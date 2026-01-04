''ഇന്ത്യയില് ഇനി കളിക്കാനില്ല, ലോകകപ്പ് ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് മാറ്റണം''; മുസ്താഫിസുറിനെ ഒഴിവാക്കിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ബംഗ്ലാദേശ്
Published : January 4, 2026 at 12:54 PM IST
ധാക്ക: ഐപിഎല്ലില് നിന്നും ബംഗ്ലാദേശ് പേസര് മുസ്താഫിസുര് റഹ്മാനെ ഒഴിവാക്കിയ നടപടിയില് നിലപാടു കടുപ്പിച്ച് ബംഗ്ലാദേശ് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്ഡ്. ഇന്ത്യയില് ഇനി ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കില്ലെന്ന് ബംഗ്ലാദേശ് ബോര്ഡിൻ്റെ നിലപാട്. ബംഗ്ലാദേശ് താരങ്ങള് ഇന്ത്യയില് സുരക്ഷിതരല്ലെന്നും, ലോകകപ്പിലെ ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ മത്സരങ്ങള് ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് മാറ്റണമെന്നും ബംഗ്ലാദേശ് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്ഡ് ഐസിസിയോട് ആവശ്യപ്പെടുമെന്ന് എക്സ് പോസ്റ്റ്.
ടി20 ലോകകപ്പിലെ ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പ് മത്സരങ്ങള് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കാനിരിക്കെയാണ് ബംഗ്ലാദേശ് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്ഡിൻ്റെ തീരുമാനം. ഫെബ്രുവരി ഏഴിന് ആരംഭിക്കുന്ന ടി20 ലോകകപ്പിലെ ആദ്യത്തെ മൂന്നു ഗ്രൂപ്പ് മത്സരങ്ങള് കൊല്ക്കത്തയിലും അടുത്ത മത്സരം മുംബൈയിലും നടത്താനാണ് ഐസിസിയുടെ തീരുമാനം. ഈ മത്സരങ്ങള് ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് മാറ്റണമെന്നാണ് നിലവിൽ ബംഗ്ലാദേശ് ആവശ്യമുന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
The Bangladesh Cricket Board (BCB) is expected to write to the ICC to formally raise concerns over player safety in Kolkata, where Bangladesh are scheduled to play their first three World Cup matches next month. pic.twitter.com/VIXSSV3tRR— Cricketopia (@CricketopiaCom) January 4, 2026
കൂടാതെ ഐപിഎല് മത്സരങ്ങള് ബംഗ്ലാദേശില് സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നത് അനുവദിക്കരുതെന്ന് സര്ക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെടാനും ബംഗ്ലാദേശ് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്ഡ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് എക്സിൽ കുറിച്ചു. ലോകകപ്പ് കളിക്കാന് ബംഗ്ലാദേശ് ദേശീയ ടീമിന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് സുരക്ഷിതമായിരിക്കില്ല. കരാറില് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഒരു ബംഗ്ലാദേശ് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരന് ഇന്ത്യയില് കളിക്കാന് കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണുള്ളതെന്നും ബംഗ്ലാദേശ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്.
ഇന്ത്യ-ബംഗ്ലാദേശ് സംഘര്ഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില് താരത്തെ ടീമിലെടുത്തതിനെതിരെ ഉയരുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങള് കണക്കിലെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ബിസിസിഐ താരത്തെ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് നിർദേശിച്ചത്. മുസ്തഫിസുറിനെ മാറ്റാന് കൊല്ക്കത്ത ടീമിനോട് നിര്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പകരക്കാരനെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കില് അതിന് അനുവാദം നല്കുമെന്നും ബിസിസിഐ സെക്രട്ടറ ദേവ്ജിത് സൈക്കിയ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു.
ബംഗ്ലാദേശി കളിക്കാരനെ വാങ്ങിയതിനെ തുടര്ന്ന് കെകെആറിനും ടീം ഉടമ ഷാരൂഖ് ഖാനുമെതിരെ ബിജെപി നേതാക്കള് വലിയ രീതിയിലുള്ള വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഷാരൂഖ് ഖാൻ തീവ്രവാദിയാണ് എന്നതടക്കം ആക്ഷേപമാണ് ബെജെപിയും ശിവസേനയുമടക്കം ഉന്നയിച്ചത്. എന്നാൽ താരലേലത്തിൽ ബംഗ്ലാദേശ് താരത്തെ ഉള്പ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് കെകെആർ താരത്തെ സ്വന്തമാക്കിയത്.
After the IPL team dropped Bangladesh cricketer, Yunus official, Asif Nazrul demands shifting of Bangladesh’s World Cup matches to Sri Lanka from India https://t.co/Eiw2ea2zYW pic.twitter.com/asLWqxHquV— Sidhant Sibal (@sidhant) January 4, 2026
2026 ലെ ഐപിഎൽ മിനി ലേലത്തിൽ 9.2 കോടി രൂപയ്ക്കാണ് മുസ്തഫിസുറിനെ കെകെആർ വാങ്ങിയത്. ഇന്ത്യയും ബംഗ്ലാദേശും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വഷളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ, നിരവധി ബിജെപി നേതാക്കൾ ബംഗ്ലാദേശ് കളിക്കാരെ ഐപിഎല്ലിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അവർ ഇന്ത്യയിൽ കളിക്കാൻ വന്നാൽ, അവരുടെ മത്സരം എവിടെ നടന്നാലും അനുവദിക്കില്ലെന്നും ഭീഷണി ഉയര്ന്നിരുന്നു.
