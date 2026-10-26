യമാൽ, എംബാപ്പെ, കെയ്ൻ? ബാലൺ ഡി ഓറിൽ ത്രികോണ മത്സരം, പ്രഖ്യാപനത്തിന് ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം!
യമാൽ, എംബാപ്പെ, കെയ്ൻ? ഫുട്ബോൾ ലോകം കാത്തിരിക്കുന്ന ബാലൺ ഡി ഓർ പ്രഖ്യാപനത്തിന് ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം!
Published : October 26, 2026 at 3:02 PM IST
ലണ്ടൻ: ബാലൺ ഡി ഓർ പുരസ്കാര പ്രഖ്യാപനത്തിന് ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ബാക്കി. ലണ്ടനിലെ പ്രശസ്തമായ തിയേറ്ററിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന അത്യാഡംബര ചടങ്ങിൽ ഫുട്ബോളിലെ ഈ പരമോന്നത വ്യക്തിഗത പുരസ്കാരം ആര് സ്വന്തമാക്കുമെന്ന ചർച്ചകൾ ചൂടുപിടിക്കുകയാണ്. സ്പെയിനിന്റെ കൗമാര വിസ്മയം ലാമിൻ യമാൽ, ഫ്രഞ്ച് താരം കിലിയൻ എംബാപ്പെ, ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഗോൾ മെഷീൻ ഹാരി കെയ്ൻ എന്നിവർ തമ്മിലുള്ള ത്രികോണ മത്സരമാണ് ഇത്തവണ പ്രവചനങ്ങളെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നത്.
എഐ പ്രവചനങ്ങളിൽ യമാൽ മുന്നിൽ
ഫ്രഞ്ച് ഡാറ്റാ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് സ്ഥാപനമായ 'അവീസിയ'യുടെ പ്രവചനമനുസരിച്ച് ബാഴ്സലോണയുടെ 19 കാരനായ വിങ്ങർ ലാമിൻ യമാലിനാണ് ഇത്തവണ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യത കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. 23 ശതമാനം സാധ്യതയാണ് യമാലിന് പ്രവചിക്കുന്നത്. തൊട്ടുപിന്നാലെ 21 ശതമാനം സാധ്യതയുമായി ഹാരി കെയ്നും 19 ശതമാനവുമായി കിലിയൻ എംബാപ്പെയും മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുണ്ട്. എന്നാൽ ബെറ്റിംഗ് കമ്പനികളുടെയും ബുക്ക്മേക്കർമാരുടെയും കണക്കുകളിൽ ഹാരി കെയ്നാണ് 70 ശതമാനം സാധ്യതയുമായി ഏറ്റവും മുന്നിലുള്ളത്. അർജന്റീയൻ ഇതിഹാസം ലയണൽ മെസ്സിക്കും 18 ശതമാനം സാധ്യത കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്.
താരങ്ങളുടെയും വിദഗ്ദ്ധരുടെയും പിന്തുണ
OUR 2026 MEN'S BALLON D'OR NOMINEES! #ballondor https://t.co/GQFsH5u5lO— Ballon d'Or (@ballondor) September 8, 2026
മുൻ ഇറ്റാലിയൻ താരം മാർക്കോ മറ്റരാസിയും അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡ് പരിശീലകൻ ഡീഗോ സിമിയോണിയും ലയണൽ മെസ്സിക്ക് തന്നെയാണ് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. 38-ാം വയസ്സിലും ലോകകപ്പിലെ മികച്ച പ്രകടനത്തിലൂടെ താൻ മറ്റൊരു തലത്തിലാണെന്ന് മെസ്സി തെളിയിച്ചതായി ഇവർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതേസമയം, ഹാരി കെയ്നു പിന്തുണയുമായി സഹതാരം ജൂഡ് ബെല്ലിംഗ്ഹാമും, യമാലിന് പിന്തുണയുമായി ആന്റണി ഗോർഡനും രംഗത്തെത്തി. റയൽ മാഡ്രിഡ് താരം ഔറേലിയൻ ചൗമേനി തന്റെ സഹതാരമായ എംബാപ്പെയെയാണ് പിന്തുണയ്ക്കുന്നത്.
യമാൽ, കെയ്ൻ, എംബാപ്പെ: ആര് നേടും?
വ്യക്തിഗത കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ 25 ഗോളുകളോടെ ലാ ലിഗയിലെയും 15 ഗോളുകളോടെ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിലെയും ടോപ്പ് സ്കോററായ കിലിയൻ എംബാപ്പെയാണ് മുന്നിൽ. ലോകകപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോൾ നേടുന്ന താരമെന്ന റെക്കോർഡും എംബാപ്പെ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ബയേൺ മ്യൂണിക്കിനായി 73 ഗോളുകൾ അടിച്ചുകൂട്ടിയ ഹാരി കെയ്നും ഒട്ടും പിന്നിലല്ല. എന്നാൽ ഇരുവരുടെയും പ്രധാന പോരായ്മ വലിയ കിരീടങ്ങളുടെ കുറവാണ്. എംബാപ്പെക്ക് ക്ലബ്ബിലോ രാജ്യത്തോ കിരീടം നേടാനായില്ല. ഹാരി കെയ്ൻ ബുന്ദസ്ലിഗ നേടിയെങ്കിലും ലോകകപ്പിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിക്കാനേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ.
ഇവിടെയാണ് ലാമിൻ യമാലിന് സാധ്യത ഏറുന്നത്. പരിക്കുകൾ അല്പം അലട്ടിയെങ്കിലും സ്പെയിനിനൊപ്പം ലോകകപ്പും ബാഴ്സലോണയ്ക്കൊപ്പം ലാ ലിഗ കിരീടവും നേടാൻ യമാലിനായി. സമീപകാല ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ വലിയ ടൂർണമെന്റുകളിലെ കിരീട നേട്ടം ബാലൺ ഡി ഓറിന് അത്യാവശ്യ ഘടകമാണ്. ഇത്തവണ പുരസ്കാരം നേടിയാൽ 1997-ൽ 21-ാം വയസ്സിൽ പുരസ്കാരം നേടിയ ബ്രസീലിയൻ താരം റൊണാൾഡോയുടെ റെക്കോർഡ് മറികടന്ന് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ബാലൺ ഡി ഓർ ജേതാവാകാൻ യമാലിന് സാധിക്കും.
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