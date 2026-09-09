മെസ്സി, ബെല്ലിങ്ഹാം, എംബാപ്പെ പട്ടികയിൽ; ക്രിസ്റ്റ്യാനോ പുറത്ത്, ബാലൺ ഡി ഓറില് കനത്ത പോരാട്ടം!
ബാലൺ ഡി ഓർ നാമനിർദ്ദേശ പട്ടിക പുറത്ത്: മെസ്സി പട്ടികയിൽ; റൊണാൾഡോ പുറത്ത്, ഏർലിങ് ഹാലണ്ടും ഇടംപിടിച്ചു.
Published : September 9, 2026 at 1:04 PM IST
ലണ്ടൻ: ബാലൺ ഡി ഓർ പുരസ്കാരത്തിനുള്ള 30 അംഗ ചുരുക്കപ്പട്ടിക പ്രഖ്യാപിച്ചു. അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിലെ ചിരവൈരികളായ മെസ്സിയും റൊണാൾഡോയും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ഇത്തവണ വലിയൊരു മാറ്റമുണ്ട്. എട്ട് തവണ പുരസ്കാരം നേടിയ മെസ്സി പതിനേഴാം തവണയും നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ, റൊണാൾഡോയ്ക്ക് ഇത്തവണ പട്ടികയിൽ ഇടം നേടാനായില്ല. മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയുടെ സൂപ്പർ സ്ട്രൈക്കർ ഏർലിങ് ഹാലണ്ടും മികച്ച 30 പേരുടെ പട്ടികയിലുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിൽ നടന്ന ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ അർജന്റീനയ്ക്കെതിരെ സ്പെയിനിനായി വിജയഗോൾ നേടിയ ഫെറാൻ ടോറസാണ് പുരുഷന്മാരുടെ പട്ടികയിൽ മുന്നിലുള്ളത്. ഈ 26-കാരൻ അടുത്തിടെയാണ് പി.എസ്.ജി ക്ലബ്ബിൽ ചേർന്നത്. കഴിഞ്ഞ തവണ പുരസ്കാരം നേടിയ റോഡ്രി, റണ്ണറപ്പായ ലാമിൻ യമാൽ എന്നിവരുൾപ്പെടെ ലോകകപ്പ് നേടിയ സ്പാനിഷ് ടീമിലെ ആറ് കളിക്കാർ പട്ടികയിലുണ്ട്.
പി.എസ്.ജിയുടെ ആധിപത്യം
നിലവിൽ ബാഴ്സലോണയിൽ നിന്ന് പി.എസ്.ജിയിൽ എത്തിയ ഫെറാൻ ടോറസ് ഉൾപ്പെടെ 10 പി.എസ്.ജി കളിക്കാരാണ് ഈ പട്ടികയിലുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് കിരീടം നേടിയ ഉസ്മാനെ ഡെംബെലെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒമ്പത് താരങ്ങളും ഇതിലുണ്ട്. ഇതിൽ സ്പാനിഷ് താരം ഫാബിയൻ റൂയിസ് മാത്രമാണ് 2026-ൽ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗും ലോകകപ്പും ഒരേപോലെ സ്വന്തമാക്കിയ ഒരേയൊരു കളിക്കാരൻ. കൂടാതെ പി.എസ്.ജിയുടെ വിഖ്യാത താരങ്ങളായ ഖ്വിച്ച ക്വാറത്സ്ഖേലിയ, വിറ്റിൻഹ, ജോവോ നെവസ് എന്നിവരും നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
🚨🌕 OFFICIAL: BALLON D’OR 2026 — THE 30 NOMINEES.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 8, 2026
🏴 Harry Kane
🇧🇷 Vinicius Jr
🇪🇸 Fabián Ruiz
🇵🇹 Vitinha
🇪🇸 Ferran Torres
🇫🇷 William Saliba
🇫🇷 Dayot Upamecano
🇵🇹 Bruno Fernandes
🇪🇸 Pau Cubarsí
🇪🇸 Marc Cucurella
🏴 Jude Bellingham
🇫🇷 Ousmane Dembélé
🇨🇴 Luis Diaz
🇪🇸 Lamine Yamal… pic.twitter.com/1fH0OQFaxz
മറ്റ് പ്രമുഖ താരങ്ങൾ
ലോകകപ്പിൽ 10 ഗോളുകളോടെ ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് നേടുകയും ടൂർണമെന്റിലെ എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന ഗോൾവേട്ടക്കാരനാവുകയും ചെയ്ത ഫ്രഞ്ച് താരം കിലിയൻ എംബാപ്പെ, ബയേൺ മ്യൂണിക്കിനൊപ്പം ബുന്ദസ്ലീഗ നേടിയ ഇംഗ്ലണ്ട് ക്യാപ്റ്റൻ ഹാരി കെയ്ൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹതാരം മൈക്കൽ ഒലീസ് എന്നിവരും പട്ടികയിലുണ്ട്. ലോകകപ്പിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനായി 7 ഗോളുകൾ നേടിയ റയൽ മാഡ്രിഡിന്റെ ജൂഡ് ബെല്ലിംഗ്ഹാമും ഇടംപിടിച്ചു. ലോകകപ്പിൽ കേപ് വെർദെയുടെ സ്വപ്നതുല്യമായ മുന്നേറ്റത്തിന് കാരണക്കാരനായ 40 വയസ്സുകാരൻ ഗോൾകീപ്പർ വോസിഞ്ഞയും പട്ടികയിൽ ഇടംനേടി ശ്രദ്ധേയനായി.
