്നു. പെൺകുട്ടികളുടെ തോളിൽ കൈയിടുന്നതാണ് പുള്ളിയുടെ ശീലം. മത്സരങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഹാൻഡ്ഷേക്കുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ പോലും, അദ്ദേഹത്തിന് ഞങ്ങളെ അടുത്തേക്ക് വലിക്കാന് കഴിയാത്തവിധം ദൂരെ നിന്ന് കൈകൾ നീട്ടുമായിരുന്നു.
അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എന്റെ തോളിൽ കൈയിട്ടു, ചെവിയിൽ വന്നു ചോദിച്ചു. 'നിങ്ങളുടെ ആർത്തവം എത്ര ദിവസമായി?' ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലാസുകൾ നൽകുന്ന ഡോക്ടർ, ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറാണ് എല്ലാ താരങ്ങളിൽനിന്നും ആർത്തവ തീയതികൾ ശേഖരിക്കുന്നത്. എന്നാല് ഒരു മാനേജർക്കോ സെലക്ടർക്കോ ആ വിവരങ്ങൾ ആവശ്യമായി വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. 'അഞ്ച് ദിവസം' എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ, ആർക്കെങ്കിലും ഇത്രയും നീണ്ടുനിൽക്കുമോ, ഒരു ദിവസം നേരത്തെ അവസാനിക്കേണ്ടതായിരുന്നു.’ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി.' ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ നോക്കി പറഞ്ഞു, 'ക്ഷമിക്കണം, ഭയ്യ, എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല.'
അതേസമയം ആരോപണങ്ങൾ മഞ്ജുറുൾ നിഷേധിച്ചു. ജഹനാര പറഞ്ഞത് അടിസ്ഥാനരഹിതമായ കാര്യങ്ങളാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഞാൻ നല്ലവനാണോ ചീത്തയാണോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റ് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരോട് ചോദിക്കാമെന്ന് മഞ്ജുരുൾ ക്രിക്ക്ബസിനോട് പറഞ്ഞു. അവൾ മരിച്ചുപോയ ഒരാളെ വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്നതും നിർഭാഗ്യകരമാണ്. അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതിന് പകരം തെളിവ് കൊണ്ടുവരണമെന്നും ബാബു പറഞ്ഞു.
ജഹനാര ആലം ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുമെന്ന് ബംഗ്ലാദേശ് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് (ബിസിബി) വ്യാഴാഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആരോപണങ്ങളുടെ ഗുരുതരമായ സ്വഭാവം കണക്കിലെടുത്ത്, 15 ദിവസങ്ങള്ക്കുള്ളില് റിപ്പോര്ട്ട് സമര്പ്പിക്കാന് കമ്മിറ്റിക്ക് ബോർഡ് നിര്ദേശം നൽകി. ബംഗ്ലാദേശ് വനിതാ ക്രിക്കറ്റിലെ ഒരു പ്രധാന കളിക്കാരിയായി ജഹനാര ആലം തന്റെ കരിയറിൽ ഏകദിനങ്ങളിൽ 48 വിക്കറ്റുകളും ടി20യിൽ 60 വിക്കറ്റുകളും വീഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ വനിതാ ടി20 ചലഞ്ചിലും ഫെയർബ്രേക്ക് ഇൻവിറ്റേഷണൽ ടി20യിലും പങ്കെടുത്ത ഏക ബംഗ്ലാദേശ് കളിക്കാരി കൂടിയാണ് ജഹനാര ആലം.
