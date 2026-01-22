ETV Bharat / sports

ഇന്ത്യയിലേക്കില്ല..! ടി20 ലോകകപ്പ് ബഹിഷ്‌ക്കരിച്ച് ബംഗ്ലാദേശ് ക്രിക്കറ്റ് ടീം

വേദി മാറ്റണമെന്ന ബംഗ്ലാദേശിന്‍റെ അഭ്യർത്ഥന ഐസിസി നിരസിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് ടീമിന്‍റെ തീരുമാനം.

File Photo: Bangladesh Cricket Team
File Photo: Bangladesh Cricket Team (AFP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 22, 2026 at 5:10 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ബംഗ്ലാദേശ് ക്രിക്കറ്റ് ടീം ഇന്ത്യയിൽ ലോകകപ്പ് കളിക്കില്ലെന്ന് ബംഗ്ലാദേശ് സർക്കാർ കായിക ഉപദേഷ്ടാവ് ആസിഫ് നസ്രുൾ പറഞ്ഞു. വേദി മാറ്റണമെന്ന ബംഗ്ലാദേശിന്‍റെ അഭ്യർത്ഥന ഐസിസി നിരസിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് ടീമിന്‍റെ തീരുമാനം. ദേശീയ ടീം അംഗങ്ങളും ആസിഫ് നസ്രുളും പങ്കെടുത്ത നിർണായക യോഗത്തിന് ശേഷമാണ് ബഹിഷ്കരണ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായത്.

പുരുഷ ടി20 ലോകകപ്പ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്‌തതുപോലെ നടക്കുമെന്ന് ഐസിസി സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. പിന്നാലെ, ഐസിസിയിൽ നിന്ന് നീതി ലഭിച്ചില്ലെന്നും ഇന്ത്യയിൽ മത്സരങ്ങൾ കളിക്കില്ലെന്ന തീരുമാനം മാറ്റാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നും ആസിഫ് നസ്രുൾ അറിയിച്ചു.

ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വഷളായതിനാൽ സുരക്ഷാ പ്രശ്‌നങ്ങൾ കാരണം ഇന്ത്യയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യില്ലെന്ന് ബംഗ്ലാദേശ് ഐസിസിയെ നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു, കൂടാതെ അവരുടെ മത്സരങ്ങൾ ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്‌തു. എന്നാല്‍, മത്സരങ്ങള്‍ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തതുപോലെ നടക്കുമെന്നും ബംഗ്ലാദേശിന്‍റെ മത്സരങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുമെന്നും ഐസിസി ആവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു. നേരത്തെ അന്തിമ തീരുമാനം അറിയിക്കാൻ 24 മണിക്കൂർ സമയമാണ് ബംഗ്ലാദേശ് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡിനു, ഐസിസി അനുവദിച്ചിരുന്നത്.