യൂറോപ്പിന് പുറത്ത് കളിക്കുന്ന മൂന്ന് കളിക്കാരും പുരുഷന്മാരുടെ പട്ടികയിലുണ്ട്. ഇന്റര് മയാമിയുടെ മെസ്സി, സൗദി ക്ലബ്ബുകളിൽ കളിക്കുന്ന സാദിയോ മാനെ, ജൂലിയൻ ക്വിനോണസ് എന്നിവരാണവർ. മികച്ച യുവതാരത്തിനുള്ള അവാർഡിന് ലാമിൻ യമാൽ വീണ്ടും നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
വനിതാ വിഭാഗം
വനിതാ വിഭാഗത്തിൽ മൂന്ന് തവണ ജേതാവായ ഐതാന ബോൺമാറ്റിക്ക് പരിക്കേറ്റതുമൂലം ഇത്തവണ പട്ടികയിൽ ഇടം നേടാനായില്ല. എന്നാൽ 2021, 2022 വർഷങ്ങളിൽ പുരസ്കാരം നേടിയ മുൻ ബാഴ്സ താരം അലക്സിയ പുട്ടെല്ലാസ് ഇത്തവണയും പട്ടികയിലുണ്ട്. ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് നേടിയ ബാഴ്സ ടീമിലെ 7 വനിതാ താരങ്ങൾ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ലണ്ടനിലെ പ്രശസ്തമായ പല്ലാഡിയം തിയേറ്ററിൽ ഒക്ടോബർ 26-ന് നടക്കുന്ന പ്രൗഢഗംഭീരമായ ചടങ്ങിൽ വെച്ച് വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിക്കും.
ബാലൺ ഡി ഓർ നാമനിർദ്ദേശ പട്ടിക (പുരുഷ വിഭാഗം)
- ജൂഡ് ബെല്ലിംഗ്ഹാം (റയൽ മാഡ്രിഡ്)
- പോ ക്യൂബാർസി (ബാഴ്സലോണ)
- മാർക്ക് കുക്കറെല്ല (ചെൽസി/റയൽ മാഡ്രിഡ്)
- ഉസ്മാമെ ഡെംബെലെ (പി.എസ്.ജി)
- ലൂയിസ് ഡയസ് (ബയേൺ മ്യൂണിക്)
- ബ്രൂണോ ഫെർണാണ്ടസ് (മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ്)
- ഗബ്രിയേൽ (ആഴ്സണൽ)
- ഏർലിങ് ഹാലണ്ട് (മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി)
- അഷ്റഫ് ഹക്കിമി (പി.എസ്.ജി)
- ഹാരി കെയ്ൻ (ബയേൺ മ്യൂണിക്)
- ഖ്വിച്ച ക്വാറത്സ്ഖേലിയ (പി.എസ്.ജി)
- ലാമിൻ യമാൽ (ബാഴ്സലോണ)
- സാഡിയോ മാനെ (അൽ നസർ)
- മാർക്വിഞ്ഞോസ് (പി.എസ്.ജി)
- ലൗട്ടാരോ മാർട്ടീനസ് (ഇന്റര് മിലാൻ)
- കിലിയൻ എംബാപ്പെ (റയൽ മാഡ്രിഡ്)
- നുനോ മെൻഡിസ് (പി.എസ്.ജി)
- ലയണൽ മെസ്സി (ഇന്റര് മയാമി)
- ജോവോ നെവസ് (പി.എസ്.ജി)
- മൈക്കൽ ഒലീസ് (ബയേൺ മ്യൂണിക്)
- വില്യൻ പാച്ചോ (പി.എസ്.ജി)
- ജൂലിയൻ ക്വിനോണസ് (അൽ ഖാദിസിയ)
- ഡെക്ലാൻ റൈസ് (ആഴ്സണൽ)
- റോഡ്രി (മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി/ബാഴ്സലോണ)
- ഫാബിയൻ റൂയിസ് (പി.എസ്.ജി)
- വില്യം സാലിബ (ആഴ്സണൽ)
- ഫെറാൻ ടോറസ് (ബാഴ്സലോണ/പി.എസ്.ജി)
- ഡായോട്ട് ഉപമെകാനോ (ബയേൺ മ്യൂണിക്)
- വിനീഷ്യസ് ജൂനിയർ (റയൽ മാഡ്രിഡ്)
- വിറ്റിൻഹ (പി.എസ്.ജി)
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