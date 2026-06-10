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കംഗാരുക്കളെ വീഴ്ത്തി ബംഗ്ലാ കടുവകൾ; 21 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആദ്യ ഏകദിന ജയം

വീണത് ആറുവട്ട ലോകചാമ്പ്യന്മാർ, ധാക്കയിൽ ചരിത്രമെഴുതി ബംഗ്ലാദേശ്.

Bangladesh Cricket Team
File photo: Bangladesh Cricket Team (AFP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 10, 2026 at 11:00 AM IST

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ഹെെദരാബാദ്: ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ 21 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഓസ്‌ട്രേലിയക്കെതിരെ ചരിത്ര വിജയം സ്വന്തമാക്കി ബംഗ്ലാദേശ്. ആദ്യ ഏകദിന മത്സരത്തിൽ ഡക്ക്‌വർത്ത് ലൂയിസ് സ്റ്റേൺ (DLS) നിയമപ്രകാരം 86 റൺസിനാണ് ബംഗ്ലാദേശ് ആറ് വട്ട ലോക ചാമ്പ്യന്മാരെ അട്ടിമറിച്ചത്. 2005-ലെ പ്രശസ്തമായ കാർഡിഫ് വിജയത്തിന് ശേഷം ഓസ്‌ട്രേലിയക്കെതിരെ ബംഗ്ലാദേശ് നേടുന്ന ആദ്യ ഏകദിന വിജയമാണിത്.

തകർപ്പൻ തിരിച്ചുവരവുമായി മൊസെദ്ദെകും റാണയും

നാല് വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയ മൊസെദ്ദെക് ഹൊസൈന്‍റേയും, പേസർ നഹീദ് റാണയുടെയും തകർപ്പൻ പ്രകടനമാണ് ബംഗ്ലാദേശിന് വഴിത്തിരിവായത്. പുറത്താകാതെ 86 റൺസ് നേടിയ മൊസെദ്ദെക് ഹൊസൈനാണ് ബംഗ്ലാദേശിന്‍റെ ടോപ്പ് സ്കോറർ. പിന്നീട് ബോളിങ്ങിൽ 10 ഓവറിൽ 37 റൺസ് വഴങ്ങി രണ്ട് വിക്കറ്റും താരം വീഴ്ത്തി. ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ബാറ്റിങ് നിരയെ തകർത്ത നഹീദ് റാണ 41 റൺസിന് 4 വിക്കറ്റുകൾ സ്വന്തമാക്കി.

മഴ വില്ലനായപ്പോൾ കളി മാറി

ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ ബംഗ്ലാദേശ് നിശ്ചിത 50 ഓവറിൽ 8 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 284 റൺസെടുത്തു. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഓസ്‌ട്രേലിയ 191 റൺസിന് 9 വിക്കറ്റ് എന്ന നിലയിൽ തകർച്ച നേരിടുമ്പോഴാണ് മഴയും മിന്നലും മൂലം മത്സരം നിർത്തിവെച്ചത്. ഇതോടെ ഡബിൾയു.എൽ.എസ് നിയമപ്രകാരം ബംഗ്ലാദേശിനെ വിജയിയായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു. ഓസ്‌ട്രേലിയക്കായി കാമറൂൺ ഗ്രീൻ 52 റൺസോടെ പുറത്താകാതെ പോരാടിയെങ്കിലും മറ്റ് ബാറ്റർമാർക്ക് പിന്തുണ നൽകാനായില്ല.

ഇന്നിങ്സ് ചുരുക്കത്തിൽ

ബംഗ്ലാദേശിനായി ഓപ്പണർ തൻസിദ് ഹസൻ (54), ക്യാപ്റ്റൻ നജ്‌മുല്‍ ഹൊസൈൻ ഷാന്‍റോ (67) എന്നിവരും മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തു. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ തകർച്ചയിലായിരുന്ന ടീമിനെ മൊസെദ്ദെക്, തൗഹിദ് ഹൃദോയ്‌ക്കൊപ്പം (75 റൺസിന്‍റെ അഞ്ചാം വിക്കറ്റ് കൂട്ടുകെട്ട്) ചേർന്നാണ് ശക്തമായ നിലയിലെത്തിച്ചത്. ഓസ്‌ട്രേലിയൻ നിരയിൽ നഥാൻ എല്ലിസ് മൂന്ന് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി. മോശം ഫീൽഡിങ്ങും നാല് ക്യാച്ചുകൾ കൈവിട്ടതും ഓസ്‌ട്രേലിയക്ക് തിരിച്ചടിയായി.

മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ ടാസ്കിൻ അഹമ്മദും മുസ്തഫിസുർ റഹ്മാനും ചേര്‍ന്ന് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഓസീസിനെ 2 റൺസിന് 2 വിക്കറ്റ് എന്ന നിലയിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടു. അലക്‌സ് കാരി (47) അല്പം പ്രതിരോധിച്ചെങ്കിലും റാണയുടെ തീപ്പൊരി പന്തുകൾക്ക് മുന്നിൽ ഓസീസ് നിര തകരുകയായിരുന്നു. ഈ വിജയത്തോടെ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പരയിൽ ബംഗ്ലാദേശ് 1-0 ന് മുന്നിലെത്തി.

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TAGGED:

BANGLADESH BEAT AUSTRALIA
MOSADDEK HOSSAIN 86
BANGLADESH VS AUSTRALIA
MOSADDEK HOSSAIN
BANGLADESH VS AUSTRALIA 1ST ODI

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